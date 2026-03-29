Discover
Sua memória vai falhar e você não vai acreditar nos próprios olhos em suspense com Sam Worthington na Netflix Eric Zachanowich / Netflix

Sua memória vai falhar e você não vai acreditar nos próprios olhos em suspense com Sam Worthington na Netflix

Fernando Machado
Por Fernando Machado
em Filmes

Em “Fratura”, dirigido por Brad Anderson, Ray Monroe (Sam Worthington) tenta manter a rotina de uma viagem em família enquanto lida com tensões mal resolvidas com a esposa Joanne (Lily Rabe), até que a queda da filha Peri (Lucy Capri) em uma parada de estrada obriga uma corrida ao hospital, onde o conflito central se instala quando Ray perde o contato com as duas e descobre que não há registro de entrada delas.

Ray estaciona para um descanso rápido e negocia o tempo com a família, tentando evitar mais atrito durante a viagem. Peri se afasta, insiste em explorar o lugar e cai em um buraco próximo a uma construção improvisada, ferindo o braço. Ele reage com pressa, pega a menina e coloca todos de volta no carro, enquanto Joanne cobra mais atenção e controle. A decisão de seguir imediatamente para o hospital impõe urgência prática e reduz qualquer margem de erro, já que o estado da filha exige atendimento rápido.

Na recepção, Ray enfrenta a primeira barreira: uma enfermeira que questiona o relato, solicita dados e controla o acesso ao atendimento. Ele insiste, eleva o tom e consegue prioridade após um confronto direto, o que libera a triagem e abre caminho para exames. Joanne acompanha Peri até a área de ressonância, enquanto Ray fica no saguão, exausto. O hospital, até então um espaço de solução, passa a funcionar como filtro de acesso, e a família se divide fisicamente, o que reduz o controle de Ray sobre a situação.

Saguão sem resposta

O cansaço vence e Ray adormece em uma cadeira, perdendo a referência do tempo e do que ocorre nos andares inferiores. Ao acordar, ele procura por Joanne e Peri e recebe respostas evasivas dos funcionários, que afirmam não encontrar qualquer registro com aqueles nomes. Ele recua por um instante, tenta reorganizar as informações, mas a ausência de dados concretos bloqueia qualquer confirmação. O balcão de atendimento, que antes autorizava entrada, agora interdita a continuidade da busca.

Ele não aceita a negativa e começa a circular pelo hospital, abordando médicos e enfermeiros, repetindo o relato e pressionando por acesso a áreas restritas. A cada tentativa, encontra novos limites: portas trancadas, protocolos internos, equipes que alegam não ter visto nada. O esforço de Ray desloca a situação de um problema médico para um impasse institucional, onde a falta de registros redefine a posição dele como alguém sem prova, o que reduz sua autoridade dentro do espaço.

Busca dentro do hospital

Ray insiste em descer aos setores de exame por conta própria, tentando contornar a vigilância e encontrar a sala onde Joanne teria levado Peri. Ele não diz, mas a pressa agora não é só por atendimento, é para recuperar qualquer evidência de que elas estiveram ali, ou melhor, qualquer detalhe que impeça a versão oficial de se consolidar. O hospital reage com contenção: seguranças aparecem, funcionários orientam que ele retorne ao saguão, e o acesso físico às áreas internas se torna mais restrito.

A pressão aumenta quando Ray percebe que sua insistência começa a ser interpretada como comportamento inadequado. Ele tenta ajustar o tom, negociar novamente com a equipe, mas o desgaste emocional já compromete sua credibilidade. O espaço que antes funcionava como rota de solução passa a operar como território de vigilância, onde cada movimento dele é observado e avaliado, elevando o risco de ser removido do local sem respostas.

Confronto com a autoridade

Ray decide formalizar a situação e exige falar com responsáveis, buscando alguém com poder de reabrir registros ou autorizar buscas internas. A hierarquia do hospital entra em cena, e o diálogo muda de tom: menos improviso, mais procedimento. Ele apresenta os fatos como consegue, organiza a sequência de eventos e tenta sustentar a própria versão diante de uma estrutura que exige documentação. Sem ela, o relato perde força, e o controle da narrativa passa para a instituição.

O embate não se resolve com rapidez. Cada tentativa de avançar encontra um novo bloqueio, seja por falta de prova, seja por interpretação do comportamento de Ray. O tempo se alonga, e a espera se torna parte do problema, já que cada minuto sem confirmação aumenta a distância entre o que ele afirma e o que pode ser verificado. A busca deixa de ser apenas por Joanne e Peri e passa a ser também por legitimidade dentro daquele ambiente.

“Fratura” mantém Ray em movimento constante dentro de um espaço que alterna entre acolher e recusar, obrigando-o a testar caminhos, insistir em versões e lidar com respostas que nunca chegam completas, enquanto o hospital segue operando com seus próprios registros e decisões, determinando quem entra, quem permanece e quem precisa sair.

Filme: Fratura
Diretor: Brad Anderson
Ano: 2019
Gênero: Drama/Mistério/Suspense
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
Fernando Machado
Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

Veja também