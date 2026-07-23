Parece bobinha, mas não é: a comédia romântica na Netflix que vai te fazer se apaixonar

Ellie Chu (Leah Lewis) cobra para escrever redações dos colegas porque sua inteligência, desprezada socialmente, ainda rende dinheiro dentro da escola. Em “Você Nem Imagina”, dirigido por Alice Wu, Paul Munsky (Daniel Diemer) contrata a jovem para redigir uma carta de amor destinada a Aster Flores (Alexxis Lemire), sem saber que Ellie também gosta dela. A estudante aceita pela necessidade de contribuir com as despesas de casa, embora cada frase entregue ao cliente uma parte de sua intimidade. O primeiro pagamento cobre uma conta, mas concede a Paul acesso a sentimentos que ele não saberia formular.

Aster responde à carta porque reconhece nela referências e inquietações ausentes nas abordagens habituais dos rapazes de Squahamish. Ellie prolonga a correspondência em nome de Paul, interessada em conversar com a garota mesmo sob identidade alheia. O jogador, porém, precisa representar pessoalmente o autor sensível criado no papel, enquanto sua falta de repertório ameaça expor o arranjo. Alice Wu recupera a premissa de “Cyrano de Bergerac” e a desloca para uma adolescente sino-americana, queer e economicamente pressionada. Cada resposta aproxima Ellie de Aster e encurta o prazo da mentira.

Paul ensaia outra personalidade

Ellie começa a treinar Paul para os encontros, ensinando-lhe literatura, pintura e assuntos capazes de sustentar a imagem criada nas cartas. Ele tenta decorar referências, oferece respostas desajeitadas e frequentemente perde o controle da conversa. Daniel Diemer encontra graça nessa distância entre intenção e habilidade, sem transformar Paul num idiota permanente. O rapaz quer agradar Aster, mas ainda trata paixão como uma prova cuja resposta certa pode ser ensaiada. Quando as palavras decoradas falham, Ellie precisa intervir por mensagens, e a fraude ganha mais uma camada verificável.

Os exercícios aproximam contratante e escritora fora da correspondência. Paul passa a defender Ellie das provocações escolares e descobre que ela assume responsabilidades deixadas pelo pai viúvo, Edwin Chu (Collin Chou), responsável pela estação ferroviária da cidade. Ellie administra tarefas domésticas, ajuda no trabalho e arquiva planos universitários porque teme abandonar o homem que depende dela. Ela não diz, mas sua permanência protege o pai e também adia a própria saída, ou melhor, conserva uma rotina segura enquanto a professora insiste numa candidatura capaz de levá-la para longe de Squahamish. O prazo universitário transforma lealdade familiar em escolha concreta.

Aster perde o papel decorativo

Aster ocupa uma posição cobiçada na escola, embora sua popularidade esconda escolhas feitas por conveniência. Filha do diácono local, ela namora Trig Carson (Wolfgang Novogratz), rapaz confiante, rico e convencido de que já conhece o futuro dos dois. Aster desenha, lê e deseja algo menos previsível, mas a igreja e a família autorizam apenas um repertório estreito de comportamento. Alexxis Lemire preserva essa inquietação sem discursos explicativos. Quando Aster responde às cartas, ela conquista um interlocutor capaz de ouvi-la, porém atribui essa escuta ao rapaz errado.

Ellie obtém maior proximidade com Aster e precisa esconder justamente o recurso que permitiu essa aproximação. A conversa entre as duas flui porque compartilham referências, dúvidas religiosas e interesse por arte, enquanto Paul permanece como autor oficial das mensagens. Wu retarda a revelação e mantém a câmera próxima de Ellie, expondo o desconforto sem converter sua sexualidade numa punição permanente. A demora cobra um preço específico. Quanto mais Aster confia nas palavras recebidas, menor fica a margem para Ellie reivindicá-las sem perder essa confiança.

A amizade altera a disputa

Paul começa a observar Ellie com atenção incompatível com a relação entre cliente e prestadora. Ele conhece Edwin, percebe o isolamento da amiga e aceita participar de pequenas tentativas para melhorar sua posição na escola. Ellie, por sua vez, investe tempo nos projetos do rapaz e descobre alguma inventividade por trás de sua aparência simplória. A comédia nasce dessas alianças improvisadas, especialmente quando Paul executa planos sentimentais que compreendeu apenas pela metade. Cada tentativa malsucedida prejudica a conquista de Aster, mas recupera parte da confiança entre os dois cúmplices.

Essa amizade ocupa o centro emocional porque obriga Paul e Ellie a rever o que esperavam receber do acordo. Ele buscava uma namorada e encontra alguém que o desafia. Ela queria dinheiro e acesso indireto a Aster, mas ganha companhia numa cidade onde circulava quase invisível. Alice Wu permite que os adolescentes errem, cedam e retornem sem lhes conceder maturidade adulta por conveniência do roteiro. Algumas coincidências arrumam encontros com facilidade excessiva, embora as atuações preservem o constrangimento de jovens que ainda ensaiam convicções. Quando o segredo ameaça romper o trio, cada personagem perde uma posição que julgava garantida.

“Você Nem Imagina” faz seu fechamento longe do romance previsível e aposta nas escolhas que os três precisam assumir publicamente. Ellie deve decidir se continuará escrevendo para outras pessoas, Paul precisa escolher entre posse e amizade, e Aster enfrenta um futuro organizado pela igreja e pelo namorado. Wu não entrega recompensas sentimentais automáticas, mas também poupa seus personagens do sofrimento calculado que tantas histórias adolescentes confundem com profundidade. Quando as cartas deixam de protegê-la, Ellie precisa abandonar o nome de Paul, recuperar a própria autoria e falar antes que Squahamish escolha por ela.