Robert De Niro, Wesley Snipes e Benicio Del Toro estrelam suspense que acaba de chegar à Netflix

Lançado em 1996, com direção de Tony Scott, “Estranha Obsessão” acompanha, em San Francisco, o encontro perigoso entre um astro do beisebol em crise e um torcedor incapaz de aceitar que a paixão por um ídolo também precisa ter limite. O filme parte de uma premissa simples, quase cotidiana, para criar um suspense sobre fama, fracasso e obsessão. O que começa na arquibancada termina invadindo a vida privada de quem deveria estar apenas jogando bola.

Bobby Rayburn (Wesley Snipes) acaba de se juntar ao San Francisco Giants depois de uma carreira vitoriosa. Ele é um jogador de beisebol respeitado, três vezes eleito MVP, e chega ao novo clube como grande promessa da temporada. Para a torcida, sua contratação parece significar esperança. Para a diretoria, significa investimento. Para Bobby, porém, a mudança traz uma cobrança pesada antes mesmo da primeira grande rebatida.

Entre os torcedores mais empolgados está Gil Renard (Robert De Niro), um vendedor de facas de caça que trata o beisebol com devoção quase religiosa. Ele acompanha números, escalações, transmissões e comentários esportivos com uma seriedade que ultrapassa a diversão. Gil não apenas torce para Bobby. Ele se sente parte da chegada do atleta, como se a boa fase do jogador pudesse corrigir também algo em sua própria vida.

O problema é que Bobby vive a pior temporada da carreira. O desempenho cai, a torcida reclama e a imprensa esportiva transforma cada erro em assunto de debate. Gil, que já está pressionado por problemas no trabalho e por conflitos familiares, começa a enxergar a má fase do ídolo como uma ofensa pessoal. Em vez de lidar com a frustração como torcedor, ele passa a agir como alguém que acredita ter uma missão.

O fã confunde admiração com direito

A força de “Estranha Obsessão” está nessa mudança gradual de comportamento. Gil não surge como uma ameaça óbvia desde o primeiro instante. Ele parece apenas um homem irritado, solitário, exagerado nas opiniões e muito apegado ao time. Só que o filme deixa ver, pouco a pouco, que sua paixão depende de controle. Quando Bobby não joga como Gil espera, o fã sente que precisa intervir.

Robert De Niro dá ao personagem uma mistura desconfortável de simpatia e desajuste. Gil tenta parecer um sujeito comum, mas sua conversa sempre carrega uma tensão mal resolvida. Ele fala de Bobby com intimidade indevida, comenta decisões do clube como se estivesse dentro do vestiário e enxerga rivais, jornalistas e colegas de equipe como obstáculos ao sucesso do astro. O beisebol deixa de ser lazer e vira uma forma de justificar sua raiva.

Wesley Snipes interpreta Bobby Rayburn sem transformar o jogador em herói impecável. Bobby é talentoso, vaidoso, pressionado e vulnerável. Ele tenta manter a postura pública enquanto sua carreira recente começa a desmoronar diante dos olhos de todos. A cada partida ruim, perde espaço na confiança da torcida e vê sua imagem ser disputada por comentaristas, dirigentes e fãs que acham saber mais sobre sua vida do que ele próprio.

A cidade vira extensão do estádio

Tony Scott usa San Francisco como um ambiente de tensão permanente. O estádio, as ruas, os programas de rádio e os bastidores do esporte parecem ligados pela mesma febre. A paixão pelo Giants atravessa conversas comuns, aparece no trabalho de Gil e chega ao programa comandado por Jewel Stern (Ellen Barkin), uma jornalista esportiva que comenta a crise de Bobby e alimenta o debate público em torno do jogador.

Jewel é importante porque representa a exposição constante do atleta. Ela não cria a obsessão de Gil, mas ajuda a mostrar como a vida de Bobby passa a ser discutida em voz alta, todos os dias, por pessoas que não convivem com ele. O rádio aproxima torcedores do ídolo, mas essa proximidade é ilusória. Gil ouve, interpreta e distorce cada comentário até transformar opinião esportiva em combustível para sua própria perseguição.

O filme também coloca Juan Primo (Benicio del Toro), companheiro de Bobby no Giants, dentro dessa disputa por espaço e prestígio. A relação entre os jogadores aumenta o incômodo de Gil, que começa a escolher culpados para a fase ruim de Rayburn. Ele não aceita que o esporte tenha acaso, erro, desgaste físico e pressão psicológica. Para Gil, alguém sempre precisa pagar pelo fracasso de seu ídolo.

O suspense nasce do cotidiano

“Estranha Obsessão” observa gestos pequenos. Um telefonema, uma discussão sobre beisebol, uma ida ao estádio, uma conversa atravessada no trabalho. Nada disso parece extraordinário isoladamente. O perigo aparece quando esses gestos se acumulam e revelam um homem sem freio emocional. Gil perde vínculos, perde paciência e passa a tomar decisões cada vez mais arriscadas para continuar perto da fantasia que criou.

Há uma ironia amarga no fato de ele vender facas de caça. O detalhe poderia soar caricato, mas o roteiro usa a profissão para reforçar a sensação de ameaça. Gil trabalha com objetos feitos para cortar, e sua relação com o mundo segue a mesma lógica. Quando algo o contraria, ele procura remover. Quando alguém ocupa espaço, ele trata como adversário. Quando Bobby falha, ele acredita que a solução está fora do campo.

O filme mistura ação, drama e suspense sem abandonar o enredo esportivo. As partidas importam porque mudam a posição de Bobby diante da torcida. As transmissões importam porque colocam sua crise em circulação. A família de Gil importa porque mostra o custo de uma obsessão que não cabe mais na arquibancada. A tensão cresce não por mistério, mas pela percepção de que ninguém ao redor percebe o tamanho real do risco.

De Niro sustenta o desconforto

Robert De Niro é o centro nervoso de “Estranha Obsessão”. Seu Gil Renard tem algo de patético e assustador ao mesmo tempo. Ele quer ser ouvido, quer ser útil, quer provar que ainda possui algum valor. O drama do personagem nasce dessa carência, mas o filme não pede desculpas por seus atos. A solidão explica parte do estrago, sem transformar ameaça em pedido de carinho.

Wesley Snipes segura bem o outro lado da história. Bobby Rayburn vive em posição ingrata, porque precisa parecer forte enquanto todos comentam sua queda. O ator dá ao jogador uma presença física convincente, mas também deixa aparecer o desgaste de quem virou propriedade emocional da torcida. Bobby não enfrenta apenas rivais em campo. Ele enfrenta a ideia de que fama permite invasão.

Ellen Barkin, como Jewel Stern, acrescenta uma camada de acidez ao ambiente. Sua personagem entende o valor público da crise de Bobby e se move dentro desse universo com firmeza. Ela não precisa estar no centro da ameaça para ser peça relevante. Sua voz ajuda a desenhar uma cidade onde o esporte é assunto, mercado, disputa de imagem e, nas mãos erradas, pretexto para perseguição.

“Estranha Obsessão” pode parecer excessivo em alguns momentos, mas esse excesso combina com a cabeça de Gil. Tony Scott aposta em ritmo nervoso, cortes secos e ambientes carregados de ruído para aproximar o espectador de um homem que já não distingue torcida de posse. O resultado é um suspense esportivo tenso, às vezes incômodo, que usa o beisebol para falar de idolatria sem romantizar o fanatismo.

O filme é curioso porque antecipa uma discussão que ficou ainda mais familiar décadas depois. A celebridade é observada, julgada e cobrada por pessoas que se sentem íntimas dela sem nunca terem sido convidadas. Em 1996, essa invasão ainda passa pelo rádio, pelo estádio e pela rua. Em “Estranha Obsessão”, basta um fã convencido de que amar um ídolo lhe dá direito de decidir por ele.