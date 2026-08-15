As cartas de amor que indignaram Oscar Wilde desapareceram por 40 anos e reapareceram valendo milhões

Oito cartas de amor de John Keats reapareceram em Nova York depois de quase quarenta anos fora de circulação. Os textos, porém, nunca haviam desaparecido. O mundo os conhecia desde 1878. O que voltou à superfície foram os manuscritos originais, cobertos pela caligrafia de Keats, algo ao mesmo tempo menos espetacular e, para quem conserva certo fetiche por papel velho, mais emocionante. A diferença não estraga a história. Pelo contrário. O caso já vem equipado com poeta genial morto aos 25 anos, paixão impossível, roubo e dois livreiros desconfiados. Falta apenas o mordomo.

Quando Keats escreveu a primeira daquelas oito cartas, em julho de 1819, ele tinha 23 anos e ainda não sabia que lhe restavam menos de dois. Estava na Ilha de Wight, trabalhando na companhia do amigo Charles Brown, longe de Hampstead e de Frances Brawne, a Fanny, jovem de 18 anos pela qual havia se apaixonado meses antes. A relação entre os dois coincidiu com uma concentração de talento quase indecente. Em 1819, Keats escreveu ou concluiu “La Belle Dame sans Merci”, “The Eve of St. Agnes”, “Ode to a Nightingale”, “Ode on a Grecian Urn”, “To Autumn” e outros poemas que seriam suficientes para garantir a carreira inteira de um poeta mais longevo. Ele morreria antes de descobrir isso.

As cartas pertencem à parte menos monumental e mais bagunçada da história. São cerca de 37 as que sobreviveram de Keats para Fanny. O lado dela da conversa desapareceu, o que por si só deveria servir de vacina contra muitas biografias sentimentais. Numa correspondência entre duas pessoas, quando só uma fala para a posteridade, é fácil transformar a outra em personagem secundária. Durante muito tempo foi mais ou menos isso que aconteceu com Fanny Brawne, reduzida ora à musa do gênio, ora à mocinha frívola que não compreendia a grandeza do homem que a amava.

Keats ajuda e atrapalha essa construção. Suas cartas podem ser lindas, às vezes extraordinariamente lindas, mas quem procurar nelas apenas um Romeu de tuberculose e pena na mão vai ter trabalho para ignorar o resto. O rapaz era apaixonado, ciumento, às vezes injusto. Cobrava, imaginava rivais, sofria com festas a que Fanny ia sem ele. Nada disso diminui o poeta. Felizmente, aliás. Transformar um homem de 23 anos, doente, pobre e apaixonado num santo laico do amor romântico seria uma crueldade maior do que deixá-lo ser desagradável de vez em quando.

Existe ainda uma ironia espacial deliciosa nessa correspondência. Depois da morte de Tom Keats, irmão do poeta, em dezembro de 1818, John foi morar com Brown em Wentworth Place, em Hampstead. A família Brawne ocupou a outra metade da casa. Algumas das cartas mais desesperadas de Keats não precisavam atravessar a Inglaterra, vencer estradas lamacentas ou ser confiadas ao Royal Mail. Tinham que percorrer poucos metros. Sete das oito cartas agora recuperadas aparentemente nem passaram pelo correio. Bastava alguém levá-las de um lado para o outro do edifício. A parede era pouca coisa. A distância, não.

Em fevereiro de 1820, Keats teve uma hemorragia pulmonar. Como havia estudado medicina e trabalhado no Guy’s Hospital, compreendeu provavelmente antes de todos os outros o que aquele sangue significava. Sua mãe morrera de tuberculose. O irmão Tom também. A doença tornou absurdo qualquer projeto de casamento com Fanny, para o qual já faltava dinheiro antes de faltar saúde. Em setembro, os médicos recomendaram o clima mais quente da Itália. Keats embarcou para Roma acompanhado do pintor Joseph Severn. Não voltaria. Morreu em 23 de fevereiro de 1821.

Fanny guardou as cartas. É aí que começa a segunda vida delas, muito mais longa do que a primeira. Durante mais de meio século os papéis permaneceram fora do alcance do público. Fanny se casou em 1833 com Louis Lindo, mais tarde Lindon, teve filhos e morreu em 1865. Em 1878, Harry Buxton Forman publicou “Letters of John Keats to Fanny Brawne”, tornando conhecidas 37 cartas. Foi preciso trabalhar para organizá-las. Muitas não traziam ano, poucas tinham passado pelo correio e a cronologia de parte do conjunto precisou ser reconstruída com pistas internas. A literatura, neste caso, começou como assunto também de detetive.

Sete anos depois os originais foram a leilão. Oscar Wilde achou aquilo abjeto. Em 1885, escreveu um soneto protestando contra a venda das cartas de amor de Keats. O objeto privado de um homem morto havia virado mercadoria — homens examinavam e disputavam no mercado aquilo que fora escrito para os olhos de uma única mulher. Wilde tinha um ponto, claro. Tinha também contra si um adversário que até hoje costuma vencer discussões morais desse tipo, o mercado.

Os manuscritos foram dispersos. Ao longo das décadas seguintes, alguns acabariam em bibliotecas e instituições. Oito deles, porém, voltaram a ficar juntos numa encadernação especial adquirida por Helen Hay, escritora e poeta americana, filha do estadista John Hay. Pela intrincada e geralmente muito bem documentada lógica das grandes coleções privadas, passaram depois à família Whitney. John Hay Whitney, diplomata, editor, filantropo, proprietário do “New York Herald Tribune” e homem de dinheiro em quantidade suficiente para fazer do colecionismo uma atividade de alto risco para a conta bancária alheia, reuniu com a mulher, Betsey, uma biblioteca formidável.

Em 1982, as cartas de Keats ainda constavam do inventário. Em 1989, não estavam mais lá. Também tinham desaparecido outros livros raros — pelo menos 28 volumes no total. A família comunicou o caso à polícia do condado de Nassau. Não se sabe exatamente quando ocorreu o furto, quem entrou na coleção, quem tirou os livros ou por quais mãos eles passaram depois. Durante décadas, o rastro simplesmente acaba. É curioso pensar nisso. Uma carta pode sobreviver ao remetente, à destinatária, aos filhos da destinatária, aos primeiros editores, a leiloeiros, colecionadores e duas guerras mundiais para enfim desaparecer numa casa americana em algum momento indeterminado dos anos 1980.

E então, em janeiro de 2025, um homem apareceu numa livraria de Manhattan. Levava livros raros que pretendia vender. Disse tê-los herdado do avô. Entre eles estava o volume com as oito cartas de Keats. Joshua Mann e Sunday Steinkirchner, donos da B&B Rare Books, na Madison Avenue, olharam aquilo com a mistura profissional de desejo e desconfiança que deve ser indispensável num ramo em que uma folha de papel pode valer centenas de milhares de dólares. A procedência não parecia suficientemente clara. Em vez de devolver o material e desejar boa sorte ao vendedor, foram atrás da história.

Especialistas foram consultados. A professora Susan J. Wolfson, de Princeton, estudiosa de Keats e do romantismo inglês, participou da autenticação. A investigação da proveniência levou ao Art Loss Register, banco internacional de obras e objetos culturais roubados ou desaparecidos. Bingo. O volume fazia parte da coleção Whitney.

Outro negociante, Adam Weinberger, também havia recebido material relacionado e chegou à mesma zona problemática. As autoridades foram acionadas. A Antiquities Trafficking Unit do Ministério Público de Manhattan — uma unidade cujo nome parece inventado para uma série de televisão, mas não é — entrou no caso. Seis mandados de busca executados em 2025 e 2026 ajudaram a recuperar dezessete livros desaparecidos da coleção. Em 20 de abril de 2026, o promotor Alvin Bragg anunciou sua devolução aos herdeiros dos Whitney. Onze volumes continuavam sumidos.

No caso das cartas de Keats, porém, a aventura ainda reservava uma pequena ironia para Oscar Wilde. Quarenta e poucos anos depois de terem desaparecido e 141 anos depois de Wilde considerar indecente que fossem tratadas como mercadoria, elas voltaram ao mercado. A Sotheby’s expôs os manuscritos e os levou a leilão em Nova York em 25 de junho. A estimativa ficava entre 1,5 milhão e 2,5 milhões de dólares. O preço final chegou a 1,772 milhão.

Nada indica que esse valor tenha relação direta com qualquer novidade contida nas palavras. Não havia novidade. O leitor já podia conhecer havia quase um século e meio as declarações, medos e ciúmes de Keats. O que se comprou por quase 2 milhões de dólares foram aqueles papéis específicos, a tinta lançada pela mão do poeta em 1819 e 1820, a caligrafia.

Em termos estritamente literários, uma reprodução perfeita contém as mesmas palavras. O “Ode on a Grecian Urn” não melhora se for lido no manuscrito. A primeira edição de Shakespeare não torna Hamlet mais indeciso. Um arquivo digital com a carta de Keats preserva integralmente aquilo que pode ser chamado de texto.

O fascínio do manuscrito nasce de outra coisa. Livros, cartas e manuscritos carregam uma dimensão material que a literatura passa a vida fingindo não precisar e que, diante de um papel coberto pela letra de alguém morto há duzentos anos, se torna difícil ignorar. Não estamos lendo apenas a frase. Estamos diante da coisa que a transportou. O objeto não acrescenta uma palavra ao que Keats escreveu, mas acrescenta tempo. E tempo é justamente o que ele não teve.

Aos 25 anos, John Keats morreu acreditando que seu nome talvez não permanecesse. Fanny guardou suas cartas. Os filhos de Fanny as publicaram e venderam. Colecionadores as repartiram. Oito voltaram a se reunir, atravessaram gerações numa biblioteca americana, foram roubadas, reapareceram numa livraria e custaram quase 2 milhões de dólares a alguém cuja identidade nem sequer foi divulgada.

Depois do leilão, a Sotheby’s não identificou o comprador. As cartas recuperadas graças à suspeita de livreiros, a um registro internacional e a uma investigação pública podem ter regressado a uma coleção privada, longe dos olhos que durante meses acompanharam sua reaparição. A história material daqueles oito papéis, ao que tudo indica, ainda não terminou.