Para quem ama mitologia grega, aventura com Sam Worthington, Liam Neeson e Mads Mikkelsen está na Netflix

Em “Fúria de Titãs”, aventura dirigida por Louis Leterrier, o semideus Perseu (Sam Worthington) atravessa a Grécia mítica para impedir que Hades (Ralph Fiennes) destrua Argos. Movido pela morte da família que o criou, ele precisa enfrentar criaturas perigosas e aceitar sua origem divina antes que a princesa Andrômeda (Alexa Davalos) seja entregue ao monstruoso Kraken.

Perseu nasceu da união entre Zeus (Liam Neeson) e a mortal Dânae, mas cresceu sem saber quem era seu verdadeiro pai. Ainda bebê, foi encontrado no mar pelo pescador Spyros (Pete Postlethwaite), que o criou ao lado da esposa, Marmara (Elizabeth McGovern). Cercado por uma família amorosa e acostumado a uma vida simples, o jovem jamais demonstrou interesse pelos poderes do Olimpo.

Essa paz termina quando soldados de Argos derrubam uma estátua de Zeus, num gesto público de revolta contra os deuses. Hades, senhor do submundo, reage com violência e ataca os homens. A família de Perseu acaba atingida durante a ofensiva, deixando o rapaz sozinho e tomado pelo desejo de vingança.

Resgatado por soldados, Perseu é levado para Argos, cidade que decidiu abandonar a submissão ao Olimpo. O rei Cepheus (Vincent Regan) e a rainha Cassiopeia (Polly Walker) celebram a independência humana com uma confiança pouco recomendável quando os adversários controlam raios, mares e monstros gigantes.

Cassiopeia ainda compara a beleza da filha aos atributos das divindades. Hades surge no palácio para responder à provocação e revela que Perseu é filho de Zeus. Antes de partir, estabelece uma sentença terrível. Argos será destruída pelo Kraken, a menos que a princesa Andrômeda seja oferecida em sacrifício.

Argos paga pela arrogância da corte

Andrômeda discorda da postura dos pais e demonstra preocupação com a população, mas recebe a punição por uma decisão que não tomou. Enquanto os governantes provocam o Olimpo, moradores assustados passam a enxergar a morte da princesa como a única possibilidade de sobrevivência. A jovem perde o direito de escolher o próprio destino, e a cidade começa a ceder ao medo.

Perseu poderia abandonar Argos e seguir sozinho atrás de Hades. Contudo, percebe que a ameaça contra a cidade faz parte da mesma ofensiva responsável pela morte de sua família. Ele aceita participar de uma missão para descobrir como matar o Kraken, embora continue rejeitando qualquer ajuda oferecida por Zeus.

Essa resistência define boa parte do personagem. Perseu deseja vencer como homem, por respeito à família de pescadores que lhe deu nome, casa e afeto. O problema é que seus inimigos pertencem a uma categoria um pouco mais complicada do que a de homens armados. Eles controlam criaturas, manipulam o medo e raramente respeitam as regras disponíveis aos mortais.

Sam Worthington interpreta Perseu com uma seriedade constante, quase sempre carregada de raiva. A atuação combina com um homem que perdeu tudo em poucas horas, embora deixe pouco espaço para outras emoções. Perseu fala pouco, aceita golpes com firmeza e parece ter aderido a um compromisso pessoal contra qualquer sinal de alegria.

Uma missão atravessa o deserto

O comandante Draco (Mads Mikkelsen) lidera os soldados enviados para acompanhar Perseu. Experiente, disciplinado e sem paciência para crises envolvendo parentes do Olimpo, ele tenta preparar o jovem para os perigos da viagem. A relação entre os dois começa marcada pela desconfiança, mas ganha respeito conforme a missão cobra baixas e coragem.

Io (Gemma Arterton) também se junta ao grupo. Condenada pelos deuses a não envelhecer, ela conhece o passado de Perseu e sabe quais caminhos podem levá-lo até uma arma capaz de enfrentar o Kraken. Sua função ultrapassa a de guia, pois é ela quem oferece ao semideus as informações que Zeus nunca lhe deu.

A expedição cruza regiões desérticas onde escorpiões gigantes surgem sob a areia e obrigam os soldados a lutar em condições desfavoráveis. As criaturas oferecem algumas das sequências mais movimentadas da produção, embora o uso acelerado dos cortes nem sempre permita acompanhar cada golpe. Leterrier privilegia velocidade, monstros e espadas, mantendo a viagem sob a pressão do prazo imposto a Argos.

Perseu e seus companheiros também procuram as Graeae, três bruxas cegas que compartilham um único olho. Elas revelam que Medusa pode fornecer a arma necessária contra o Kraken. A criatura transforma em pedra qualquer pessoa que olhe para seu rosto, o que transforma a tarefa em algo ainda mais delicado. Invadir seu esconderijo já seria uma péssima ideia. Fazer isso sem poder encarar a dona da casa beira a grosseria suicida.

Zeus e Hades disputam o poder

Enquanto Perseu atravessa o mundo dos mortais, Zeus tenta preservar a autoridade do Olimpo. Os seres humanos deixaram de prestar homenagens aos deuses, enfraquecendo a influência daqueles que antes eram temidos. Hades aproveita a insegurança do irmão para defender punições cada vez mais severas.

Liam Neeson interpreta Zeus com solenidade e uma armadura tão brilhante que quase exige óculos escuros. Seu rei dos deuses alterna orgulho, irritação e afeto pelo filho que mal conhece. Já Ralph Fiennes dá a Hades uma presença sombria, marcada pela voz baixa e pela aparência desgastada. Ele prefere manipular pessoas e esconder seus interesses, permanecendo vários passos à frente dos demais.

A disputa familiar movimenta a ameaça contra Argos. Zeus deseja recuperar a devoção dos humanos, enquanto Hades usa o pânico para fortalecer o próprio domínio. Entre os dois está Perseu, um filho criado longe do Olimpo e pouco disposto a obedecer ao pai apenas porque o homem costuma lançar raios quando é contrariado.

“Fúria de Titãs” trabalha a mitologia grega com ampla liberdade. Perseu, Medusa, Andrômeda e o Kraken pertencem às antigas histórias, mas o roteiro combina personagens e conflitos para criar uma aventura acessível ao grande público. Quem procura fidelidade rigorosa aos mitos pode sair contrariado. Quem aceita a proposta de fantasia ganha monstros enormes, combates frequentes e deuses tratando o destino humano como assunto de família.

A aventura perde força entre as batalhas

O enredo fica mais envolvente quando acompanha os passos concretos da missão. Perseu precisa reunir informações, atravessar o deserto, sobreviver às criaturas e voltar a Argos antes do sacrifício. Cada parada acrescenta um perigo e diminui o número de soldados disponíveis. Essa estrutura mantém a história em movimento e deixa evidente o que está em jogo.

Os vínculos pessoais recebem menos atenção. Andrômeda é essencial para a ameaça, mas participa pouco das decisões. Io possui um passado interessante, embora o roteiro prefira mantê-la ligada às necessidades de Perseu. Até os companheiros da expedição têm pouco tempo para conquistar personalidade antes da batalha seguinte.

A produção também leva muito a sério uma história povoada por homens alados, escorpiões gigantes e parentes imortais vestidos com armaduras luminosas. Uma dose maior de leveza teria favorecido os personagens. Ainda assim, Draco e alguns soldados quebram a rigidez ocasionalmente, sobretudo quando a insistência de Perseu em rejeitar poderes divinos começa a parecer menos nobre e mais inconveniente.

Sam Worthington sustenta o protagonista pela presença física, enquanto Mads Mikkelsen oferece a figura mais humana da expedição. Gemma Arterton traz serenidade a Io, e Ralph Fiennes transforma Hades no personagem mais interessante entre os deuses. Sua ameaça não depende de gritos, pois nasce da maneira paciente com que ele manipula o ressentimento de Zeus e o medo dos habitantes de Argos.

“Fúria de Titãs” entrega uma aventura movimentada, simples de acompanhar e apoiada na urgência da missão. O filme deixa de lado a profundidade ao tratar relações importantes com pressa, mas recupera energia quando Perseu e seus companheiros entram em territórios dominados por criaturas. Entre escolhas humanas, interferências divinas e uma cidade à espera do Kraken, Perseu precisa decidir quanto de sua herança aceitar para chegar a Andrômeda antes do sacrifício.