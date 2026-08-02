Gregory Peck e Anthony Quinn em clássico do cinema vencedor do Oscar, na Netflix

Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o comando aliado envia seis homens à ilha grega de Navarone para destruir duas armas alemãs que impedem a Marinha britânica de resgatar 2.000 soldados cercados em Kheros. Dirigido por J. Lee Thompson, “Os Canhões de Navarone” transforma essa operação militar numa aventura marcada por tempestades, paredões quase inacessíveis, patrulhas inimigas e desavenças dentro do próprio grupo.

Os dois canhões foram instalados numa fortaleza protegida por rochas íngremes e soldados alemães. Com alcance suficiente para afundar qualquer embarcação aliada, eles interditam a principal rota marítima até Kheros. Uma tentativa de bombardeio aéreo fracassa, e o tempo disponível para retirar os combatentes fica cada vez menor. Sem condições de atacar pelo mar ou pelo céu, os britânicos apostam numa pequena unidade capaz de entrar na ilha sem chamar atenção.

Uma equipe reunida sob pressão

O major Roy Franklin (Anthony Quayle) assume o comando da missão e reúne homens escolhidos por habilidades muito específicas. O capitão Keith Mallory (Gregory Peck) é alpinista experiente, fala grego e conhece os riscos de operar em território ocupado. Andrea Stavros (Anthony Quinn), coronel do Exército grego, já lutou ao lado dele e domina a região. A reunião dos dois, porém, carrega uma história dolorosa que permanece viva mesmo diante da ameaça alemã.

Stavros culpa Mallory pela morte de sua família e prometeu matá-lo quando a guerra terminasse. A missão suspende esse acerto pessoal, mas não apaga a hostilidade. Anthony Quinn trabalha o ressentimento com poucas palavras e uma presença que deixa qualquer conversa ligeiramente perigosa. Gregory Peck responde com a sobriedade de um oficial acostumado a esconder o medo, embora Mallory saiba que a parceria tem prazo de validade.

O cabo John Miller (David Niven) completa o núcleo principal. Antigo professor de química e especialista em explosivos, ele é responsável pelo material que deverá inutilizar os canhões. Miller respeita a missão, mas não demonstra reverência automática pela hierarquia. Inteligente, irônico e bastante consciente da importância do próprio trabalho, ele contesta ordens quando considera que os oficiais estão colocando vidas em risco sem necessidade.

Também integram o grupo Casey “Butcher” Brown (Stanley Baker), engenheiro habilidoso e combatente treinado, e Spyros Pappadimos (James Darren), jovem greco-americano nascido em Navarone. Spyros conhece o território, fala o idioma e possui vínculos pessoais com a ilha. Cada integrante carrega uma função que dificilmente poderia ser assumida pelos demais. Perder um deles significa também ficar sem determinada habilidade, equipamento ou acesso.

O mar fecha todas as saídas

Disfarçados de pescadores gregos, os seis homens cruzam o mar Egeu durante a noite. A embarcação pequena precisa enfrentar uma patrulha alemã e uma tempestade violenta antes de alcançar Navarone. A travessia revela cedo o principal mérito da aventura. Quase nada depende apenas da força. Sobreviver exige improvisação, disciplina e confiança entre pessoas que mal conseguem permanecer na mesma sala sem discutir.

A tempestade castiga o barco e ameaça comprometer armas, suprimentos e explosivos. Quando o grupo chega à ilha, o descanso continua fora de questão. A costa mais acessível está vigiada, e Mallory precisa escalar um penhasco durante uma noite de chuva para abrir passagem aos companheiros. A cena valoriza o esforço físico sem transformar o capitão numa figura invencível. Ele sente o peso da água, da rocha e dos homens que aguardam abaixo.

J. Lee Thompson filma Navarone como um lugar que trabalha contra os invasores. O mar dificulta a aproximação, os paredões bloqueiam a entrada e as patrulhas ocupam os caminhos internos. A geografia permanece compreensível, algo essencial numa história em que cada desvio consome tempo. O espectador sabe onde os homens desejam chegar, quais passagens estão fechadas e quanto material ainda precisam carregar.

A guerra também divide aliados

Depois da subida, a operação passa a depender menos do preparo original e mais da capacidade de resolver problemas inesperados. Franklin tenta preservar a autoridade, Mallory assume responsabilidades crescentes e Miller observa cada escolha com desconfiança. Entre eles, a disciplina militar nunca elimina a consciência individual. Quando uma ordem coloca alguém em perigo, a pergunta deixa de ser apenas quem manda e passa a incluir quem pagará pelo erro.

David Niven dá a Miller uma inteligência inquieta e um sarcasmo que oferece algum alívio sem transformar a guerra em brincadeira. O cabo conhece o valor dos explosivos e também conhece os oficiais. Sua língua afiada produz situações divertidas, mas o riso costuma durar pouco. Uma frase espirituosa pode aliviar a espera, porém não remove guardas, não abre caminhos e tampouco leva o grupo até os canhões.

Gregory Peck interpreta Mallory com firmeza contida. O capitão não é apresentado como alguém incapaz de falhar, e suas decisões provocam reações duras entre os companheiros. Anthony Quinn oferece o contraponto mais intenso. Stavros é eficiente, corajoso e perigoso, mas o compromisso com a missão convive com uma vingança adiada. Essa tensão impede que a amizade masculina se torne confortável demais.

Uma aventura sustentada por escolhas

“Os Canhões de Navarone” reúne ação, aventura, drama e guerra numa história que permanece fácil de acompanhar, apesar da quantidade de personagens e dificuldades. O roteiro apresenta cada integrante por aquilo que sabe fazer e, depois, coloca essa competência sob pressão. Mallory precisa abrir uma rota, Miller precisa proteger o material, Stavros precisa cooperar com um homem que odeia e Franklin precisa manter a unidade funcionando.

A direção usa a duração para estabelecer o peso da operação. A espera antes de uma patrulha passar, o cuidado com os equipamentos e o esforço para atravessar terrenos ocupados importam tanto quanto os tiroteios. A técnica permanece ligada às necessidades do grupo. Quando a câmera esconde uma ameaça, os homens também não sabem onde ela está. Quando alonga uma subida, o horário da missão fica mais apertado.

Lançado em 1961, “Os Canhões de Navarone” conserva a força dos grandes épicos de guerra sem depender somente de batalhas grandiosas. O interesse está na convivência entre seis homens obrigados a cumprir uma tarefa quase absurda com recursos limitados e confiança escassa. Eles precisam chegar à fortaleza alemã antes que a frota britânica tente atravessar o Egeu. Enquanto os canhões permanecerem ativos, os 2.000 soldados de Kheros continuarão sem saída.