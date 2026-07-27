Baseado em história real, tragédia com Robert De Niro, Kevin Bacon e Brad Pitt está na Netflix

Dirigido por Barry Levinson e lançado em 1996, “Sleepers: Vingança Adormecida” acompanha quatro amigos de Hell’s Kitchen, em Nova York, marcados pelos abusos sofridos durante a adolescência. Anos depois, um assassinato leva o passado ao tribunal e oferece a eles uma oportunidade perigosa de atingir os antigos agressores. Brad Pitt, Jason Patric, Robert De Niro, Kevin Bacon e Dustin Hoffman integram um elenco numeroso, reunido em torno de uma história sobre amizade, violência e justiça.

Em 1967, Lorenzo Carcaterra, conhecido como Shakes, Michael Sullivan, Tommy Marcano e John Reilly são adolescentes inseparáveis. Eles crescem em Hell’s Kitchen, bairro pobre onde pequenos crimes convivem com relações comunitárias muito próximas. Os moradores conhecem os perigos das ruas, os comerciantes sabem quem manda e os garotos aprendem cedo a circular entre padres, mafiosos e policiais.

Shakes (Joe Perrino), Michael (Brad Renfro), Tommy (Jonathan Tucker) e John (Geoffrey Wigdor) passam os dias entre brincadeiras e pequenos serviços para King Benny (Vittorio Gassman), criminoso respeitado no bairro. A referência adulta do grupo é o padre Bobby Carillo (Robert De Niro), sacerdote que conhece os erros dos meninos, mas ainda os trata com cuidado. Bobby não ignora seus delitos. Ele tenta impedir que uma travessura ocasional se transforme em profissão.

A mudança acontece quando os quatro roubam um carrinho de cachorro-quente. Durante a fuga, o objeto desce uma escadaria e atinge um homem. A brincadeira termina em ferimentos graves, julgamento e condenação. Os adolescentes são enviados ao Wilkinson Home for Boys, reformatório distante da proteção de suas famílias e das regras familiares de Hell’s Kitchen.

Os abusos dentro de Wilkinson

No reformatório, os meninos ficam sob a autoridade de Sean Nokes (Kevin Bacon) e de outros três guardas. Ralph Ferguson (Terry Kinney), Henry Addison (Jeffrey Donovan) e Adam Styler (Lennie Loftin) participam das agressões físicas, das humilhações e dos abusos sexuais cometidos contra os internos. A instituição que deveria disciplinar os jovens passa a oferecer segurança aos próprios agressores.

Nokes usa o uniforme para intimidar os adolescentes e garantir seu silêncio. Qualquer tentativa de resistência traz castigos, isolamento e novas agressões. Os garotos percebem que suas palavras dificilmente venceriam a versão dos funcionários. São menores condenados por um crime, enquanto os homens responsáveis pelos abusos representam oficialmente a ordem.

Barry Levinson apresenta essa parte da história com firmeza, sem transformar a violência numa sucessão gratuita de imagens. A câmera acompanha o medo dos adolescentes e preserva a dimensão degradante daquele espaço. O espectador recebe informações suficientes para reconhecer a gravidade dos crimes, mas o sofrimento dos personagens permanece mais importante que o espetáculo.

Antes de deixarem Wilkinson, os quatro prometem nunca comentar o que sofreram. O acordo protege a amizade, embora também prolongue o poder dos guardas. Cada um sai do reformatório levando uma experiência que não consegue explicar à família, ao padre Bobby ou aos moradores do bairro.

Quatro adultos presos ao passado

Treze anos depois, os amigos seguiram caminhos diferentes. Shakes, agora interpretado por Jason Patric, trabalha na imprensa. Michael (Brad Pitt) tornou-se promotor público assistente e ocupa um cargo respeitado dentro do sistema judicial. Tommy (Billy Crudup) e John (Ron Eldard) entraram para o crime e vivem cercados por ameaças.

A amizade perdeu a convivência diária, mas o segredo continua ligando os quatro. Tommy e John reencontram Sean Nokes por acaso em um restaurante de Hell’s Kitchen. O antigo guarda já não possui o controle que exercia em Wilkinson. O encontro termina em assassinato, cometido diante de testemunhas, e os dois amigos passam a responder judicialmente pela morte.

Michael assume a acusação no julgamento. Sua presença cria uma situação arriscada, pois o promotor conhece os réus desde a infância e compartilha com eles o trauma do reformatório. O cargo lhe dá acesso aos autos, às testemunhas e à organização do caso. Um erro, porém, pode encerrar sua carreira e levá-lo ao banco dos réus.

Shakes procura apoio fora do tribunal. Ele recorre a King Benny, que ainda conserva influência no bairro, e a Carol Martinez (Minnie Driver), amiga de infância do grupo e companheira de John. Carol tornou-se assistente social e ajuda a reunir pessoas ligadas aos acontecimentos de Wilkinson. O trabalho exige cuidado porque qualquer ligação mal explicada pode comprometer os acusados.

Um advogado desacreditado assume a defesa

Danny Snyder (Dustin Hoffman) aceita representar Tommy e John. Alcoólatra e afastado de sua melhor fase profissional, ele parece uma escolha improvável para um julgamento tão delicado. Sua aparência cansada não inspira muita segurança, mas sua experiência permite identificar contradições nos depoimentos apresentados pela acusação.

Hoffman interpreta Snyder com uma mistura interessante de desgaste e inteligência. O advogado entra no caso sem a imponência associada aos grandes defensores do cinema. Ele ouve as informações reunidas por Shakes e Michael, prepara perguntas e procura enfraquecer a credibilidade das testemunhas. Sua participação oferece algum alívio ao peso da história, principalmente porque o personagem parece chegar atrasado até quando está presente.

O julgamento passa a reunir dois casos. O primeiro trata do assassinato de Nokes. O segundo, escondido durante treze anos, envolve os crimes praticados no reformatório. Michael precisa trabalhar dentro da promotoria sem revelar todas as suas intenções. Shakes, por sua vez, procura pessoas capazes de levar a história dos antigos internos ao tribunal.

Padre Bobby enfrenta uma escolha difícil

A participação do padre Bobby torna-se decisiva. O sacerdote precisa escolher entre o dever de respeitar a lei e a responsabilidade afetiva que mantém com os quatro amigos. Ele conheceu aqueles meninos antes de Wilkinson, acompanhou suas famílias e sabe que a violência sofrida alterou profundamente suas vidas.

Robert De Niro interpreta Bobby com contenção. O padre não surge como autoridade infalível, nem como cúmplice disposto a aceitar qualquer pedido. Ele ouve, hesita e avalia o preço de cada alternativa. Sua decisão pode influenciar o julgamento, preservar dois homens da prisão e comprometer para sempre a credibilidade construída dentro da igreja.

Kevin Bacon segue pelo caminho oposto. Sean Nokes é arrogante, cruel e protegido durante anos pelo silêncio institucional. O ator não procura oferecer simpatia ao personagem. Sua presença sustenta o desconforto necessário para que o reencontro no restaurante tenha peso, mesmo antes de o tribunal começar a examinar o passado.

Brad Pitt trabalha com um personagem dividido entre a função pública e a lealdade aos amigos. Jason Patric assume o papel de narrador e articulador, ligando o bairro ao tribunal. Billy Crudup e Ron Eldard carregam as marcas mais evidentes da vida criminosa, enquanto Minnie Driver oferece a Carol uma postura sensível, sem transformá-la em simples apoio romântico.

“Sleepers: Vingança Adormecida” é extenso e reúne muitos personagens, mas preserva o enredo compreensível ao separar a história entre infância, reformatório e julgamento. Levinson usa o passado para explicar cada escolha feita pelos adultos, mantendo a violência ligada às suas repercussões. O filme apresenta homens que cresceram, assumiram profissões diferentes e permaneceram presos ao mesmo pacto. Quando o caso chega ao tribunal, todos precisam decidir quanto estão dispostos a perder para que os crimes de Wilkinson deixem de permanecer escondidos.