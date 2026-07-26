Aventura que levou 50 milhões de pessoas ao cinema está na Netflix

O diretor Rupert Sanders levou aos cinemas uma versão sombria do conto dos irmãos Grimm. Ambientado num reino medieval dominado por uma feiticeira, “Branca de Neve e o Caçador” acompanha uma princesa que escapa após anos de prisão e se torna a principal ameaça ao poder da madrasta. Kristen Stewart interpreta a jovem herdeira, Charlize Theron assume o papel da Rainha Ravenna e Chris Hemsworth vive o caçador encarregado de capturar a fugitiva.

A proposta mistura fantasia, aventura, drama e ação numa história em que espelhos mágicos dividem espaço com espadas, armaduras e disputas pelo trono. O longa abandona boa parte da delicadeza associada ao conto infantil e apresenta um território arruinado pela vaidade de uma governante. A princesa já não permanece numa cabana à espera de socorro. Ela precisa atravessar florestas, conquistar aliados e aprender a lutar para recuperar o reino de seu pai.

Uma rainha chega ao castelo

A história começa durante o reinado de Magnus (Noah Huntley), pai de Branca de Neve. Viúvo, ele enfrenta um exército misterioso e liberta Ravenna (Charlize Theron), uma bela prisioneira encontrada depois da batalha. Encantado, o rei decide se casar com ela sem desconfiar de que toda a invasão fazia parte de um plano. Ravenna mata o marido, ocupa o castelo e prende Branca de Neve ainda criança numa torre.

A nova rainha governa por meio do medo e usa magia para conservar a juventude. Sua aparência depende da energia retirada de outras mulheres, o que torna a beleza uma forma bastante literal de exploração. Charlize Theron interpreta Ravenna com fúria e presença, alternando elegância e descontrole. A atuação é intensa, por vezes maior do que a própria cena, mas combina com uma personagem que parece considerar qualquer ruga uma crise de Estado.

Branca de Neve cresce isolada e sem contato com os antigos aliados de sua família. Quando adulta, vivida por Kristen Stewart, ela descobre que sua existência representa uma ameaça maior do que imaginava. O Espelho Mágico informa Ravenna de que a jovem poderá superá-la em beleza. Também revela que o coração da princesa pode tornar a soberana imortal.

A fuga pela Floresta Sombria

Ravenna manda Finn (Sam Spruell), seu irmão e comandante, buscar a prisioneira. Branca aproveita a entrada dos homens na torre, escapa pelos corredores e alcança o litoral. Perseguida pelos soldados, ela entra na Floresta Sombria, um lugar que confunde os sentidos e dificulta qualquer busca. A área funciona como abrigo, embora também exponha a jovem a criaturas, vapores e caminhos que parecem mudar diante dela.

Sem poder entrar na floresta, Finn procura Eric (Chris Hemsworth), um caçador local que conhece aquele território. Ravenna promete devolver a vida de Sara, esposa falecida do homem, caso ele capture Branca de Neve. Eric aceita o serviço, localiza a princesa e logo descobre que foi enganado. A rainha não possui o poder prometido.

O Caçador rompe com os homens de Ravenna e salva Branca. A parceria nasce cercada por desconfiança. Eric é rude, bebe bastante e carrega uma dor que prefere esconder sob frases pouco gentis. Branca, depois de passar anos numa cela, desconhece o mundo que precisa atravessar. Ele ensina técnicas de sobrevivência e defesa, enquanto ela oferece ao viúvo uma causa que ultrapassa o pagamento oferecido pelo castelo.

Chris Hemsworth mantém a força física associada aos seus papéis de ação, mas permite que a tristeza apareça nos intervalos. O Caçador não vira príncipe por conveniência, nem perde a aspereza ao decidir proteger a jovem. Sua aproximação com Branca cresce por confiança e convivência, sem transformar a aventura numa história romântica convencional.

Velhos aliados voltam à procura

William (Sam Claflin), amigo de infância de Branca, descobre que ela está viva. Filho do duque Hammond (Vincent Regan), um antigo aliado do rei Magnus, ele abandona a segurança da fortaleza e se infiltra entre os homens de Finn. William deseja resgatar a princesa que não conseguiu salvar durante a tomada do castelo. Sua participação, porém, recebe menos espaço do que a relação construída entre Branca e Eric.

Durante a fuga, Branca e o Caçador chegam a uma aldeia habitada por mulheres que feriram os próprios rostos para escapar da perseguição de Ravenna. A passagem oferece uma dimensão concreta da crueldade da rainha. Seu governo não arruinou apenas plantações e fortalezas. Também obrigou mulheres a esconder a beleza para continuar vivas.

Mais adiante, os dois cruzam o caminho de um grupo de anões. Entre eles estão Beith (Ian McShane), Muir (Bob Hoskins), Nion (Nick Frost), Gort (Ray Winstone), Coll (Toby Jones) e Duir (Eddie Marsan). Os recém-chegados desconfiam da dupla e pensam primeiro na recompensa disponível. Quando descobrem a identidade da princesa, reconhecem nela uma oportunidade de enfrentar Ravenna.

Os anões trazem alguma leveza para uma narrativa carregada de morte, lama e galhos retorcidos. Suas discussões e provocações quebram a solenidade sem transformar a aventura em comédia. O grupo também guia Branca até um santuário preservado da destruição, onde a ligação da jovem com a natureza confirma sua importância para aquele reino.

A princesa aprende a liderar

Kristen Stewart interpreta Branca de Neve com contenção. A escolha combina com uma personagem criada em isolamento, sem experiência política ou militar. Em alguns trechos, entretanto, a discrição enfraquece a passagem da prisioneira assustada para a líder capaz de reunir um exército. A atriz funciona melhor quando Branca age sob pressão do que nos instantes em que precisa inspirar dezenas de soldados.

O roteiro transforma a conhecida disputa de beleza numa luta por poder. Ravenna não deseja apenas eliminar uma mulher mais jovem. Ela precisa do coração da enteada para preservar a própria autoridade e continuar governando. Branca, por sua vez, precisa provar aos antigos aliados do pai que ainda possui legitimidade para reivindicar a coroa. A beleza permanece presente, mas perde espaço para herança, coragem e comando.

Rupert Sanders investe numa fantasia de atmosfera pesada. A Floresta Sombria esconde perigos, o santuário oferece breve descanso e o castelo concentra o domínio de Ravenna. Esses ambientes interferem nas decisões dos personagens. Entrar na mata atrasa os soldados. Chegar à fortaleza do duque garante homens e armas. Retornar ao castelo significa enfrentar a estrutura militar que manteve a rainha no poder.

Um conto de fadas armado

“Branca de Neve e o Caçador” conserva elementos conhecidos, como o espelho, a maçã, os anões e a rainha obcecada pela juventude. A diferença está no tratamento dado à protagonista. Branca não espera passivamente pela chegada de um salvador. Ela foge sozinha, atravessa a floresta, aceita treinamento e reúne aliados para disputar o reino.

A adaptação possui desequilíbrios. Ravenna é mais interessante e desenvolvida do que a heroína, enquanto William quase desaparece diante da presença de Eric. Certas passagens também se estendem além do necessário, sobretudo quando a imponência das paisagens ocupa o espaço que poderia aprofundar os personagens. Ainda assim, o enredo permanece compreensível e a aventura conserva energia suficiente para sustentar suas batalhas.

O maior acerto está em fazer da princesa uma participante da própria libertação. Kristen Stewart oferece uma Branca de Neve séria e resistente, Chris Hemsworth dá humanidade ao guerreiro marcado pelo luto e Charlize Theron domina o castelo com uma vilã teatral, cruel e deliciosamente vaidosa. Quando Branca veste a armadura e cavalga ao lado de seus aliados, “Branca de Neve e o Caçador” completa sua mudança mais importante. A menina escondida na torre retorna preparada para reivindicar aquilo que Ravenna tomou de sua família.