Suspense com Kevin Costner, baseado em conto de John Connolly, está no Prime Video

Após ser abandonado pela esposa, um escritor se muda com os dois filhos para uma casa isolada na Carolina do Sul, onde acontecimentos assustadores ameaçam a família. John James (Kevin Costner) acredita que mudar de endereço pode ajudar a família a superar uma separação dolorosa. Ao lado da filha adolescente Louisa (Ivana Baquero) e do pequeno Sam (Gattlin Griffith), ele deixa a antiga residência e se instala em uma propriedade rural na Carolina do Sul. O escritor espera encontrar tranquilidade para trabalhar e criar os filhos, mas descobre que a casa possui um passado perturbador. Quando Louisa desenvolve uma obsessão por um antigo monte funerário, sua personalidade começa a mudar, e John passa a investigar o que está acontecendo.

Dirigido por Luiso Berdejo, “Possuída” (2009) combina terror sobrenatural e drama familiar para acompanhar um pai que tenta proteger os filhos enquanto lida com as consequências do abandono. A premissa aproveita uma situação bastante comum, a dificuldade de conversar com adolescentes, e acrescenta um agravante considerável. Além das mudanças de humor da filha, John precisa descobrir por que ela retorna da floresta coberta de lama e o que provoca os ruídos que surgem durante a madrugada.

Uma mudança de casa que começa mal

A nova propriedade fica próxima de uma estrada de terra, cercada por vegetação e distante da movimentação urbana. John considera o isolamento uma oportunidade para reconstruir a rotina familiar. Louisa, entretanto, recebe a mudança com resistência. Ela sente falta da mãe, enfrenta as inseguranças da adolescência e demonstra pouco interesse em colaborar com os planos paternos.

Sam também sofre com a separação, embora procure na companhia do pai a segurança que perdeu. Os irmãos enfrentam a mesma situação de maneiras bastante diferentes. Enquanto o menino deseja atenção, Louisa prefere explorar os arredores da casa e passar cada vez mais tempo sozinha.

Durante esses passeios, a adolescente descobre uma elevação de terra associada a um antigo sepultamento indígena. O lugar desperta sua curiosidade, e as visitas passam a fazer parte de sua rotina. John inicialmente precisa administrar aquilo que parece ser mais uma dificuldade de adaptação, mas os acontecimentos seguintes tornam essa interpretação insuficiente.

O gato da família desaparece, barulhos estranhos surgem no telhado e na floresta, e Louisa começa a apresentar comportamentos que assustam o irmão. Em determinado momento, o pai a encontra sonâmbula, segurando uma pequena boneca de palha cuja origem ninguém conhece. A menina também passa a voltar de seus passeios com as roupas sujas de lama, sem oferecer justificativas convincentes.

Louisa começa a assustar a família

A transformação da adolescente representa o principal elemento de inquietação de “Possuída”. Ivana Baquero, conhecida por sua atuação em “O Labirinto do Fauno”, interpreta Louisa com uma mistura de fragilidade e hostilidade que torna difícil distinguir os problemas emocionais da personagem dos acontecimentos sobrenaturais.

Sua relação com John deteriora à medida que os episódios se acumulam. O escritor tenta conversar, estabelece limites e procura manter alguma organização dentro de casa, mas a filha demonstra uma ligação crescente com o monte funerário. Quanto mais frequentes se tornam suas visitas, mais preocupante fica seu comportamento.

Kevin Costner interpreta esse pai com uma contenção interessante. John é um homem que perdeu a estabilidade conjugal, precisa trabalhar e ainda enfrenta o desafio de criar duas crianças emocionalmente abaladas. Sua preocupação também esbarra em uma dificuldade conhecida de muitos pais. Em que momento o comportamento de um adolescente deixa de ser uma reação à idade e passa a exigir uma intervenção mais séria?

Na escola, ele conhece Cassandra Parker (Samantha Mathis), professora que oferece outra perspectiva sobre a situação de Louisa. Ela considera as dificuldades próprias da adolescência e os efeitos da separação familiar. A aproximação representa uma possibilidade de apoio para John, especialmente porque ele ainda conhece poucas pessoas na região.

Entretanto, os acontecimentos dentro da propriedade continuam sem uma justificativa satisfatória. Sam demonstra medo crescente, enquanto a irmã parece cada vez mais distante da garota que chegou àquela casa.

O passado da propriedade preocupa John

Desconfiado de que os problemas possam estar relacionados ao terreno, John começa a investigar a história da residência. Sua busca o leva a Roger Wayne (James Gammon), antigo proprietário que conhece acontecimentos perturbadores associados ao imóvel.

A descoberta de que outras pessoas também enfrentaram situações graves naquele lugar modifica suas preocupações. O escritor passa a considerar a possibilidade de que exista uma relação entre o passado da casa, o monte funerário e as alterações no comportamento da filha.

Uma pequena criação de formigas também aparece entre os elementos que despertam sua atenção. Berdejo distribui essas pistas ao longo da história, permitindo que o espectador acompanhe as suspeitas de John sem conhecer antecipadamente a origem dos acontecimentos.

A situação se agrava quando ele contrata uma babá para permanecer com as crianças durante sua ausência. O desaparecimento da mulher acrescenta um perigo concreto à sequência de episódios estranhos e deixa o pai com ainda menos segurança para confiar no ambiente doméstico.

A investigação passa a ocupar parte importante de sua rotina. John precisa reunir informações sobre os antigos moradores, acompanhar Louisa e proteger Sam, que continua assustado com o comportamento da irmã. A distância entre a propriedade e a cidade, anteriormente considerada uma vantagem, dificulta sua busca por ajuda.

O terror encontra espaço dentro da família

Um dos aspectos mais interessantes de “Possuída” está na escolha de Kevin Costner para protagonizar a história. Acostumado a interpretar personagens seguros de suas decisões, o ator aparece aqui na pele de um homem que enfrenta uma situação para a qual sua experiência oferece pouca serventia.

John pode procurar informações, questionar os moradores e estabelecer regras para os filhos. Entretanto, nenhuma dessas atitudes garante que Louisa esteja segura. A própria adolescente, que deveria encontrar proteção na companhia do pai, torna-se a principal fonte de suas preocupações.

Berdejo aproveita os espaços afastados da propriedade para sustentar a sensação de vulnerabilidade. A floresta, os ruídos noturnos e o monte funerário passam a interferir na rotina da família. Dentro de casa, a ameaça ganha uma dimensão particularmente desconfortável porque envolve alguém que John ama e deseja proteger.

O diretor também utiliza a diferença entre os irmãos para reforçar essa situação. Sam manifesta abertamente seu medo, enquanto Louisa demonstra uma atração cada vez maior pelo lugar que desperta tantas suspeitas. O pai precisa cuidar de ambos, embora cada criança exija uma atenção diferente.

O suspense recorre a elementos conhecidos do terror sobrenatural, especialmente a residência isolada, os acontecimentos noturnos e uma criança cujo comportamento começa a se transformar. Algumas situações seguem caminhos familiares para quem costuma assistir ao gênero, mas a relação entre John e os filhos acrescenta envolvimento emocional à história.

“Possuída” funciona particularmente bem quando concentra a atenção nas tentativas do escritor de preservar a família. A separação já havia comprometido sua relação com Louisa antes da mudança. Agora, os acontecimentos associados à propriedade tornam cada conversa mais difícil, enquanto Sam depende de um pai que precisa dividir sua atenção entre os dois filhos. Diante das descobertas sobre a casa, John percebe que permanecer naquele endereço pode representar um perigo muito maior do que imaginava ao levar as crianças para lá.