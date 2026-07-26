Discover
Filmes
O DramaDivulgação / A24
Filmes
por Felipe Duarte
Felipe Duarte

Zendaya e Robert Pattinson transformam um casamento em campo minado no Prime Video

Charlie Thompson inicia a história de amor com Emma Harwood servindo-lhe uma mentira de cortesia. Num café de Boston, ele vê a moça lendo, aproxima-se e finge conhecer o livro só para puxar conversa. Emma não reage, Charlie volta para a mesa humilhado e, depois, descobre que ela tem deficiência auditiva em um dos ouvidos. A segunda tentativa funciona. Dois anos mais tarde, ele dirige um museu; ela trabalha com literatura; os dois estão a poucos dias de um casamento planejado com o zelo de quem julga ter eliminado o acaso da própria vida. Kristoffer Borgli, também responsável pelo roteiro, converte essa pequena falsidade inaugural numa rachadura que, embora quase invisível, já atravessava toda a casa.

As primeiras sequências são uma sátira divertida à indústria matrimonial, com ensaios fotográficos artificiosos, floristas, fornecedores, uma professora de dança invasiva e a estranha seleção de uma DJ que Emma e Charlie acreditam ter visto consumindo heroína num parque. Zendaya e Robert Pattinson sustentam bem essa etapa de constrangimentos leves, ela preservando uma serenidade ligeiramente defensiva, ele deixando escapar a natureza ansiosa de um homem que precisa saber como cada coisa termina antes de permitir que comece. Rachel e Mike, o outro casal formado por Alana Haim e Mamoudou Athie, completam o pequeno círculo de adultos educados, endinheirados e aparentemente esclarecidos, gente que sabe escolher vinhos, discutir livros e pronunciar condenações morais sem levantar a voz.

Durante uma degustação, regada a álcool e à confiança temerária que costuma acompanhá-lo, eles resolvem contar a pior coisa que já fizeram. Mike admite ter usado uma antiga namorada como escudo durante o ataque de um cachorro. Rachel recorda que trancou uma criança num trailer abandonado. Charlie confessa a perseguição virtual que obrigou um colega de escola a mudar-se com a família. Então Emma revela que, aos quinze anos, planejou entrar armada no colégio onde estudava, levando a espingarda do pai. Ela desistiu antes do massacre, construiu outra vida e tornou-se militante contra armas de fogo. Para Charlie, o fato de os tiros não terem sido disparados altera muito pouco. A mulher sentada diante dele ganha os contornos de uma desconhecida.

A confissão e o tribunal doméstico

É um argumento deliberadamente monstruoso, e Borgli sabe que pôs o filme sobre uma superfície sensível demais para qualquer movimento descuidado. O cineasta norueguês, que já havia feito da autodestruição social matéria de “Doente de Mim Mesma” e “O Homem dos Sonhos”, interessa-se pela velocidade com que uma pessoa pode ser reconstruída pela opinião alheia. Emma não matou ninguém, cresceu e aparentemente passou a combater a cultura que quase a engoliu. Charlie, contudo, apega-se à adolescente que ela foi, como se o pensamento de um crime tivesse deixado cadáveres reais. O filme encontra aí seu melhor conflito, ainda que escolha passar tempo excessivo dentro da cabeça dele e transforme Emma, em vários momentos, na própria arma dramática que Borgli condena.

Pattinson faz do noivo uma criatura patética e perigosa na mesma medida. Charlie perde o rendimento no trabalho, imagina ataques, fracassa na cama, procura cumplicidade entre amigos e vê em cada gesto de Emma a confirmação de que dormira ao lado de uma impostora. O ator explora os olhos fugidios, a fala entrecortada e o corpo sempre um pouco fora do lugar, como se o personagem já ensaiasse fugir. Zendaya trabalha numa frequência mais baixa e mais difícil. Emma guarda a humilhação no rosto, recusa-se a implorar absolvição e parece compreender antes do noivo que qualquer defesa apenas alimentaria o tribunal doméstico montado contra ela. Borgli deveria ter-lhe concedido mais espaço para existir fora da culpa; ainda assim, a atriz deixa evidente o cansaço de quem passou metade da vida tentando impedir que a outra metade a definisse.

Quando a casa perde a temperatura

A fotografia de aspecto caseiro, os cortes abruptos e a trilha de Daniel Pemberton fazem os ambientes acolhedores perderem aos poucos a temperatura. O apartamento do casal, os salões do museu e as mesas cuidadosamente postas começam a parecer cenários preparados para uma catástrofe social. A comédia nasce menos das piadas que do protocolo, da necessidade de sorrir para fornecedores, parentes e convidados enquanto a intimidade apodrece. Nesse ponto, “O Drama” aproxima-se do desconforto conjugal de “Força Maior”, de Ruben Östlund, embora Borgli seja mais interessado na histeria particular de Charlie que na anatomia completa do casal.

A cerimônia acontece, atravessada por outra traição, ferimentos, vômito, discursos malsucedidos e uma recepção na qual cada tilintar de talher anuncia novo desastre. Depois, ainda vestidos para as bodas, Emma e Charlie voltam ao restaurante onde costumavam encontrar-se e encenam uma primeira conversa, como se pudessem reiniciar a vida no ponto anterior às revelações. Eles permanecem juntos, embora o desfecho não ofereça reconciliação confortável. Borgli deixa-os condenados à representação que escolheram, dois recém-casados fingindo não se conhecer porque descobriram que talvez nunca tenham sabido quem estava do outro lado da mesa.

Filme: O Drama
Diretor: Kristoffer Borgli
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Felipe Duarte

Felipe Duarte

Leia Também
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

A atuação que deu o Oscar a Jessie Buckley já está no Prime Video

Sonhos de Trem (2025), Clint Bentley

Os 100 melhores filmes originais da Netflix de todos os tempos, do pior ao melhor

Devoradores de Estrelas

Os 10 melhores filmes lançados pelo Prime Video em 2026 até agora