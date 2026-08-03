Suspense de Spike Lee com Denzel Washington, Clive Owen e Willem Dafoe está na Netflix

No coração financeiro de Manhattan, um assalto transforma uma agência bancária em palco de uma disputa entre polícia, criminosos e homens poderosos. Dirigido por Spike Lee, “O Plano Perfeito” acompanha o detetive Keith Frazier (Denzel Washington), chamado para libertar dezenas de reféns mantidos por Dalton Russell (Clive Owen). A situação ganha outra dimensão quando Madeleine White (Jodie Foster), uma influente intermediária, recebe a missão de proteger um segredo guardado dentro do banco.

Dalton Russell entra na agência da Manhattan Trust acompanhado por criminosos vestidos como pintores. O grupo domina funcionários e clientes, fecha as portas e transforma o prédio em território controlado. O líder fala com serenidade, estabelece regras e deixa uma certeza desde os primeiros minutos. Ele passou bastante tempo preparando cada etapa.

Os reféns recebem macacões e máscaras iguais aos usados pelos assaltantes. Depois, são separados em grupos, transferidos entre diferentes salas e misturados aos integrantes da quadrilha. A medida torna difícil distinguir vítimas e criminosos, sobretudo se a polícia decidir invadir o prédio. Dalton também mantém parte de suas atividades longe das câmeras, o que impede a equipe do lado de fora de calcular o tamanho da ameaça.

Há algo estranho, porém, na postura dos ladrões. Eles ocupam um banco, cercam o cofre e controlam muitas pessoas, mas parecem pouco interessados em fugir. Enquanto assaltantes comuns procurariam uma saída, Dalton trabalha para prolongar a espera. Seu plano depende do tempo e da confusão que poderá deixar quando as portas forem abertas.

A polícia cerca o banco

O detetive Keith Frazier chega ao local ao lado do parceiro Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). Ele assume as conversas com Dalton, enquanto o capitão John Darius (Willem Dafoe) prepara uma unidade armada para entrar na agência caso algum refém seja morto. Frazier prefere manter o diálogo porque uma operação precipitada colocaria dezenas de vidas em perigo.

O policial, contudo, enfrenta problemas que ultrapassam o assalto. Keith está sob suspeita por causa de uma quantia desaparecida em outra investigação. Ele afirma ser inocente, mas o episódio enfraqueceu sua reputação dentro do departamento. Resolver a crise pode recuperar seu prestígio profissional, embora a presença de superiores impacientes torne o trabalho ainda mais delicado.

Denzel Washington interpreta Keith com inteligência, vaidade e uma irritação bastante divertida. O detetive sabe falar com criminosos, mas também sabe provocar, improvisar e esconder inseguranças atrás de comentários irônicos. Ele não possui a elegância de um diplomata e provavelmente nem desejaria. Seu talento está em observar detalhes e perceber quando alguém tenta lhe vender uma história mal contada.

Dalton, por sua vez, não oferece muitas brechas. Vivido por Clive Owen com frieza e educação desconcertante, ele antecipa procedimentos usados pela polícia e neutraliza tentativas de espionagem. Até um simples pedido de comida vira parte da disputa. Keith consegue ouvir o adversário, mas continua sem saber quantos criminosos estão na agência ou o que eles pretendem retirar dali.

Uma visita muda o caso

Arthur Case (Christopher Plummer), fundador do banco, recebe a notícia do assalto com uma preocupação peculiar. Seu interesse não parece concentrado apenas no dinheiro, na segurança dos funcionários ou na vida dos clientes. Existe algo guardado em um cofre particular, e ele teme que Dalton descubra seu conteúdo.

Para proteger esse material, Arthur procura Madeleine White. Interpretada por Jodie Foster, ela trabalha nos bastidores de Nova York e possui contatos capazes de abrir portas normalmente fechadas. Sua postura polida esconde uma profissional acostumada a conversar com empresários, políticos e autoridades sem demonstrar constrangimento. Madeleine sabe quem procurar, qual nome mencionar e quanto poder precisa mobilizar.

Ela atravessa o bloqueio montado pela polícia e tenta falar com Dalton. A interferência incomoda Keith, que percebe a existência de interesses particulares dentro de uma emergência pública. Enquanto ele procura libertar os reféns, Madeleine deseja impedir que o conteúdo do cofre venha à tona. Os dois trabalham no mesmo local, mas obedecem a compromissos muito diferentes.

Jodie Foster oferece à personagem uma frieza elegante, quase divertida em sua falta de cerimônia. Madeleine entra nas conversas com a segurança de quem raramente escuta a palavra “não”. Sua presença também expõe a desigualdade entre os envolvidos. Keith precisa justificar cada passo aos superiores, enquanto ela menciona autoridades importantes e atravessa barreiras sem sujar os sapatos.

O tempo favorece Dalton

Keith recebe autorização para entrar no banco e conversar pessoalmente com Dalton. A visita oferece ao policial a chance de observar o ambiente, procurar pistas e avaliar o comportamento do criminoso. Ainda assim, quem estabelece as condições do encontro é o homem mascarado. Keith sai do prédio com novas suspeitas, mas sem uma passagem segura para libertar os reféns.

Spike Lee intercala o cerco com depoimentos recolhidos depois da crise. Keith e Bill interrogam pessoas que estavam dentro da agência, embora os macacões iguais dificultem a identificação dos integrantes da quadrilha. Cada depoente pode ser uma vítima assustada ou um criminoso tentando desaparecer entre os demais.

Esse recurso também preserva o mistério sem transformar a história numa sequência confusa. O espectador sabe que haverá sobreviventes, mas desconhece quem participou do crime e qual era o verdadeiro objetivo de Dalton. A montagem oferece pequenas informações, interrompe certezas e mantém perguntas importantes fora de alcance.

O roteiro escrito por Russell Gewirtz usa a estrutura de um assalto para colocar três interesses em movimento. Dalton quer executar um plano elaborado. Keith procura salvar os reféns e recuperar sua credibilidade. Madeleine precisa proteger Arthur e impedir que um segredo guardado durante anos abandone o cofre.

Um suspense movido por informação

“O Plano Perfeito” combina ação, investigação e drama policial sem depender apenas de armas ou perseguições. A tensão nasce do controle das informações. Dalton sabe mais do que a polícia. Arthur sabe mais do que Keith. Madeleine recebe parte desse conhecimento, mas também esconde suas intenções. Todos falam, embora quase ninguém diga exatamente o que deseja.

Spike Lee aproveita a diversidade de Nova York para preencher a agência com personagens de diferentes origens, idiomas e classes sociais. Os policiais lidam com preconceitos, erros de interpretação e pequenos atritos enquanto tentam separar vítimas de suspeitos. Alguns episódios oferecem leveza, mas também revelam o quanto julgamentos precipitados podem atrapalhar uma investigação.

O longa mantém o enredo compreensível mesmo quando esconde peças importantes. Cada telefonema, entrada autorizada e depoimento acrescenta uma informação ao caso. A inteligência do roteiro está em fazer o público acompanhar Keith sem entregar a lógica completa de Dalton antes da hora.

“O Plano Perfeito” também se beneficia do contraste entre seus protagonistas. Denzel Washington traz energia e espontaneidade. Clive Owen sustenta uma calma inquietante. Jodie Foster atravessa a crise com a elegância de quem considera regras um pequeno aborrecimento administrativo. Spike Lee reúne essas três presenças dentro de um banco cercado e deixa que dinheiro, reputação e segredos disputem espaço.

Quando os reféns começam a deixar a agência, os macacões iguais cumprem sua função mais perigosa. A polícia possui muitas pessoas para interrogar e poucas certezas para trabalhar. Keith precisa reconstruir o crime por meio de detalhes, pois Dalton preparou o assalto para continuar confundindo as autoridades mesmo depois da abertura das portas.