O filme mais inteligente e maduro de Steven Spielberg está no Prime Video

Em 1971, nos Estados Unidos, a proprietária do Washington Post, Katharine Graham (Meryl Streep), precisa decidir se publica documentos secretos que revelam anos de mentiras governamentais sobre a Guerra do Vietnã. Dirigido por Steven Spielberg, “The Post: A Guerra Secreta” acompanha os jornalistas que tentam levar essas informações ao público enquanto a Casa Branca usa a Justiça para impedir a divulgação. A escolha ameaça empregos, investimentos e até a liberdade dos profissionais envolvidos.

A história começa no Vietnã, onde Daniel Ellsberg (Matthew Rhys), analista militar ligado ao governo americano, observa a distância entre aquilo que presencia e o otimismo apresentado à população. Autoridades garantem que o país avança no conflito, embora relatórios internos indiquem um cenário bem diferente. Incomodado com o uso político dessas informações, Ellsberg toma uma atitude perigosa. Ele copia um extenso estudo confidencial sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra.

Os papéis reúnem decisões tomadas por diferentes governos e revelam que presidentes americanos conheciam as dificuldades do conflito enquanto mantinham outro discurso diante dos cidadãos. Ellsberg entrega parte do material à imprensa porque acredita que o público tem o direito de conhecer fatos ocultados durante anos. O New York Times publica as primeiras reportagens e assume a dianteira de uma cobertura capaz de abalar Washington.

Ben Bradlee (Tom Hanks), editor-executivo do Washington Post, recebe a notícia com uma mistura de preocupação profissional e irritação competitiva. O Times possui a reportagem mais importante daquele período, enquanto o Post ficou para trás. Bradlee não pretende assistir ao concorrente dominar sozinho a cobertura. Quando o governo consegue uma ordem judicial que suspende as publicações do Times, surge uma abertura para outra redação investigar o caso.

A oportunidade, porém, vem acompanhada por uma ameaça bastante concreta. Se o Post divulgar o mesmo material, seus responsáveis poderão ser processados por desacato e acusados de comprometer a segurança nacional. O jornal ganha a possibilidade de assumir protagonismo, mas passa a trabalhar sob a vigilância das autoridades federais.

Uma redação corre contra o relógio

Bradlee mobiliza seus repórteres para localizar a fonte e conseguir uma cópia dos documentos. Ben Bagdikian (Bob Odenkirk), editor assistente, procura antigos contatos e tenta chegar até Ellsberg. Seu trabalho envolve telefonemas, viagens e conversas discretas, pois ninguém sabe quanto tempo a Justiça levará para estender ao Post a proibição imposta ao concorrente.

Quando os papéis chegam à equipe, surge outro problema. São milhares de páginas desordenadas, sem qualquer gentileza com quem precisa fechar um jornal. Repórteres e editores espalham folhas por uma casa, separam trechos e cruzam datas para descobrir o que pode ser publicado. O ambiente tem a inquietação de uma redação improvisada, embora pareça, em certos instantes, uma mudança residencial que deu terrivelmente errado.

Spielberg transforma esse trabalho minucioso em fonte de tensão. Telefones interrompem conversas, advogados aguardam informações e profissionais correm para montar a reportagem antes do fechamento da edição. A técnica permanece ligada ao movimento dos personagens. A câmera acompanha páginas que passam de mão em mão, enquanto a montagem encurta o tempo disponível para conferir o conteúdo.

Bradlee acredita que o jornal perderá credibilidade caso abandone a reportagem por medo do governo. Ele sabe que publicar pode levá-lo aos tribunais, mas também reconhece o prejuízo de deixar a informação escondida. Tom Hanks interpreta o editor com energia e certa arrogância profissional. Bradlee defende o ofício com convicção, embora nem sempre seja ele quem arcará com o maior prejuízo.

Kay Graham precisa decidir

A responsabilidade principal pertence a Katharine Graham, chamada de Kay pelos mais próximos. Ela assumiu o Washington Post depois da morte do marido, Philip Graham, e ainda procura firmar sua autoridade em um ambiente dominado por homens. Mesmo sendo a proprietária, costuma entrar em reuniões nas quais conselheiros falam mais alto, interrompem suas observações e tratam suas decisões como algo que precisa receber aprovação masculina.

Meryl Streep trabalha essa insegurança sem tornar Kay frágil ou passiva. A personagem observa, escuta e pesa cada argumento porque possui razões reais para temer uma escolha precipitada. O jornal prepara a venda de ações ao público, e qualquer acusação criminal pode afastar investidores, derrubar o negócio e colocar centenas de empregos em risco. Para ela, publicar envolve liberdade de imprensa, patrimônio familiar e responsabilidade com funcionários.

Arthur Parsons (Bradley Whitford), integrante do conselho, acredita que o jornal deve proteger sua estabilidade financeira. O advogado Fritz Beebe (Tracy Letts) também apresenta as possíveis consequências legais. Bradlee pressiona pelo direito de informar. Kay permanece entre essas vozes, sabendo que todos oferecem conselhos, mas somente ela poderá autorizar a publicação.

Tony Bradlee (Sarah Paulson), esposa do editor, percebe a desigualdade daquela situação. Os homens podem defender uma atitude corajosa e voltar para casa satisfeitos com a própria firmeza. Kay precisa assumir o peso jurídico, financeiro e pessoal da escolha. Sarah Paulson tem participação menor, porém entrega uma leitura sensível sobre o isolamento enfrentado pela proprietária.

Amizades próximas ao poder

O dilema ainda envolve relações pessoais cultivadas durante anos. Kay mantém amizade com Robert McNamara (Bruce Greenwood), ex-secretário de Defesa associado ao estudo confidencial. Bradlee também frequentou ambientes políticos e foi próximo do presidente John Kennedy. Essas ligações garantiram acesso a autoridades, mas deixaram perguntas importantes fora das páginas do jornal.

Bradlee admite que a convivência social com políticos interferiu em algumas escolhas editoriais. Spielberg usa essa constatação para expor uma imprensa que deseja fiscalizar o poder, embora tenha passado muito tempo sentada à mesa com ele. Os encontros elegantes e as conversas cordiais possuem um preço quando uma informação ameaça amizades, reputações e portas anteriormente abertas.

Esse aspecto torna “The Post: A Guerra Secreta” mais interessante do que uma simples celebração do jornalismo. Os personagens cometem equívocos, hesitam e protegem vínculos antes de assumir os custos da reportagem. Kay, sobretudo, precisa separar a relação com McNamara de sua obrigação como proprietária de um veículo de comunicação. A amizade oferece proximidade, mas também cria silêncio.

O jornal diante do governo

A possibilidade de publicar os documentos coloca o Washington Post contra o governo de Richard Nixon. A Casa Branca tenta impedir novas reportagens, enquanto os advogados alertam que a empresa pode perder dinheiro, autoridade e liberdade de atuação. Cada página selecionada pelos jornalistas aumenta o valor da matéria e torna mais perigosa a decisão de imprimi-la.

Spielberg mantém a Guerra do Vietnã longe durante grande parte da história. Seu interesse está nas consequências políticas daquelas páginas e nas pessoas que precisam assumir responsabilidade por elas. Máquinas, telefones, salas de reunião e pilhas de papel ocupam o centro da ação. A violência acontece também por meio da censura, das ameaças judiciais e do uso do Estado para controlar informações.

Meryl Streep oferece a interpretação mais delicada do elenco. Kay começa cercada por homens que duvidam de sua capacidade e precisa conquistar espaço dentro da própria empresa. Tom Hanks faz de Bradlee um editor inquieto, corajoso e por vezes incômodo, daqueles capazes de transformar o fechamento de uma edição em questão de honra. Bob Odenkirk acrescenta agilidade à busca pelos documentos, enquanto Sarah Paulson oferece um olhar atento sobre o preço pago pela mulher responsável pela palavra decisiva.

“The Post: A Guerra Secreta” mostra a liberdade de imprensa dentro de uma situação concreta, cercada por prazos, dinheiro, amizades e ameaças legais. Spielberg não transforma seus jornalistas em figuras impecáveis. Eles chegam atrasados à grande reportagem, dependem de uma fonte perseguida e precisam enfrentar os próprios vínculos com autoridades. Quando as rotativas aguardam uma autorização, toda a defesa do jornalismo cabe numa escolha capaz de colocar a edição seguinte nas ruas ou mantê-la presa dentro da redação.