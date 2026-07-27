Michael Shannon e Jessica Chastain em suspense para cinéfilos inteligentes, na Netflix

Curtis LaForche (Michael Shannon) vive com a esposa, Samantha (Jessica Chastain), e a filha Hannah (Tova Stewart) numa pequena cidade de Ohio, nos Estados Unidos. Em “O Abrigo”, drama e suspense lançado em 2011, ele começa a sofrer pesadelos e alucinações sobre uma tempestade devastadora. O medo o leva a reformar um abrigo no quintal, embora a obra consuma o dinheiro da família e levante uma dúvida angustiante. Curtis está prevendo uma catástrofe ou desenvolvendo uma doença mental?

Escrito e dirigido por Jeff Nichols, “O Abrigo” acompanha um homem comum encurralado entre duas possibilidades assustadoras. Caso as visões sejam verdadeiras, Curtis precisa proteger a mulher e a filha. Caso sejam sintomas de um transtorno, suas decisões podem destruir a vida que pretende preservar. O filme sustenta essa incerteza sem transformar o protagonista num enigma artificial. Curtis trabalha, paga contas, cuida da menina e tenta manter a rotina enquanto sua cabeça anuncia que o mundo está prestes a desabar.

Uma família sob pressão

Antes dos pesadelos, os LaForche levam uma vida modesta e relativamente estável. Curtis trabalha como chefe de equipe numa empresa de extração de areia. Samantha costura e vende produtos para complementar a renda doméstica. Hannah tem deficiência auditiva e aguarda um implante coclear, procedimento que exige planejamento, cobertura médica e dinheiro. Não há abundância naquela casa, mas existe afeto e uma rotina construída com esforço.

Esse equilíbrio começa a desaparecer quando Curtis sonha com uma chuva espessa, semelhante a óleo de motor, acompanhada por trovões, pássaros em movimentos ameaçadores e ataques cometidos por pessoas próximas. As experiências são tão intensas que deixam efeitos físicos e emocionais depois que ele acorda. Curtis passa o dia cansado, desconfiado e atento ao céu, embora quase ninguém ao redor veja motivo para preocupação.

Michael Shannon interpreta o personagem com uma inquietação que se manifesta nos olhos e na rigidez do corpo. Curtis fala pouco porque teme o que poderá ouvir ao transformar as visões em palavras. Existe ainda uma lembrança familiar dolorosa. Sua mãe, Sarah (Kathy Baker), recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide quando tinha aproximadamente a idade que ele tem agora. O medo da tempestade passa, então, a dividir espaço com o receio de repetir a história materna.

O abrigo consome a casa

Curtis decide reformar o antigo abrigo contra tornados localizado no quintal. A medida poderia parecer sensata numa região sujeita a tempestades, mas o tamanho da obra revela uma preocupação muito maior. Ele compra materiais, solicita um empréstimo e utiliza equipamentos da empresa sem contar tudo a Samantha. Quanto mais trabalha, mais dinheiro retira de uma família que já precisa organizar os custos do tratamento de Hannah.

O abrigo cresce enquanto a confiança entre marido e mulher diminui. Samantha percebe movimentações bancárias, ausências e mudanças no comportamento do companheiro. Quando descobre a extensão do projeto, não reage apenas ao valor gasto. Ela percebe que Curtis tomou sozinho uma decisão capaz de comprometer a casa, o emprego e os cuidados médicos da filha.

Jessica Chastain oferece a Samantha firmeza e sensibilidade. A personagem não trata o marido apenas como alguém que perdeu a razão, nem aceita suas escolhas em silêncio. Ela exige informações porque também precisa proteger Hannah e manter a família de pé. O casamento torna-se uma disputa entre dois tipos de segurança. Curtis teme uma ameaça vinda do céu. Samantha enfrenta boletos, prazos e decisões tomadas sem sua participação.

Essa oposição dá força a “O Abrigo”. A obra no quintal oferece proteção contra uma possível catástrofe, mas abre outra crise dentro da residência. Há certa ironia na situação. Curtis tenta salvar a família construindo uma estrutura que pode deixá-la endividada, isolada e sem assistência médica. O refúgio destinado a afastar o perigo começa a trazer novos riscos para perto.

O medo alcança o trabalho

Dewart (Shea Whigham), amigo e colega de Curtis, participa do início da obra. A proximidade entre os dois permite o acesso a máquinas pesadas, mas também expõe mudanças que Curtis gostaria de esconder. Quando as visões envolvem pessoas conhecidas, ele passa a desconfiar até daqueles que sempre estiveram ao seu lado. A amizade sofre desgaste e o ambiente profissional deixa de oferecer estabilidade.

Curtis procura atendimento médico e admite a possibilidade de estar doente. Esse detalhe impede que ele seja tratado apenas como um fanático dominado por uma profecia. Ele pesquisa sintomas, conversa com profissionais e visita a mãe para saber quando os problemas dela começaram. Mesmo assim, não abandona a construção. Sua consciência do risco psiquiátrico convive com a certeza íntima de que alguma coisa terrível se aproxima.

O problema cresce porque Curtis tenta administrar sozinho uma situação que já alcançou todas as áreas de sua vida. As consultas não eliminam as visões. O trabalho no abrigo exige recursos que não lhe pertencem. Samantha cobra sinceridade. A cidade nota seu comportamento e começa a comentar o assunto. Pouco a pouco, o homem respeitado pela comunidade passa a ser observado com desconfiança.

Nichols mantém a história ligada ao ponto de vista de Curtis. O público vê a chuva escura, os pássaros e as nuvens ameaçadoras, mas não recebe uma confirmação externa sobre o significado dessas imagens. Essa escolha preserva a dúvida e aproxima o espectador do desgaste do personagem. Qualquer ruído pode anunciar uma tempestade. Qualquer pesadelo também pode ser apenas mais um sintoma.

Entre proteção e obsessão

“O Abrigo” trabalha o suspense por meio de perdas bastante concretas. Curtis coloca em risco o salário, o plano de saúde, a amizade com Dewart, o casamento e a reputação na cidade. A tensão nasce menos da pergunta sobre quando a tempestade chegará e mais da quantidade de coisas que ele poderá perder antes disso.

Michael Shannon faz de Curtis um homem assustador em alguns instantes e profundamente vulnerável em outros. Há desespero em sua necessidade de ser levado a sério, mas também existe culpa por esconder informações de Samantha. O ator nunca transforma a doença mental em espetáculo. Sua interpretação respeita a dor de alguém que percebe a própria realidade ficando difícil de compartilhar.

Jessica Chastain ocupa um espaço igualmente importante. Samantha ama o marido, porém não pode entregar a ele o controle completo da família. Ela precisa decidir quando oferecer apoio, quando exigir tratamento e quando proteger a filha das escolhas do pai. A personagem oferece ao enredo uma perspectiva que Curtis já não consegue fornecer sozinho.

Jeff Nichols também trata o abrigo como parte ativa da história. No começo, ele representa a esperança de sobrevivência. Depois, passa a registrar cada prejuízo acumulado pelo protagonista. Materiais, ferramentas, máscaras e portas deixam de ser simples objetos. Todos carregam o preço financeiro e afetivo de uma crença que ninguém consegue confirmar.

“O Abrigo” é fiel à angústia que apresenta desde os primeiros minutos. Curtis precisa escolher entre acreditar nos próprios olhos e aceitar que talvez não possa confiar neles. Samantha, por sua vez, precisa decidir até onde consegue acompanhá-lo sem colocar Hannah em perigo. Quando a tempestade se aproxima, real ou imaginada, a família já pagou caro pela dúvida, e abrir a porta do abrigo passa a exigir mais coragem do que entrar nele.