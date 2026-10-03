Épico de Ang Lee que virou febre mundial, concorreu a 137 prêmios e levou 4 Oscars está na Netflix

Na China do século 19, o espadachim Li Mu Bai (Chow Yun-fat) decide abandonar os combates e entregar sua lendária espada, Destino Verde, a um velho amigo em Pequim. A missão fica nas mãos de Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), guerreira por quem ele mantém um amor antigo e silencioso. O roubo da arma, porém, interrompe seus planos e aproxima os dois de uma jovem aristocrata insatisfeita com o casamento escolhido pela família. Esse é o ponto de partida de “O Tigre e o Dragão”, lançado em 2000 e dirigido por Ang Lee, uma aventura em que lutar exige menos coragem do que assumir os próprios desejos.

Mu Bai chega à aposentadoria carregando questões que a disciplina das artes marciais não resolveu. Depois de anos dedicados ao treinamento, ele deseja uma existência menos marcada pela violência. Entregar a espada representa um primeiro gesto nessa direção, mas o desaparecimento da lâmina o obriga a permanecer envolvido com aquilo que pretendia deixar para trás. Shu Lien acompanha essa tentativa com a intimidade de quem conhece suas hesitações. Entre os dois, o afeto está presente antes mesmo de qualquer declaração.

Uma espada desaparece em Pequim

Durante a noite, um ladrão mascarado invade a residência onde a Destino Verde está guardada. Shu Lien parte em sua perseguição e descobre um adversário de habilidade incomum, capaz de atravessar telhados e saltar muros sem perder o fôlego. Recuperar a arma exige mais do que alcançar alguém que corre. A guerreira precisa descobrir quem está por trás da máscara e por que aquela pessoa deseja uma espada tão conhecida.

Ang Lee dá às lutas uma leveza que faz parte das regras desse universo. Os corpos sobem pelas paredes, atravessam grandes distâncias e parecem permanecer suspensos por alguns instantes. Ainda assim, é possível acompanhar cada tentativa de fuga e cada investida. O encanto está na combinação entre movimentos extraordinários e intenções reconhecíveis. Shu Lien quer impedir o roubo, enquanto seu adversário busca distância suficiente para escapar. A fantasia conserva o peso da disputa.

Michelle Yeoh acrescenta algo decisivo à perseguição. Sua personagem observa antes de agir, economiza movimentos e demonstra uma experiência que dispensa exibição. Cada gesto sugere anos de trabalho e uma familiaridade pouco romântica com o perigo. Quando alguém insiste em enfrentá-la, aquela serenidade ganha outro significado. Shu Lien pode ser gentil, mas gentileza alguma a obriga a aceitar uma lâmina apontada para seu corpo.

Uma jovem recusa o casamento

Na casa do governador Yu, Jen Yu (Zhang Ziyi) se prepara para uma união que lhe promete conforto e pouquíssima escolha. A chegada de Shu Lien desperta sua curiosidade. Diante dela está uma mulher que viaja, domina armas e circula por lugares aos quais a jovem gostaria de ter acesso. Para quem cresceu cercada de obrigações familiares, a visitante parece viver uma liberdade quase impossível.

A conversa entre as duas desfaz parte dessa impressão. Shu Lien conhece o preço de uma vida entre guerreiros e tem responsabilidades que Jen ainda desconhece. A aristocrata, por sua vez, deseja as aventuras sem aceitar facilmente os compromissos que vêm junto. A relação ganha força nesse desencontro. Uma oferece orientação, enquanto a outra ouve conselhos com a desconfiança de quem já recebeu ordens demais.

Zhang Ziyi preserva a contradição da personagem. Jen pode ser encantadora, impaciente e bastante convencida da própria capacidade. Seu desejo de escapar do casamento merece simpatia, mas suas atitudes nem sempre ajudam quem tenta protegê-la. Ang Lee permite que ela seja difícil sem tornar sua insatisfação menos legítima. A jovem quer sair da casa do pai, ou melhor, quer escolher a própria vida sem precisar entregar essa escolha a outra pessoa.

O amor que ficou esperando

Mu Bai e Shu Lien vivem uma dificuldade diferente. A ligação entre eles atravessou os anos, mas o respeito ao passado e às obrigações pessoais manteve esse sentimento em suspenso. Os dois conversam com cuidado, deixando espaço para palavras que quase chegam a ser pronunciadas. Chow Yun-fat dá ao espadachim uma delicadeza que contrasta com sua reputação. Perto de Shu Lien, ele parece menos seguro do que diante de um adversário armado.

Yeoh responde a essa hesitação sem grandes gestos. Uma pausa, um olhar ou uma mudança no tom da voz bastam para sugerir o que sua personagem gostaria de dizer. A contenção funciona porque existe uma história compartilhada entre os dois. Eles sabem lutar juntos e confiar um no outro. Pensar numa vida a dois, entretanto, exige romper hábitos que conservaram durante tempo demais.

O passado de Jen inclui Lo (Chang Chen), um bandido do deserto com quem ela viveu uma relação bem menos cerimoniosa. A aproximação começa em disputa e ganha intimidade entre duas pessoas pouco dispostas a obedecer. Esse trecho interrompe a busca pela espada por um período considerável, mas dá substância à resistência da jovem ao casamento. Ela já conheceu o desejo fora das regras da família e tem motivos pessoais para rejeitar o futuro preparado em casa.

A habilidade cobra responsabilidade

Quando Mu Bai reconhece o talento de Jen, surge a possibilidade de um aprendizado que poderia dar direção àquela habilidade. A oferta esbarra na resistência da jovem à autoridade. Ela deseja ser reconhecida como guerreira, mas se irrita quando esse reconhecimento vem acompanhado de exigências. É uma contradição familiar, embora aqui qualquer discussão possa terminar com alguém desembainhando uma espada.

Nos embates entre Jen e Shu Lien, a diferença de experiência pesa tanto quanto a força. A veterana precisa lidar com alguém talentosa e imprevisível, enquanto a jovem descobre que confiança não basta para vencer qualquer luta. Yeoh e Zhang Ziyi tornam essa relação especialmente interessante porque deixam a irritação atravessar os movimentos. A admiração inicial já não garante entendimento, e cada golpe aumenta a distância entre elas.

Ang Lee acerta ao dar espaço tanto às conversas contidas quanto às disputas nos telhados e entre os bambus. A beleza dos combates ganha interesse porque há pessoas querendo coisas diferentes dentro deles. Mu Bai procura encerrar sua vida de violência, Shu Lien tenta recuperar a arma e preservar vínculos, e Jen deseja partir sem aceitar tutela. Enquanto nenhum dos três consegue conciliar esses desejos, a Destino Verde continua obrigando os veteranos a voltar à luta.