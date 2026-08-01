Edward Norton estreou neste filme e imediatamente concorreu ao Oscar: na Netflix

Dirigido por Gregory Hoblit, o suspense jurídico “As Duas Faces de um Crime” acompanha o advogado Martin Vail (Richard Gere), que assume em Chicago a defesa gratuita de Aaron Stampler (Edward Norton), jovem acusado de assassinar o arcebispo Richard Rushman (Stanley Anderson). Vail procura um caso capaz de manter seu nome nas manchetes, mas logo descobre que o processo envolve segredos da Igreja, interesses políticos e um réu muito mais difícil de conhecer do que parecia.

Rushman é morto de maneira brutal dentro de sua residência. Aaron, um coroinha pobre acolhido pelo religioso, foge do local com as roupas cobertas de sangue e acaba preso após uma perseguição. Para a polícia e para boa parte de Chicago, o caso parece resolvido antes mesmo da primeira audiência. O jovem estava perto da vítima, deixou rastros pelo caminho e não consegue explicar o que ocorreu durante o assassinato.

Vail acompanha a cobertura pela televisão e se oferece para defender Aaron sem cobrar honorários. O gesto parece generoso durante alguns minutos, mas o advogado também gosta de câmeras, entrevistas e capas de revista. Richard Gere interpreta essa vaidade com simpatia suficiente para impedir que o personagem se transforme apenas num sujeito arrogante de terno caro. Vail tem prazer em vencer e um prazer quase igual em ser visto vencendo.

Ao conversar com Aaron, o advogado conhece um rapaz tímido, gago e assustado. O jovem afirma ter apagões de memória e diz acreditar que uma terceira pessoa estava no quarto de Rushman. Vail aceita essa possibilidade e passa a trabalhar pela absolvição, embora as provas físicas favoreçam a acusação. Quanto mais o réu demonstra fragilidade, maior se torna a confiança do defensor em sua inocência.

Dois advogados e velhas feridas

A promotora Janet Venable (Laura Linney) assume o caso pelo Estado. Ela conhece Vail melhor do que gostaria, pois ele foi seu mentor na promotoria e os dois também foram amantes. Essa intimidade torna as audiências mais afiadas. Janet reconhece as provocações do ex-companheiro, antecipa parte de suas manobras e se recusa a tratar o julgamento como palco para a vaidade dele.

Laura Linney oferece firmeza a uma personagem que poderia existir apenas para contrariar o protagonista. Janet tem ambição, preparo e razões profissionais para buscar a condenação. Quando Vail tenta transformar uma audiência em espetáculo, ela responde com os autos e devolve a discussão à juíza Miriam Shoat (Alfre Woodard). A magistrada, pouco impressionada com o charme dos dois, controla o ritmo da sala e corta qualquer excesso antes que os advogados assumam autoridade demais.

Fora do tribunal, Vail encarrega o investigador Tommy Goodman (Andre Braugher) de procurar testemunhas e informações sobre a vida de Rushman. A apuração revela que o arcebispo mantinha relações complicadas dentro da arquidiocese e estava ligado a disputas que envolviam pessoas influentes de Chicago. A pesquisa alcança os círculos de poder da cidade. Aaron continua cercado pelas provas materiais, mas deixa de ser a única pessoa com possíveis razões para desejar a morte do religioso.

A gravação muda o caso

Uma gravação ligada a Rushman acrescenta uma informação perturbadora ao processo. Vail queria reunir elementos capazes de inocentar Aaron, porém recebe algo que também pode oferecer à promotoria um motivo para o crime. A descoberta obriga a defesa a decidir quanto pode revelar sem prejudicar o próprio cliente. O arquivo que abre uma nova linha de investigação também dá a Janet uma arma jurídica bastante perigosa.

Nessa parte, “As Duas Faces de um Crime” deixa o mistério policial mais denso e concentra a atenção no comportamento de Aaron. A neuropsicóloga Molly Arrington (Frances McDormand) entrevista o rapaz para investigar seus apagões, seus medos e as mudanças que surgem sob pressão. Vail acompanha essas avaliações porque precisa saber se o cliente esconde informações ou se realmente perdeu a lembrança do assassinato.

Edward Norton tinha 26 anos quando fez sua estreia no cinema, e sua atuação permanece o maior trunfo da produção. Aaron fala baixo, encolhe os ombros e procura aprovação antes de terminar cada frase. Pequenas mudanças na voz e no corpo criam desconforto sem entregar aquilo que o roteiro guarda para depois. Norton protege o mistério porque permite ao público sentir pena, desconfiança e curiosidade pelo mesmo rapaz.

O tribunal aperta o prazo

Gregory Hoblit organiza o julgamento para que cada depoimento modifique o espaço disponível para Vail. Quando uma testemunha confirma uma prova, a defesa perde uma saída. Quando Tommy recupera uma informação sobre Rushman, Janet ganha a chance de usá-la contra Aaron. A tensão nasce desse controle cuidadoso do que cada personagem sabe e do instante em que poderá levar o dado ao tribunal.

O roteiro também reserva certa leveza ao comportamento de Vail. O advogado domina salões, jornalistas e corredores com a segurança de quem acredita ter sempre a frase adequada. Janet conhece esse repertório e raramente demonstra admiração. A relação dos dois rende ironia porque ela enxerga o homem por trás da pose, enquanto ele insiste em tratar qualquer ambiente como extensão de seu escritório.

Em “As Duas Faces de um Crime”, Vail investiga Rushman enquanto tenta descobrir quem realmente está sentado ao seu lado na sala de audiências. Gere sustenta o carisma incômodo do advogado, Linney dá força equivalente à acusação e Norton preserva a dúvida que alimenta a história. Quando o julgamento entra em sua fase decisiva, Vail precisa escolher quais informações apresentar, quais riscos aceitar e quanto de sua confiança ainda pode depositar em Aaron.