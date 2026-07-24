Travessia chega à Bula: uma parceria para quem ama música brasileira

Colaboração com o podcast apresentado pelos jornalistas Fernando Vives e Edison Veiga levará aos leitores histórias, personagens e canções que ajudam a compreender o Brasil.

Há músicas que não terminam quando chega o último acorde. Elas permanecem ligadas a uma época, a um lugar, a uma pessoa ou a uma passagem decisiva da vida. Algumas atravessam gerações; outras ajudam a explicar o país em que surgiram. É desse território formado por memória, história e música brasileira que nasce a parceria entre a Revista Bula e o podcast Travessia.

A partir desta sexta-feira, os episódios do programa produzido pela Central 3 e apresentado pelos jornalistas Fernando Vives e Edison Veiga passam a ser veiculados também na Bula. A colaboração marca a entrada da revista no universo dos podcasts e amplia o alcance de uma produção que há dez anos se dedica a investigar a música brasileira para além dos sucessos mais conhecidos.

O Travessia não é apenas um programa no qual duas pessoas escolhem algumas canções e conversam sobre elas. Cada edição é construída como uma espécie de reportagem sonora. Os apresentadores partem de um artista, de um período, de uma transformação social, de uma efeméride ou mesmo de uma curiosidade para reunir músicas, informações e histórias capazes de iluminar o tema escolhido.

A periodicidade é quinzenal. Em cada episódio, Vives e Veiga apresentam uma seleção de dez canções e recuperam os contextos em que foram compostas, gravadas ou consagradas. Falam dos autores, dos intérpretes, dos discos, dos músicos participantes, das circunstâncias políticas e culturais e das mudanças que atravessavam o Brasil naquele momento.

A proposta do Travessia define o programa como uma curadoria temática de música popular brasileira, conduzida com informação e o humor característico dos apresentadores. Produzido pela Central 3, o podcast está em atividade desde 2016 e já reúne mais de 200 registros entre episódios regulares, especiais e reapresentações.

A música brasileira como documento do país

O ponto de partida do Travessia é simples: poucas tradições musicais no mundo apresentam a qualidade, a quantidade e a variedade da produção brasileira. Samba, baião, bossa nova, frevo, choro, maracatu, música caipira, jovem guarda, tropicalismo, rock, soul, forró e inúmeras vertentes regionais convivem em um patrimônio de dimensões quase impossíveis de organizar.

Apesar dessa riqueza, informações sobre compositores, intérpretes, gravações, arranjadores, discos e movimentos musicais nem sempre circulam com a mesma intensidade das próprias canções. Muitas músicas são conhecidas por milhões de pessoas, mas as histórias que existem por trás delas permanecem restritas a pesquisadores, colecionadores e ouvintes mais obstinados.

O Travessia surgiu em 2016 como reação a essa lacuna. Seu objetivo era criar um espaço no qual a música brasileira pudesse ser ouvida, contextualizada e discutida sem perder a espontaneidade de uma conversa entre amigos.

Isso significa falar dos clássicos da MPB, mas não apenas deles. O programa também procura recuperar artistas esquecidos, gravações raras, discos pouco compreendidos no momento do lançamento e episódios que ficaram à margem das narrativas mais conhecidas. Ao mesmo tempo, acompanha músicos contemporâneos que trabalham com esse legado e criam novas combinações a partir dele.

O pano de fundo é quase sempre o próprio Brasil. As músicas selecionadas não aparecem isoladas de sua época. Elas permitem discutir urbanização, costumes, ditadura, democracia, religião, festas populares, racismo, desigualdade, comportamento, futebol, rádio, televisão, indústria fonográfica e transformações tecnológicas.

Uma canção, no Travessia, pode ser apreciada por sua melodia e por sua interpretação, mas também pode funcionar como documento histórico. O programa procura mostrar o que aquela obra revela sobre o momento em que foi produzida e por que ela ainda consegue dizer alguma coisa ao presente.

“O Travessia é nossa cachaça. A gente faz porque escuta e lê sem parar sobre a música brasileira e quer mostrar para as pessoas, trazer gente para discutir junto”, afirma Fernando Vives.

O jornalista resume o espírito do programa com algumas das perguntas que costumam orientar as pesquisas e as conversas: “Qual é a discussão de ‘Mulheres de Atenas’? Que música é aquela do Ary Barroso sobre a Segunda Guerra Mundial que a Carmen Miranda cantou? Como assim o Alceu Valença tinha um disco perdido que foi recuperado no acervo de uma rádio? Virgínia Rodrigues seria mais famosa se tivesse nascido 20 anos antes?”.

São perguntas que não buscam apenas informações biográficas. Elas procuram revelar como uma obra nasce, circula, desaparece, reaparece e adquire sentidos diferentes com o passar dos anos.

Dez anos de pesquisa, conversa e descobertas

O Travessia chega à Bula depois de uma trajetória iniciada há uma década, embora tenha permanecido cerca de dois anos fora do ar nesse período. A longevidade ajudou a formar um arquivo que funciona como uma extensa introdução à história da música brasileira.

Os temas demonstram a amplitude dessa proposta. Há episódios dedicados integralmente a artistas como Gonzaguinha, Beth Carvalho, Maria Bethânia, Zeca Baleiro e Alceu Valença. Outros examinam períodos específicos ou investigam relações entre a música e assuntos como futebol, redes sociais, carnaval, cinema e conjuntos vocais.

Essa variedade evita que o programa seja transformado em uma sucessão previsível de biografias. Uma edição pode partir da carreira de um compositor consagrado. A seguinte pode recuperar um fenômeno radiofônico, uma forma musical, um acontecimento político ou uma mudança de comportamento percebida nas letras das canções.

O resultado é uma coleção de episódios que pode ser ouvida fora de ordem. O público escolhe um artista ou assunto de interesse e, a partir dele, encontra caminhos para outras épocas, gêneros e personagens.

A relação entre os apresentadores também se tornou parte da identidade do Travessia. Fernando Vives e Edison Veiga são amigos desde os anos 2000, mas atualmente vivem fora do Brasil e, apesar da amizade e dos anos de trabalho conjunto, nunca se encontraram pessoalmente.

A distância não impede que a conversa conserve o ritmo informal de dois amigos que passaram muito tempo ouvindo música, lendo sobre o assunto e discordando sobre discos, intérpretes e repertórios. A pesquisa dá sustentação ao programa; a relação entre os apresentadores impede que o resultado adquira o tom rígido de uma aula.

A informalidade, porém, não significa ausência de apuração. Os episódios procuram combinar referências históricas, informações sobre as gravações e observações críticas. A conversa funciona como porta de entrada para um trabalho de pesquisa desenvolvido antes de os microfones serem ligados.

“Certamente boa parte dos leitores da Bula também gosta de MPB. Assim como nossos ouvintes fiéis são ávidos consumidores de literatura, cinema e outros conteúdos trazidos aqui pela Bula”, afirma Edison Veiga.

É nesse ponto que as trajetórias da revista e do podcast se encontram. A Bula construiu sua identidade editorial em torno da literatura, do cinema, das artes e do debate cultural. O Travessia realiza trabalho semelhante no campo da música: apresenta obras, recupera contextos e estabelece relações entre criação artística, memória e sociedade.

“A Bula sempre tratou a cultura como uma conversa entre diferentes linguagens. Literatura, cinema e música pertencem ao mesmo território de memória e imaginação. O Travessia chega para aprofundar essa vocação, com informação, repertório e uma abordagem que respeita a inteligência do público”, afirma o editor da Revista Bula, Carlos Willian Leite.

A estreia com Alceu Valença

A parceria começa com um episódio dedicado aos 80 anos de Alceu Valença. A edição apresenta o artista pernambucano como uma figura capaz de conciliar sofisticação musical, comunicação popular e forte ligação com a cultura do Nordeste.

A escolha serve como apresentação adequada do Travessia aos leitores da Bula. A trajetória de Alceu permite atravessar diferentes períodos e movimentos da música brasileira. Sua obra reúne elementos do baião, do forró, do frevo, do rock, da psicodelia, da poesia popular e do carnaval pernambucano, sem que essas referências apareçam como simples ornamentos.

O episódio não se limita a repetir os sucessos que transformaram Alceu em um dos artistas mais reconhecidos do país. A intenção é observar as várias dimensões de sua produção, as mudanças ocorridas durante a carreira e o equilíbrio raro entre experimentalismo e apelo popular.

No Travessia, a homenagem procura explicar por que Alceu Valença ultrapassou as classificações mais imediatas. Ele é, ao mesmo tempo, um compositor associado às tradições nordestinas e um artista marcado pela inquietação estética. Pode ocupar grandes festas populares sem abandonar a complexidade de seus arranjos, imagens poéticas e experiências musicais.

A estreia, portanto, funciona como uma declaração de princípios. A parceria Bula-Travessia começa por um artista popular, mas se recusa a reduzi-lo apenas à popularidade. Recupera repertório, contexto e história para mostrar que as canções mais conhecidas ainda podem guardar perguntas, detalhes e descobertas.

Uma página para ouvir, pesquisar e guardar

A presença do Travessia na Bula não se restringirá à publicação quinzenal dos novos programas. A revista criou uma página especial dedicada ao podcast, organizada para permitir que o leitor encontre os episódios, conheça os temas e navegue pelo acervo.

O espaço apresenta o programa como “a música brasileira em revista” e reúne os episódios em uma experiência editorial própria. O visitante pode acessar o áudio, consultar as informações de cada edição, compartilhar o conteúdo e navegar pelas produções anteriores. A página também oferece um código QR para que o programa seja aberto diretamente no celular.

O áudio permanece hospedado pela Central 3, responsável pela produção do Travessia. Na Bula, cada episódio recebe uma apresentação editorial que ajuda o leitor a compreender o assunto antes de começar a ouvi-lo e facilita a descoberta de outros programas relacionados.

A estrutura transforma o podcast em um arquivo permanente dentro da revista. Em vez de depender apenas da ordem cronológica dos tocadores tradicionais, o público poderá explorar artistas, acontecimentos e temas conforme seus próprios interesses.

É também uma maneira de aproximar duas formas complementares de jornalismo cultural. O texto permite organizar informações, recuperar dados e estabelecer referências. O áudio preserva a entonação, o improviso, o humor e o prazer de ouvir as músicas comentadas por quem acompanha o assunto há anos.

A cada quinze dias, uma nova edição será acrescentada a esse acervo. Algumas tratarão de artistas consagrados; outras recuperarão personagens menos lembrados. Haverá espaço para discos, movimentos, datas, controvérsias e episódios da história brasileira que sobreviveram, de maneira explícita ou subterrânea, dentro das canções.

Para os leitores da Bula, o Travessia chega como companhia para ouvir música com mais atenção. Para os ouvintes do podcast, a parceria oferece uma nova maneira de encontrar, consultar e compartilhar os episódios. Para ambos, fica o convite a percorrer a música brasileira não como uma coleção imóvel de clássicos, mas como uma história que continua sendo escrita, cantada e redescoberta.

Acesse a página especial do Travessia na Revista Bula