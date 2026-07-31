O romance inteligente e misterioso de Paul Thomas Anderson, com Daniel Day-Lewis, na HBO Max

Na Londres dos anos 1950, o prestigiado costureiro Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) vê sua rotina mudar após conhecer Alma (Vicky Krieps), uma garçonete que se torna sua modelo, companheira e principal adversária dentro de casa. Dirigido por Paul Thomas Anderson, “Trama Fantasma” acompanha essa relação porque o amor, naquele ambiente refinado, precisa disputar espaço com vestidos, encomendas, horários rígidos e a autoridade de um homem acostumado a comandar tudo ao redor.

Reynolds ocupa o centro da moda britânica ao lado da irmã, Cyril Woodcock (Lesley Manville). Na Casa Woodcock, clientes ricas sobem as escadas em busca de vestidos exclusivos, enquanto uma equipe de costureiras trabalha para atender compromissos importantes. Realeza, atrizes, herdeiras e socialites dependem do talento do estilista para comparecer a eventos onde uma roupa também representa prestígio.

O costureiro trata seu trabalho com devoção quase religiosa. Escolhe tecidos, desenha modelos, acompanha provas e exige silêncio durante suas horas de criação. Qualquer interrupção pode azedar seu dia. Um barulho de colher no café da manhã, por exemplo, recebe a gravidade de uma crise de Estado. Daniel Day-Lewis interpreta essa irritação com tamanha seriedade que Reynolds consegue ser insuportável e engraçado na mesma cena.

As mulheres costumam entrar e sair da vida dele conforme deixam de alimentar sua inspiração. Reynolds desfruta da companhia, usa a presença feminina em seu trabalho e permite que Cyril encerre os relacionamentos quando perde o interesse. A irmã cuida dos afastamentos com a mesma eficiência usada para controlar contas, clientes e funcionárias. Tudo permanece organizado até Alma cruzar o caminho dos dois.

A chegada de Alma

Reynolds conhece Alma durante uma viagem ao litoral inglês. Ela trabalha como garçonete e precisa anotar um pedido de café da manhã extenso o suficiente para cansar quem apenas escuta. O costureiro percebe a segurança da jovem, conversa com ela e faz um convite para jantar. Alma aceita, embora ainda desconheça a quantidade de regras escondida sob a elegância daquele homem.

O encontro aproxima os dois, mas também revela a maneira peculiar de Reynolds se relacionar. Ele observa Alma, anota suas proporções e prepara um vestido para ela. A atenção pode parecer romântica, porém o trabalho ocupa cada gesto do costureiro. Alma se transforma em modelo antes mesmo de conseguir descobrir que lugar terá na vida dele.

A jovem deixa o restaurante e passa a frequentar a Casa Woodcock. Sua presença inspira Reynolds, ajuda nas provas de roupa e desperta a curiosidade das clientes. A mudança oferece a Alma uma vida cercada por luxo, viagens e vestidos feitos à mão. O preço surge dentro de casa, onde refeições, conversas e demonstrações de carinho precisam respeitar o calendário profissional do estilista.

Vicky Krieps interpreta Alma com uma serenidade que engana Reynolds e também o espectador. A jovem fala pouco, observa os irmãos e aprende a sobreviver naquele ambiente. Sua aparente timidez esconde uma personalidade firme. Ela deseja ser amada com dignidade e se recusa a ocupar por muito tempo o lugar decorativo reservado às antigas companheiras.

Cyril vigia cada movimento

Cyril conhece as manias do irmão e protege o funcionamento da casa. Lesley Manville compõe a personagem com gestos contidos, frases curtas e olhares capazes de encerrar uma discussão. Ela controla compromissos, distribui tarefas e impede que os problemas pessoais de Reynolds prejudiquem as encomendas.

A chegada de Alma desperta sua atenção porque uma relação duradoura pode mexer na rotina profissional dos dois irmãos. Cyril observa a nova moradora, avalia seu comportamento e preserva a autoridade conquistada ao longo dos anos. Ela não age apenas por ciúme ou antipatia. A Casa Woodcock também é sua obra, embora Reynolds receba quase todo o reconhecimento público.

Alma percebe que conquistar o afeto do costureiro exige espaço dentro dessa estrutura familiar. Ela precisa lidar com Reynolds sem transformar Cyril numa inimiga. A convivência entre as duas mulheres ganha força porque ambas conhecem as fragilidades escondidas pelo estilista. Cyril sabe quando o irmão está prestes a perder a paciência. Alma aprende quando deve insistir.

Essa formação a três sustenta boa parte da tensão de “Trama Fantasma”. Reynolds acredita ocupar o comando, mas depende da irmã para administrar a oficina e de Alma para alimentar sua vida afetiva. O homem celebrado pela elite londrina descobre que seu talento não resolve uma conversa durante o jantar. Fora do ateliê, até um mestre da alta-costura pode tropeçar nos próprios cadarços emocionais.

O amor invade o ateliê

Alma procura criar ocasiões em que o casal possa conversar longe das costureiras e das clientes. Reynolds recebe algumas dessas iniciativas com irritação porque considera qualquer mudança uma ameaça ao trabalho. A jovem prepara refeições, sugere passeios e tenta estabelecer uma intimidade menos subordinada aos vestidos. Ele reage protegendo seus hábitos.

Paul Thomas Anderson extrai graça dessas discussões domésticas sem transformar Reynolds numa caricatura. O costureiro pode vestir uma princesa e, horas depois, ficar transtornado com o som de uma torrada sendo cortada. A diferença entre sua autoridade pública e sua fragilidade privada deixa o personagem mais humano, embora não torne sua convivência mais fácil.

O romance cresce dentro dessa disputa cotidiana. Alma deseja participar das decisões que definem a vida do casal. Reynolds prefere separar trabalho, afeto e rotina, mantendo cada elemento em seu devido compartimento. Nenhum dos dois aceita desaparecer para preservar a harmonia. A relação avança por aproximações, brigas e períodos de cuidado, sempre cercada pelo olhar atento de Cyril.

O trabalho com os vestidos também ajuda Alma a conhecer Reynolds. Cada encomenda exige tempo, concentração e dinheiro. Atrasos colocam a reputação da casa em risco, enquanto clientes insatisfeitas podem comprometer negócios futuros. Quando a jovem acompanha as provas e observa as costureiras, percebe que a fama do companheiro depende de muitas mãos femininas mantidas longe dos salões públicos.

Elegância com sentimentos incômodos

Anderson acompanha mãos, tecidos, agulhas, pratos e xícaras porque esses objetos interferem nas relações. Uma porta fechada restringe a conversa. Uma refeição modifica o clima da casa. Um vestido aproxima Alma do universo de Reynolds, mas também confirma quanto o trabalho controla a intimidade dos dois.

A música de Jonny Greenwood dá imponência às entradas das clientes e acompanha os períodos de criação do costureiro. Nos diálogos domésticos, os ruídos da casa ganham importância. Talheres, passos e tecidos ocupam o silêncio, deixando o desconforto dos personagens exposto sem a necessidade de frases explicativas.

Daniel Day-Lewis entrega um Reynolds preciso, vaidoso e emocionalmente limitado. Lesley Manville oferece a Cyril uma autoridade discreta que raramente precisa elevar a voz. Vicky Krieps sustenta Alma com delicadeza e firmeza, impedindo que a personagem seja apagada pela presença dos dois veteranos.

“Trama Fantasma” transforma uma história de amor num convívio marcado por criação, dependência e orgulho. Alma entra na Casa Woodcock como modelo e passa a exigir reconhecimento dentro dela. Reynolds tenta preservar seus horários, seus vestidos e seu comando. Entre uma discussão no café e outra jornada no ateliê, os dois descobrem que dividir a vida pode ser muito mais trabalhoso do que confeccionar um vestido para a realeza.