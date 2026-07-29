A aventura no Prime Video que vai te aquecer como um abraço no inverno

Durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o jovem Tolly Oldknow (Alex Etel) deixa Manchester e segue para Green Knowe, propriedade rural de sua avó, na Inglaterra. Sua mãe permanece em Londres tentando obter notícias do marido, dado como desaparecido em ação. Longe dela e sem qualquer informação segura sobre o pai, o menino precisa conviver com a espera. Em “Através do Tempo”, drama fantástico dirigido por Julian Fellowes em 2009, essa angústia familiar abre caminho para uma aventura entre 1944 e o início do século 19.

Tolly chega à estação disposto a corrigir qualquer pessoa que trate seu pai como morto. Para ele, “desaparecido” ainda significa que existe uma chance de retorno. O caseiro Boggis (Timothy Spall) percebe a resistência do garoto e o leva até Green Knowe, uma mansão antiga, cercada por jardins, árvores e lembranças que atravessaram várias gerações.

A responsável pelo lugar é Linnet Oldknow (Maggie Smith), avó de Tolly e guardiã de boa parte da memória familiar. Ela recebe o neto com carinho, embora não seja uma mulher dada a demonstrações açucaradas. Sua maneira de acolher passa por refeições, conversas e histórias sobre os antigos moradores da casa. Maggie Smith interpreta a personagem com elegância e ironia discreta, oferecendo afeto sem transformar a avó numa figura excessivamente amável.

Uma casa ameaçada pelo tempo

Green Knowe abriga lembranças valiosas, mas enfrenta problemas financeiros. Linnet admite que talvez precise vender a propriedade, possibilidade que incomoda profundamente o neto. Tolly acabou de chegar, porém sente que aquele lugar preserva algo que também lhe pertence. Manter a casa significa proteger uma ligação com o pai ausente e com pessoas que ele conhece apenas pelos relatos da avó.

As histórias contadas por Linnet levam o menino ao começo do século 19. Entre os antigos moradores estão Susan (Eliza Bennett), uma garota cega, e Jacob (Kwayedza Kureya), menino negro levado para a Inglaterra depois de escapar da escravidão. Também fazem parte daquele núcleo Maria Oldknow (Carice van Houten), mulher acostumada ao luxo, Sefton (Douglas Booth), seu filho mais velho, e o camareiro Caxton (Dominic West), cuja presença desperta desconfiança.

Tolly escuta essas informações porque deseja descobrir por que a família perdeu parte de sua riqueza e quais acontecimentos ainda pesam sobre Green Knowe. O passado, contudo, não permanece restrito às palavras de Linnet. Enquanto circula pelos quartos e corredores, ele percebe sons, movimentos e presenças que não pertencem a 1944. Logo descobre que certas passagens da mansão permitem que ele atravesse o tempo.

O passado deixa de ser história

As viagens levam Tolly a uma época distante mais de um século da sua. Ele passa a observar a rotina dos antepassados e percebe que sua presença obedece a regras instáveis. Algumas pessoas conseguem vê-lo e conversar com ele. Outras seguem pelo ambiente sem notar que há um garoto vindo do futuro a poucos passos de distância.

Essa condição transforma Tolly numa testemunha privilegiada, embora bastante limitada. Ele possui informações que os moradores do século 19 desconhecem, mas continua sendo uma criança sem autoridade dentro daquela família. Sempre que tenta interferir, depende da confiança de quem consegue enxergá-lo. A vantagem de conhecer parte da história vem acompanhada pelo risco de participar dela.

Alex Etel dá ao protagonista uma curiosidade compatível com seus treze anos. Tolly sente medo, insiste em perguntas e toma decisões precipitadas, mas não adquire uma valentia artificial apenas porque atravessou uma porta misteriosa. O ator preserva a vulnerabilidade do menino, sobretudo quando a busca pelos segredos da casa se mistura à incerteza sobre o pai.

Existe até certa graça na situação. Um adolescente de 1944 já teria dificuldades para explicar seus costumes a uma família de 1805. Para Tolly, o problema é maior, pois nem todos podem vê-lo. Fellowes aproveita essa diferença para criar estranhamento sem transformar a aventura numa sucessão de piadas. O rapaz precisa escolher bem quem procurar, pois falar com a pessoa errada pode render somente silêncio ou uma bela impressão de que ele está discutindo sozinho.

Joias desaparecidas e velhas suspeitas

O principal mistério do passado envolve joias desaparecidas e um incêndio que abalou Green Knowe. As suspeitas recaíram sobre pessoas diferentes, enquanto interesses financeiros e preconceitos influenciaram a maneira pela qual os acontecimentos foram registrados. Tolly procura reunir as peças porque acredita que a verdade pode ajudar os antigos moradores e preservar a propriedade em sua época.

Susan torna-se uma aliada importante nessa busca. Interpretada por Eliza Bennett, ela percebe aspectos que os demais personagens ignoram, apesar de não enxergar fisicamente. A relação entre os dois dá ao enredo uma delicadeza particular. Tolly possui acesso ao futuro, enquanto Susan conhece os hábitos e os segredos da família. Separados por gerações, eles dependem um do outro para avançar.

Jacob também ocupa lugar essencial no passado de Green Knowe. O garoto vive numa sociedade que lhe oferece pouca proteção e encara a hostilidade de adultos interessados em manter hierarquias e privilégios. Kwayedza Kureya interpreta o personagem com sensibilidade, sem apagar a insegurança de alguém cuja permanência na casa depende das decisões alheias. Ao se aproximar dele, Tolly percebe que resolver o mistério envolve pessoas expostas a perigos muito diferentes dos seus.

Dominic West dá a Caxton uma cordialidade desconfortável. O camareiro circula pela propriedade, acompanha os movimentos da família e guarda informações que podem comprometer outros moradores. Fellowes não precisa carregá-lo de ameaças ostensivas. Bastam a proximidade constante e o conhecimento das rotinas domésticas para tornar sua presença inquietante.

Fantasia sem excesso de barulho

“Através do Tempo” trabalha a viagem temporal de maneira simples. Não há máquinas, laboratórios ou teorias destinadas a explicar cada passagem. Green Knowe liga as épocas porque preserva pessoas, objetos e assuntos que permaneceram sem solução. Essa escolha deixa a fantasia mais íntima e mantém o interesse concentrado nas relações familiares.

O ritmo sereno pode desagradar quem espera grandes sequências de aventura. Julian Fellowes prefere acompanhar Tolly pelos cômodos da mansão, liberar informações aos poucos e reservar espaço para as conversas com Linnet. Em certos trechos, essa calma se aproxima demais da lentidão. Ainda assim, o mistério permanece compreensível, e cada retorno ao passado acrescenta uma peça relevante à busca.

A fotografia valoriza a arquitetura de Green Knowe sem transformar a propriedade num cartão-postal vazio. Quartos, escadas e corredores mudam de função quando Tolly passa de uma época para outra. Um espaço familiar pode abrigar moradores separados por mais de cem anos, enquanto a montagem interrompe algumas descobertas antes que o garoto consiga obter tudo o que procura.

A espera que move Tolly

A ausência do pai sustenta a parte mais sensível da história. Tolly investiga os antepassados porque pode agir sobre aquele mistério, ao contrário da guerra, que permanece distante e fora de seu controle. Procurar as joias, ajudar Susan e conhecer Jacob oferecem tarefas concretas durante um período em que os adultos pouco conseguem prometer.

Maggie Smith compreende essa dor sem fazer Linnet declarar cada sentimento. A avó também carrega arrependimentos e mantém uma relação delicada com a mãe de Tolly. Sua convivência com o neto aproxima duas gerações acostumadas a proteger emoções por caminhos diferentes. Ela oferece histórias. Ele devolve perguntas que a família preferiu deixar guardadas.

“Através do Tempo” combina drama, fantasia e aventura numa produção acolhedora, feita para espectadores que aceitam mistérios contados sem correria. O longa aborda guerra, escravidão, preconceito e perda por meio das experiências de crianças que dependem das escolhas dos adultos. Alguns pontos poderiam receber maior desenvolvimento, mas o elenco sustenta a atmosfera com segurança.

Sem revelar a resolução, vale dizer que a investigação de Tolly liga o destino dos antigos moradores à sobrevivência de Green Knowe em 1944. O garoto entra na casa preocupado apenas com o pai e passa a lidar com uma família muito maior do que imaginava. Cada visita ao passado lhe entrega outra informação, aumenta sua responsabilidade e encurta o tempo disponível para proteger aquilo que ainda permanece na propriedade.