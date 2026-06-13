Thriller policial com Denzel Washington na HBO Max que você ainda não conhece

“Sem Limite para Vingar” transforma uma prisão ocorrida anos antes em uma guerra pessoal devastadora nas ruas e tribunais de Los Angeles, onde reputação, carreira e sobrevivência passam a caminhar lado a lado. Lançado em 1991 e dirigido por Russell Mulcahy, “Sem Limite para Vingar” reúne Denzel Washington, John Lithgow e Ice-T em um suspense policial que aposta menos na quantidade de tiros e mais no desgaste psicológico entre dois homens ligados por um passado que nenhum deles conseguiu esquecer. Ambientado em Los Angeles, o filme acompanha a perseguição obsessiva de um criminoso que, após anos atrás das grades, decide destruir a vida do policial responsável por sua prisão.

A história começa quando Nick Styles (Denzel Washington) ainda trabalha como policial da polícia de Los Angeles. Durante um movimentado carnaval de rua, uma operação ligada ao tráfico de drogas termina em confusão. No centro daquele caos está Earl Talbot Blake (John Lithgow), um criminoso perigoso e imprevisível que vê seus planos ruírem quando cruza o caminho de Styles.

O embate termina com Blake preso e gravemente ferido. A captura ganha repercussão pública e transforma Styles em uma figura admirada dentro da corporação. O reconhecimento abre portas e ajuda o policial a construir uma carreira cada vez mais sólida. O que parece ser uma vitória definitiva, porém, esconde uma conta que permanece em aberto.

Enquanto Styles avança profissionalmente, Blake passa anos alimentando ressentimento dentro da prisão. O criminoso não esquece a humilhação sofrida e passa a enxergar a vingança como único objetivo possível. A passagem do tempo apenas fortalece esse desejo.

O retorno de um inimigo

Sete anos depois, a vida de Nick Styles parece estar perfeitamente organizada. Ele abandonou o trabalho nas ruas e ocupa o cargo de promotor público assistente. Possui prestígio, estabilidade profissional e um futuro promissor.

A situação muda quando Earl Talbot Blake consegue escapar durante uma audiência de liberdade condicional. A fuga marca o início de uma caçada muito diferente das perseguições tradicionais vistas em tantos filmes policiais da época.

Blake não pretende simplesmente eliminar o homem que o prendeu. Seu plano é mais cruel. Ele quer destruir cada conquista obtida por Styles ao longo dos anos. Para isso, passa a manipular situações, criar armadilhas e plantar dúvidas sobre a integridade do promotor.

Aos poucos, o passado invade o presente. Acusações surgem, suspeitas ganham espaço e pessoas próximas começam a questionar aquilo que acreditavam saber sobre Styles. O criminoso descobre que arruinar uma reputação pode ser tão eficiente quanto qualquer arma.

Um duelo de inteligência

Grande parte da força do filme está na relação entre seus protagonistas. Denzel Washington constrói um Nick Styles carismático, determinado e confiante. Quando sua vida começa a desmoronar, o ator revela um personagem cada vez mais pressionado pelas circunstâncias.

Do outro lado está John Lithgow em uma de suas atuações mais marcantes da década. Seu Earl Talbot Blake mistura inteligência, crueldade e uma inquietante capacidade de antecipar os movimentos dos adversários. Ele surge sempre cercado por uma sensação de instabilidade. Nunca se sabe exatamente qual será seu próximo passo.

Essa dinâmica cria uma tensão constante. Styles tenta provar sua inocência enquanto Blake trabalha para enfraquecer sua credibilidade. Cada movimento produz novas complicações e aumenta a sensação de perigo.

Russell Mulcahy compreende bem essa disputa. Em vez de depender apenas de perseguições e cenas de ação, o diretor investe no desgaste emocional provocado pela vingança. A ameaça está presente mesmo quando não há armas apontadas para ninguém.

Aliados em terreno instável

Quando os canais oficiais deixam de oferecer apoio, Styles precisa buscar ajuda em lugares que antes pareciam improváveis. É nesse contexto que surge Odessa (Ice-T), personagem importante para o desenvolvimento da investigação.

Odessa oferece informações e caminhos que o protagonista não consegue obter dentro das instituições que costumava frequentar. A participação de Ice-T acrescenta uma energia particular ao filme e amplia o universo da história para além dos gabinetes e tribunais.

Essa mudança de ambiente ajuda a manter o ritmo narrativo. O filme passa por ruas, delegacias, escritórios e diferentes espaços da cidade, mostrando uma Los Angeles onde alianças podem surgir das fontes mais inesperadas.

A força de um suspense dos anos 1990

“Sem Limite para Vingar” pertence a uma fase do cinema americano em que thrillers policiais apostavam fortemente em personagens e conflitos pessoais. Há cenas de ação, perseguições e momentos de violência, mas o interesse principal permanece concentrado na batalha entre Styles e Blake.

O roteiro constrói uma disputa que envolve orgulho, ressentimento e poder. A prisão ocorrida no início da história funciona como uma ferida aberta que atravessa anos sem cicatrizar. Quando Blake retorna, ele transforma aquela lembrança em arma e passa a atacar o ponto mais sensível do adversário.

O suspense é eficiente, sustentado por duas interpretações fortes e por uma narrativa que mantém o interesse do começo ao fim. Denzel Washington entrega a presença firme que marcaria sua carreira nas décadas seguintes. John Lithgow oferece um vilão memorável, capaz de provocar desconforto mesmo nos momentos mais silenciosos.

“Sem Limite para Vingar” entende algo simples sobre a natureza humana. Algumas pessoas seguem em frente depois de uma derrota. Outras passam anos esperando a oportunidade perfeita para acertar as contas.