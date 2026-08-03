Ficção científica para espectadores inteligentes: na HBO Max

Quando doze naves extraterrestres surgem em diferentes pontos da Terra, a linguista Louise Banks, vivida por Amy Adams, é convocada pelo Exército dos Estados Unidos para trabalhar numa base instalada em Montana. Ao lado do físico Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, ela precisa descobrir por que os visitantes chegaram e o que desejam antes que o medo leve as maiores potências militares do planeta a uma guerra. Lançado em 2016 e dirigido por Denis Villeneuve, “A Chegada” transforma essa missão numa ficção científica inteligente, emotiva e sustentada pela dificuldade de fazer duas espécies encontrarem um vocabulário comum.

Louise é professora universitária e especialista em linguística. Sua rotina muda quando o coronel Weber, papel de Forest Whitaker, aparece em sua sala com uma gravação feita durante o primeiro contato com os visitantes. Os sons não oferecem qualquer informação reconhecível, e ela explica que uma tradução exige presença, contexto e observação. Ouvir ruídos pelo computador não basta para identificar uma pergunta, muito menos avaliar as intenções de quem a formulou.

Weber leva Louise até o acampamento militar montado perto de uma das naves. Lá, ela conhece Ian, físico responsável por estudar os aspectos científicos daquela presença gigantesca. Os dois recebem funções complementares. Ele procura respostas nas propriedades da nave e de seus ocupantes. Ela tenta construir uma conversa partindo praticamente do zero.

O problema seria grande mesmo em condições tranquilas. Contudo, os visitantes também pousaram em outros onze países, e cada governo acompanha sua própria nave sob forte pressão militar. Enquanto cientistas compartilham informações, autoridades querem saber se os recém-chegados são pacíficos ou se representam uma ameaça. Ninguém parece disposto a esperar uma aula completa de gramática extraterrestre.

O primeiro contato em Montana

Louise e Ian entram na nave usando equipamentos de proteção e caminham por um ambiente onde as referências terrestres deixam de ajudar. Na área destinada ao contato, uma barreira transparente separa os humanos dos dois seres, chamados de heptápodes por causa de sua anatomia. Ian lhes dá os apelidos de Abbott e Costello, uma pequena concessão ao bom humor num acampamento onde quase todos carregam armas e semblantes preocupados.

Os alienígenas emitem sons incompreensíveis e escrevem por meio de símbolos circulares. Cada forma reúne informações que uma frase humana apresentaria numa sequência. Louise começa com palavras básicas, apresenta o próprio nome e associa sinais a pessoas ou ações. Seu trabalho exige paciência porque qualquer avanço depende daquilo que já foi estabelecido. Antes de perguntar o motivo da visita, ela precisa demonstrar o significado de uma pergunta.

Esse cuidado provoca impaciência entre os militares. O coronel Weber precisa prestar contas a seus superiores, enquanto outros países procuram conclusões que orientem suas forças de defesa. Louise insiste que uma palavra isolada pode admitir sentidos muito diferentes. Basta uma tradução mal formulada para transformar uma tentativa de cooperação numa declaração de guerra.

Uma palavra ameaça a cooperação

A tensão cresce quando uma mensagem dos visitantes contém um termo que pode indicar arma ou ferramenta. A dúvida muda o clima dentro da base e fortalece os defensores de uma ofensiva. Louise argumenta que ainda faltam elementos para determinar a intenção da frase, mas sua cautela perde espaço diante da urgência dos governos. Todos desejam segurança, embora alguns procurem obtê-la apontando mísseis para aquilo que ainda não conseguem nomear.

As equipes internacionais começam a restringir o compartilhamento de dados. A comunicação entre os países, antes essencial para comparar os doze pontos de contato, cede lugar à desconfiança. Cada potência passa a proteger suas descobertas e considerar ações próprias. O isolamento deixa Louise com menos informações e oferece aos militares maior liberdade para interpretar o desconhecido pela hipótese mais perigosa.

Villeneuve cria suspense usando salas fechadas, gravações, telas e longos períodos de espera. A câmera acompanha Louise de perto e limita o conhecimento do público ao que ela consegue observar. Quando a linguista recebe uma informação nova, o espectador avança com ela. Quando os comandantes escondem uma decisão, a margem de segurança diminui para todos.

Louise assume o risco

Amy Adams interpreta Louise com sobriedade. A personagem não precisa levantar a voz para ocupar o centro da história. Ela trabalha, compara símbolos, revê significados e insiste na conversa mesmo quando homens armados começam a perder a paciência. Sua autoridade vem do conhecimento, mas esse conhecimento precisa disputar espaço com ordens militares, medo coletivo e um prazo cada vez menor.

Ian oferece apoio científico e também uma presença afetiva importante. Jeremy Renner deixa de lado a pose habitual do herói de ação e apresenta um pesquisador curioso, disposto a reconhecer que os cálculos não resolvem tudo. Forest Whitaker mantém Weber entre a confiança em Louise e a obrigação de proteger a base. O coronel lhe permite avançar, porém pode encerrar as sessões quando considerar o risco alto demais.

A história também acompanha lembranças dolorosas da vida de Louise. Essas passagens parecem afastadas da crise extraterrestre, mas ganham peso à medida que sua relação com a linguagem dos heptápodes se aprofunda. Villeneuve preserva as informações essenciais e deixa que as conexões surjam aos poucos. Revelar mais destruiria uma das experiências centrais de “A Chegada”, cuja força depende da maneira escolhida para apresentar o tempo.

A linguagem contra as armas

O roteiro apresenta a linguística como trabalho concreto. Louise escreve num quadro, mostra palavras, observa reações e procura estabelecer relações confiáveis entre símbolos e intenções. Não existe um tradutor eletrônico salvador nem uma descoberta conveniente realizada em poucos minutos. Há estudo, dúvida e revisão, atividades pouco associadas aos grandes espetáculos espaciais, mas decisivas quando um erro pode autorizar um ataque.

“A Chegada” também se distingue por tratar os alienígenas sem transformá-los apenas em monstros ou salvadores. A pergunta principal permanece ligada ao motivo da visita, embora a crise revele muito sobre o comportamento humano. Governos interrompem contatos, soldados acompanham rumores e especialistas tentam preservar uma investigação que pode desaparecer por ordem superior.

Denis Villeneuve entrega uma ficção científica cerebral sem tornar o relato frio. A ameaça mundial convive com a solidão de Louise, e o mistério cresce por meio das palavras que ela consegue decifrar. O filme pede atenção, mas recompensa o espectador com uma história coesa, sensível e acessível. Quando a cooperação internacional começa a ruir, Louise precisa usar tudo o que aprendeu para manter a conversa aberta antes que os militares decidam falar por meio das armas.