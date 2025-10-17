Aventura épica medieval com Nicolas Cage no Prime Video



“Caça às Bruxas” é um épico medieval que não busca a glória da verossimilhança histórica nem o prestígio do cinema autoral, mas a estranha beleza do delírio gótico, entre batalhas, fé e superstição. No centro dessa travessia, dois cavaleiros veteranos das Cruzadas, exauridos pela violência e pelo ceticismo, são encarregados de escoltar uma jovem acusada de bruxaria até um mosteiro onde monges acreditam poder conter a peste negra que assola o continente. O enredo é uma parábola sobre culpa e crença, mas também como uma aventura contaminada por sombras, lendas e o medo ancestral daquilo que a razão não consegue explicar.

Dominic Sena constrói um universo que oscila entre o misticismo e o desgaste da fé. O filme nunca se decide inteiramente entre o terror e o épico, mas é justamente nesse território híbrido que encontra seu apelo. A jornada dos cavaleiros, marcados pela descrença e pelo cansaço moral, espelha o colapso de uma Idade Média em que religião e poder se confundem, e em que o mal é sempre mais conveniente quando pode ser nomeado. A “bruxa” que transportam, interpretada por Claire Foy, encarna essa ambiguidade: ora vítima de uma histeria coletiva, ora presença que parece manipular as forças ao redor. Sena, ainda que sem refinamento simbólico, alcança momentos de tensão genuína ao explorar a paranoia crescente do grupo, como se cada floresta ou ruína medieval escondesse não um demônio, mas o espelho do fanatismo humano.

Há algo de fascinante na atmosfera do filme, mesmo quando o roteiro cede ao didatismo. As paisagens úmidas, a fotografia enevoada e o constante contraste entre o sagrado e o profano criam um clima quase claustrofóbico. A trilha de Atli Örvarsson reforça esse estado de inquietação, transformando o percurso em uma espécie de via-crúcis para homens que já não sabem no que acreditar. Nicolas Cage e Ron Perlman, longe de interpretações memoráveis, funcionam melhor como arquétipos do desengano do que como personagens complexos. Ainda assim, há uma honestidade em suas presenças: dois guerreiros deslocados, tentando restaurar um senso de propósito num mundo onde a fé se confunde com medo.

O filme alterna momentos de ação frenética com instantes de introspecção quase teológica. A violência, embora excessiva, nunca é apenas espetáculo: ela traduz o colapso moral de uma época em que matar em nome de Deus era a forma mais nobre de viver. Sena, mais conhecido por thrillers urbanos, parece aqui interessado em filmar o confronto entre dogma e descrença, mesmo que o faça com a ingenuidade de um contador de fábulas. O resultado é irregular, mas curioso: “Caça às Bruxas” não alcança a profundidade de um épico, tampouco o terror absoluto de uma narrativa sombria; é uma aventura que parece existir entre os gêneros, sustentada pela aura de uma lenda medieval contada à beira do fogo, onde a verdade importa menos do que o fascínio do relato.

O filme é um híbrido imperfeito, mas vivo. Não se sabe ao certo se o mal é uma invenção humana ou uma presença que se alimenta dela. É justamente essa incerteza que o torna mais interessante do que sua reputação sugere. “Caça às Bruxas” não é um grande filme, mas é um raro exemplo de fantasia medieval que entende a própria precariedade como parte do encanto. Entre espadas, bruxas e monges, o que se revela é o medo ancestral que ainda ecoa em cada tempo: o de enfrentar aquilo que a razão insiste em negar.