Suspense com Nicolas Cage no Prime Video vai te fazer dormir com todas as luzes acesas

Um ano depois de perder o filho durante uma festa de Halloween em Nova York, o professor Mike Lawford (Nicolas Cage) volta a procurar pistas quando aparições e mensagens indicam que o menino ainda pode ser salvo. Dirigido por Uli Edel e lançado em 2015, “Regresso do Mal” combina terror e mistério em uma história sobre culpa, desgaste familiar e uma antiga lenda ligada ao desaparecimento de crianças.

Mike vive ocupado com o trabalho na universidade e costuma chegar atrasado aos compromissos familiares. Na noite de Halloween, porém, consegue levar o filho Charlie Lawford (Jack Fulton) a uma movimentada festa de rua. O passeio deveria compensar parte de suas ausências e oferecer ao garoto algumas horas ao lado do pai. Em meio às barracas, fantasias e brincadeiras, Charlie pergunta se eles podem “pagar o fantasma”. Mike se distrai por poucos segundos e, quando volta a olhar, o menino desapareceu.

A polícia inicia as buscas, mas não localiza testemunhas capazes de explicar o sumiço. Também não há pedido de resgate, suspeito identificado ou evidência de que Charlie tenha deixado o local acompanhado. Mike passa a carregar a culpa pelo descuido, enquanto Kristen Lawford (Sarah Wayne Callies), mãe do garoto, sofre com a ideia de que o marido poderia ter impedido tudo. O casamento desmorona e os dois passam a viver separados.

Um ano sem notícias de Charlie

Quase doze meses depois, Mike ainda espalha cartazes e acompanha possíveis informações sobre crianças desaparecidas. A investigação policial perdeu força, mas ele se recusa a arquivar a busca. Kristen tenta sobreviver à ausência do filho e mantém distância do ex-marido, cuja presença também recorda a noite em que Charlie sumiu.

A rotina muda quando Mike começa a ver o menino em lugares públicos. As aparições são breves e desaparecem antes que ele consiga se aproximar. Em outro momento, a frase pronunciada por Charlie durante a festa surge escrita em uma parede. Para qualquer pessoa ao redor, esses episódios podem parecer fruto do luto ou da culpa. Para Mike, são indícios de que o garoto procura uma maneira de pedir ajuda.

Nicolas Cage interpreta esse pai com uma contenção bem-vinda. O ator, famoso por personagens intensos e por certas escolhas capazes de fazer até a sobrancelha atuar, mantém Mike cansado, abatido e persistente. Sua dor não vem acompanhada de grandes declarações. Ela aparece nos cartazes, nas caminhadas pela cidade e na incapacidade de aceitar a ausência de Charlie.

Mike segue as mensagens até regiões pouco frequentadas e conversa com pessoas que conhecem histórias estranhas relacionadas ao Halloween. Os relatos não oferecem uma explicação completa, mas sugerem que ruídos e aparições semelhantes retornam todos os anos. A proximidade de outra celebração cria um prazo inquietante. Se os sinais realmente vierem de Charlie, Mike talvez disponha de apenas alguns dias para descobrir o que aconteceu.

Os sinais chegam até Kristen

Kristen recebe as histórias do ex-marido com desconfiança. Sarah Wayne Callies interpreta a personagem sem transformar sua dor numa sucessão de lágrimas. A mãe de Charlie prefere dados que possam ser entregues à polícia, embora nenhuma pista concreta tenha surgido durante um ano inteiro. Aceitar fantasmas seria admitir que as regras conhecidas já não ajudam a procurar o filho.

Essa resistência começa a enfraquecer quando acontecimentos estranhos invadem sua casa. Objetos ligados a Charlie se movem e manifestações difíceis de explicar aproximam Kristen do mesmo medo vivido por Mike. Os dois retomam contato porque agora compartilham algo além do sofrimento. Ambos recebem sinais de que o garoto pode estar preso em algum lugar fora do alcance da polícia.

A reaproximação não apaga as acusações acumuladas durante o ano. Kristen ainda responsabiliza Mike pelo desaparecimento, e ele não possui argumento capaz de diminuir essa culpa. Mesmo assim, os dois precisam reunir lembranças, objetos e palavras ditas por Charlie antes do sumiço. O casamento permanece ferido, mas a busca volta a colocá-los do mesmo lado.

A pesquisa revela uma antiga lenda

Hannah (Veronica Ferres), colega de Mike na universidade, auxilia na consulta a registros históricos. Ela relaciona a frase dita por Charlie a uma antiga história de Nova York envolvendo uma mulher, seus filhos e uma acusação de bruxaria. A lenda atravessa séculos e associa a noite de Halloween ao desaparecimento de crianças.

A pesquisa também indica que outros casos podem ter ocorrido em circunstâncias semelhantes. A data deixa de ser apenas uma lembrança dolorosa para Mike e Kristen. Ela passa a marcar o possível retorno da força responsável pelo sumiço. Quanto mais o Halloween se aproxima, maior fica o risco de Charlie permanecer fora do alcance dos pais.

“Regresso do Mal” ganha força quando mantém a ameaça escondida e acompanha o medo de uma família sem informações confiáveis. Uli Edel usa corredores, ruas vazias, vozes infantis e aves negras para prolongar a incerteza. Os melhores trechos surgem quando Mike não sabe se presenciou uma manifestação sobrenatural ou se sua mente está preenchendo o vazio deixado pelo filho.

O mistério perde parte da potência quando a história começa a detalhar demais a origem da assombração. A lenda possui elementos interessantes, sobretudo pela ligação com o Halloween e com a formação antiga de Nova York. Ainda assim, certas descobertas surgem com facilidade e algumas aparições são anunciadas pela música antes de produzirem medo. O espectador percebe a chegada do susto quando ainda havia espaço para uma surpresa mais discreta.

A culpa vira uma corrida contra o tempo

O terror de “Regresso do Mal” nasce de uma situação reconhecível. Um pai se distrai, uma criança desaparece e alguns segundos passam a governar a vida de toda a família. A presença sobrenatural acrescenta perigo, mas a culpa de Mike permanece como a ameaça mais constante. Nenhum fantasma precisa lembrá-lo de que Charlie estava sob sua responsabilidade.

Nicolas Cage sustenta essa dimensão humana mesmo quando o roteiro entra em terrenos conhecidos do gênero. Mike não é um investigador treinado nem um especialista em fenômenos sobrenaturais. É um professor disposto a seguir qualquer vestígio que possa levá-lo ao filho. Essa fragilidade ajuda o público a acompanhar decisões que, vistas de fora, pareceriam imprudentes.

Sarah Wayne Callies oferece equilíbrio à história ao representar uma mãe que precisa escolher entre a prudência e a única esperança disponível. Veronica Ferres, por sua vez, dá a Hannah a função de ligar os sinais atuais aos registros do passado. Jack Fulton aparece por menos tempo, mas faz de Charlie uma criança afetuosa e assustada, o que dá peso à procura dos pais.

“Regresso do Mal” não esconde todas as influências. Algumas soluções parecem convenientes e a ameaça assusta mais antes de ganhar contornos definidos. Ainda assim, a combinação entre desaparecimento infantil, culpa paterna e lenda histórica mantém o interesse. Quando chega outra noite de Halloween, Mike precisa abandonar a espera e seguir a última pista disponível antes que a passagem para Charlie desapareça.