Sua memória vai falhar e você não vai acreditar nos próprios olhos em suspense com Sam Worthington na Netflix

Em “Fratura”, dirigido por Brad Anderson, Ray Monroe (Sam Worthington) tenta manter a rotina de uma viagem em família enquanto lida com tensões mal resolvidas com a esposa Joanne (Lily Rabe), até que a queda da filha Peri (Lucy Capri) em uma parada de estrada obriga uma corrida ao hospital, onde o conflito central se instala quando Ray perde o contato com as duas e descobre que não há registro de entrada delas.

Ray estaciona para um descanso rápido e negocia o tempo com a família, tentando evitar mais atrito durante a viagem. Peri se afasta, insiste em explorar o lugar e cai em um buraco próximo a uma construção improvisada, ferindo o braço. Ele reage com pressa, pega a menina e coloca todos de volta no carro, enquanto Joanne cobra mais atenção e controle. A decisão de seguir imediatamente para o hospital impõe urgência prática e reduz qualquer margem de erro, já que o estado da filha exige atendimento rápido.

Na recepção, Ray enfrenta a primeira barreira: uma enfermeira que questiona o relato, solicita dados e controla o acesso ao atendimento. Ele insiste, eleva o tom e consegue prioridade após um confronto direto, o que libera a triagem e abre caminho para exames. Joanne acompanha Peri até a área de ressonância, enquanto Ray fica no saguão, exausto. O hospital, até então um espaço de solução, passa a funcionar como filtro de acesso, e a família se divide fisicamente, o que reduz o controle de Ray sobre a situação.

Saguão sem resposta

O cansaço vence e Ray adormece em uma cadeira, perdendo a referência do tempo e do que ocorre nos andares inferiores. Ao acordar, ele procura por Joanne e Peri e recebe respostas evasivas dos funcionários, que afirmam não encontrar qualquer registro com aqueles nomes. Ele recua por um instante, tenta reorganizar as informações, mas a ausência de dados concretos bloqueia qualquer confirmação. O balcão de atendimento, que antes autorizava entrada, agora interdita a continuidade da busca.

Ele não aceita a negativa e começa a circular pelo hospital, abordando médicos e enfermeiros, repetindo o relato e pressionando por acesso a áreas restritas. A cada tentativa, encontra novos limites: portas trancadas, protocolos internos, equipes que alegam não ter visto nada. O esforço de Ray desloca a situação de um problema médico para um impasse institucional, onde a falta de registros redefine a posição dele como alguém sem prova, o que reduz sua autoridade dentro do espaço.

Busca dentro do hospital

Ray insiste em descer aos setores de exame por conta própria, tentando contornar a vigilância e encontrar a sala onde Joanne teria levado Peri. Ele não diz, mas a pressa agora não é só por atendimento, é para recuperar qualquer evidência de que elas estiveram ali, ou melhor, qualquer detalhe que impeça a versão oficial de se consolidar. O hospital reage com contenção: seguranças aparecem, funcionários orientam que ele retorne ao saguão, e o acesso físico às áreas internas se torna mais restrito.

A pressão aumenta quando Ray percebe que sua insistência começa a ser interpretada como comportamento inadequado. Ele tenta ajustar o tom, negociar novamente com a equipe, mas o desgaste emocional já compromete sua credibilidade. O espaço que antes funcionava como rota de solução passa a operar como território de vigilância, onde cada movimento dele é observado e avaliado, elevando o risco de ser removido do local sem respostas.

Confronto com a autoridade

Ray decide formalizar a situação e exige falar com responsáveis, buscando alguém com poder de reabrir registros ou autorizar buscas internas. A hierarquia do hospital entra em cena, e o diálogo muda de tom: menos improviso, mais procedimento. Ele apresenta os fatos como consegue, organiza a sequência de eventos e tenta sustentar a própria versão diante de uma estrutura que exige documentação. Sem ela, o relato perde força, e o controle da narrativa passa para a instituição.

O embate não se resolve com rapidez. Cada tentativa de avançar encontra um novo bloqueio, seja por falta de prova, seja por interpretação do comportamento de Ray. O tempo se alonga, e a espera se torna parte do problema, já que cada minuto sem confirmação aumenta a distância entre o que ele afirma e o que pode ser verificado. A busca deixa de ser apenas por Joanne e Peri e passa a ser também por legitimidade dentro daquele ambiente.

“Fratura” mantém Ray em movimento constante dentro de um espaço que alterna entre acolher e recusar, obrigando-o a testar caminhos, insistir em versões e lidar com respostas que nunca chegam completas, enquanto o hospital segue operando com seus próprios registros e decisões, determinando quem entra, quem permanece e quem precisa sair.