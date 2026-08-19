Neo-noir com Mark Ruffalo e Chris Hemsworth no Prime Video vale cada segundo

Em Los Angeles, em 2026, um ladrão de joias planeja seu último grande roubo enquanto um detetive persistente se aproxima de sua identidade. Mike Davis (Chris Hemsworth) construiu uma vida baseada em disciplina, silêncio e distância. Especialista em roubar joias sem deixar pistas, ele atua principalmente nas proximidades da rodovia 101, em Los Angeles. A polícia conhece os crimes, mas não consegue ligá-los ao mesmo autor. Mike pretende realizar um último assalto, juntar dinheiro suficiente para desaparecer e abandonar a rotina que o obriga a desconfiar de todos.

Dirigido por Bart Layton, “Caminhos do Crime” transforma essa preparação em um suspense policial sobre pessoas cansadas de ocupar lugares que já não lhes oferecem futuro. Mike deseja sair do crime. O detetive Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) quer provar que existe uma lógica por trás dos roubos. Sharon Combs (Halle Berry), corretora de seguros, busca reconhecimento após anos sendo ignorada dentro da empresa. Cada um deseja mudar de vida, embora nenhum tenha escolhido um caminho seguro.

Um ladrão obcecado pelo controle

Mike seleciona vítimas ricas, estuda horários e usa a rodovia 101 como rota de fuga. Seus roubos dependem de planejamento minucioso e de uma regra pessoal. Ninguém deve morrer. Essa cautela o diferencia dos criminosos interessados apenas no dinheiro, mas também revela o medo de cometer um erro que exponha seu verdadeiro nome.

Durante um roubo de diamantes, uma bala atravessa a proteção criada por Mike. O ferimento é pequeno, porém suficiente para abalar sua confiança. A partir desse episódio, ele passa a observar carros, ruas e contatos com uma atenção quase doentia. O homem que parecia controlar cada detalhe percebe que sua segurança depende de circunstâncias frágeis.

Chris Hemsworth abandona o heroísmo espalhafatoso associado a parte de sua carreira. Mike fala pouco, guarda emoções e parece desconfortável até quando alguém demonstra carinho. O ator usa o corpo imponente sem transformar o personagem numa força invencível. Há cansaço em seus gestos e uma solidão que nenhuma quantia em diamantes consegue esconder.

Essa fragilidade surge com mais força na relação com Maya (Monica Barbaro), mulher que entra em sua vida sem conhecer seu passado. Mike deseja a companhia dela, mas sabe que qualquer vínculo pode revelar hábitos, endereço e identidade. O romance oferece uma possibilidade de vida comum, embora a mentira esteja presente desde o primeiro contato.

O policial que ninguém escuta

Lou Lubesnick (Mark Ruffalo) investiga os assaltos e acredita que todos foram cometidos pelo mesmo homem. Ele compara horários, automóveis, alvos e rotas. Os colegas, porém, tratam os casos como ocorrências separadas. Sem apoio suficiente, Lou insiste na hipótese e continua procurando uma conexão entre os roubos.

Ruffalo interpreta o detetive com uma mistura agradável de teimosia e desgaste. Lou está longe do policial elegante que entra numa sala e recebe respeito antes mesmo de falar. Sua vida pessoal está em crise, a carreira perdeu força e suas ideias incomodam superiores pouco dispostos a reabrir casos antigos. Ainda assim, ele segue cada pista porque acredita estar diante da investigação mais importante de sua carreira.

Corey Hawkins interpreta Tillman, parceiro de Lou dentro da polícia. A presença do personagem permite perceber o isolamento crescente do detetive. Lou possui experiência e boa leitura dos crimes, mas precisa vencer a desconfiança dos próprios colegas antes de chegar ao suspeito.

O interessante é que Mike e Lou compartilham um tipo parecido de solidão. Um vive escondido atrás de documentos e rotas falsas. O outro permanece preso a um trabalho que já lhe custou parte da vida familiar. Bart Layton aproxima os dois sem apressar o encontro, deixando que a investigação avance junto com os preparativos do assalto.

Sharon conhece o caminho do dinheiro

O plano de Mike depende de informações que ele não possui. Por isso, ele procura Sharon Combs (Halle Berry), uma corretora de seguros experiente que conhece fortunas, clientes e operações milionárias. Sharon trabalha cercada por pessoas que aproveitam seu conhecimento, mas raramente lhe oferecem espaço ou reconhecimento.

Mike acredita que pode usar essas informações para localizar uma grande quantia em dinheiro. Sharon percebe que sua participação vale mais do que uma recompensa modesta. Ela conhece os clientes, sabe onde procurar e possui acesso a detalhes que nenhum ladrão conseguiria obter sozinho. A parceria nasce dessa necessidade mútua.

Halle Berry dá firmeza à personagem sem transformá-la em cúmplice ingênua. Sharon avalia riscos, cobra sua parte e questiona as lacunas deixadas por Mike. Ela não entra no plano por encanto ou impulso. Depois de anos ajudando homens mais valorizados a enriquecer, vê naquele assalto uma oportunidade perigosa de recuperar algum poder sobre a própria vida.

A relação entre os dois sustenta boa parte de “Caminhos do Crime”. Mike domina armas, carros e fugas. Sharon conhece contratos, valores e pessoas com dinheiro suficiente para atrair criminosos. Nenhum deles consegue realizar o roubo sozinho, mas confiar no parceiro significa entregar informações capazes de destruí-los.

Barry Keoghan ameaça o plano

Ormon (Barry Keoghan) representa tudo o que Mike procura manter longe de seus trabalhos. Jovem, violento e imprevisível, ele aceita serviços que outros criminosos recusam. Quando passa a circular pelo mesmo ambiente, a preparação do último assalto deixa de depender apenas da polícia.

Keoghan interpreta Ormon com movimentos inquietos e uma agressividade quase infantil. O personagem parece buscar reconhecimento tanto quanto dinheiro. Sua presença acrescenta perigo porque ele não respeita o código silencioso seguido por Mike. Onde o ladrão prefere planejamento, Ormon usa intimidação. Onde Mike tenta preservar testemunhas, o rival transforma pessoas em ameaças descartáveis.

Money (Nick Nolte), intermediário ligado ao submundo de Los Angeles, também participa desse ambiente de favores, informações e dívidas. Mike precisa dele para vender mercadorias roubadas, embora a relação esteja desgastada. Cada contato oferece acesso a compradores e, ao mesmo tempo, aumenta o número de pessoas capazes de entregar seu paradeiro.

Um assalto cercado por ameaças

Bart Layton organiza “Caminhos do Crime” a partir de quatro movimentos paralelos. Mike prepara o roubo. Sharon reúne informações. Lou aproxima os crimes de um único suspeito. Ormon procura uma entrada no mesmo negócio. O dinheiro liga todos eles, mas as razões são diferentes.

A rodovia 101 ocupa papel importante nesse desenho. Para Mike, ela oferece velocidade e diversas saídas. Para Lou, representa o elo geográfico entre assaltos que pareciam independentes. Quanto mais o ladrão usa a estrada para proteger sua identidade, mais o detetive enxerga nela um padrão.

Com pouco mais de duas horas, “Caminhos do Crime” exige alguma paciência durante a preparação. O ritmo cresce quando as linhas começam a se cruzar, mas o interesse maior está nos personagens e nos motivos que os levam ao assalto. Hemsworth, Ruffalo, Berry e Keoghan recebem espaço para criar pessoas marcadas por frustração, medo e ambição.

O suspense policial é elegante, tenso e humano, interessado tanto no dinheiro quanto no preço cobrado por ele. Mike acredita que um último trabalho poderá comprar sua liberdade. Lou aposta que solucionar os roubos devolverá sentido à carreira. Sharon deseja sair de um emprego que consome seu talento sem recompensá-la. Quando os três se aproximam do mesmo golpe, a rodovia deixa de representar fuga e passa a indicar quem ainda possui uma saída.