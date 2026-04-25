Suspense inteligente de Sydney Polack com Nicole Kidman e Sean Penn chega à Netflix

Em 2005, dentro do prédio das Nações Unidas em Nova York, uma intérprete ouve por acaso uma ameaça de assassinato e passa a ser tratada ao mesmo tempo como testemunha-chave e possível suspeita, é esse enredo central de “A Intérprete”, dirigido por Sydney Pollack. Silvia Broome (Nicole Kidman) trabalha traduzindo discursos e reuniões em tempo real, um trabalho que exige precisão absoluta e, principalmente, discrição. Em um dia aparentemente comum, já depois do expediente, ela escuta uma conversa em um dialeto africano raro. O conteúdo é direto: alguém planeja matar um chefe de Estado durante uma futura Assembleia Geral da ONU. Silvia entende o que poucos entenderiam, e isso, que deveria colocá-la em posição de confiança, acaba virando um problema.

A partir daí, o agente federal Tobin Keller (Sean Penn) entra em cena. Ele é designado para investigar a ameaça e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de Silvia. Só que Keller não é exatamente o tipo de profissional que confia fácil. Ao invés de tratar Silvia apenas como fonte, ele começa a investigar o passado dela com atenção quase obsessiva. E quanto mais ele busca, mais encontra motivos para desconfiar.

Desconfiança

O filme constrói essa relação com cuidado. Silvia insiste na veracidade do que ouviu, tenta colaborar, detalha a conversa, explica o contexto. Keller escuta, mas mantém distância. Ele cruza informações, analisa registros e tenta entender quem ela é fora daquela cabine de tradução. A dúvida não desaparece, pelo contrário, cresce. E isso muda completamente o tipo de proteção que ela recebe.

Silvia passa a viver sob vigilância constante. Há agentes por perto, deslocamentos controlados e rotinas alteradas. Não é uma segurança confortável, é uma espécie de confinamento elegante. Ao mesmo tempo, ela percebe que precisa provar que não está envolvida em nada além do que disse. E esse esforço para se manter confiável vai esbarrando em detalhes do seu passado ligados à África, que não ajudam a dissipar as suspeitas.

Território arenoso

Keller, por sua vez, carrega suas próprias marcas. Sean Penn constrói um personagem discreto, um homem que já perdeu muito e que prefere duvidar primeiro para não se decepcionar depois. Isso afeta diretamente a forma como ele conduz o caso. Ele não descarta Silvia, mas também não se entrega à versão dela. Fica no meio do caminho, e é esse espaço de incerteza que é o fio condutor do suspense do filme.

O cenário ajuda bastante. A maior parte da história se passa dentro ou ao redor da sede da ONU, um lugar que, por definição, deveria ser neutro e seguro. Mas aqui ele vira um território cheio de limites, regras e barreiras invisíveis. Cada decisão envolve diplomacia, autorização e cuidado político. Não é simplesmente uma investigação policial comum, tudo precisa ser negociado.

Catherine Keener aparece como parte da equipe de investigação, ajudando a compor esse ambiente mais técnico e pragmático. Ela traz um contraponto interessante ao comportamento mais fechado de Keller, funcionando como alguém que observa de fora e tenta manter o foco na ameaça em si.

Suspense crescente

“A Intérprete” aposta em um suspense mais controlado, menos explosivo e mais baseado em tensão psicológica. Não há pressa em resolver tudo, e isso pode incomodar quem espera um ritmo mais acelerado. Por outro lado, o filme dá tempo para o espectador acompanhar as dúvidas, as pequenas decisões e as consequências de cada passo.

Nicole Kidman leva bem a ambiguidade da personagem. Silvia parece sincera, mas também guarda coisas. Ela não é completamente transparente, e isso é importante para que o filme funcione. Já Sean Penn segura o outro lado com um olhar desconfiado que raramente relaxa.

“A Intérprete” é sobre o que acontece quando informação, poder e desconfiança se cruzam no mesmo espaço. O filme mantém o interesse até o último momento, porque nunca entrega respostas de bandeja, e nem parece muito interessado em fazer isso.