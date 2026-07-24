Mais de 50 milhões de pessoas assistiram: com Jake Gyllenhaal, filme é maior audiência da história do Prime Video

O ex-lutador Elwood Dalton aceita trabalhar como segurança em um bar nos Florida Keys, onde criminosos tentam expulsar a proprietária e controlar o terreno. Dirigido por Doug Liman, “Matador de Aluguel” atualiza o filme estrelado por Patrick Swayze em 1989 e entrega uma ação movimentada, violenta e bem-humorada. Jake Gyllenhaal assume o papel principal, acompanhado por Daniela Melchior e pelo ex-campeão do UFC Conor McGregor.

Elwood Dalton (Jake Gyllenhaal) já foi um respeitado lutador de peso médio do UFC. Sua carreira, porém, terminou depois de um episódio traumático dentro do octógono. Consumido pela culpa e sem perspectivas, ele passa a ganhar dinheiro em disputas clandestinas. Dalton sabe que sua reputação costuma intimidar os adversários antes mesmo do primeiro golpe, embora essa vantagem também o mantenha preso à vida que deseja abandonar.

Durante uma dessas noites, Dalton conhece Frankie (Jessica Williams), dona de um bar chamado Road House, localizado na comunidade fictícia de Glass Key, nos Florida Keys. O estabelecimento se tornou alvo constante de uma gangue de motociclistas. Os invasores espancam funcionários, quebram móveis, afastam clientes e deixam a proprietária cada vez mais perto de fechar as portas.

Frankie oferece a Dalton um emprego como chefe da segurança. Ele hesita porque voltar a lutar significa tocar numa ferida ainda aberta. Sem dinheiro e bastante perdido, acaba aceitando a proposta. O novo trabalho parece simples. Sua missão consiste em retirar os clientes violentos e devolver alguma paz ao salão. A aparência paradisíaca da região, entretanto, esconde uma rede criminosa com dinheiro, armas e apoio policial.

O segurança mais educado da Flórida

Dalton chega ao Road House com um comportamento muito diferente daquele esperado de um lutador profissional. Fala baixo, mantém a educação e raramente demonstra raiva. Antes de bater em alguém, ainda se preocupa em saber se o sujeito possui plano de saúde. É uma cortesia peculiar, mas bastante útil quando o próprio Dalton precisa levar vários agressores ao hospital.

Jake Gyllenhaal constrói um protagonista dividido entre disciplina e culpa. Dalton conhece técnicas de luta, calcula a força necessária para derrubar cada adversário e tenta encerrar as brigas antes de perder o controle. Sua serenidade provoca graça porque quase todos os homens ao redor apostam na intimidação. Quando percebem que escolheram o alvo errado, geralmente já precisam de atendimento médico.

No hospital, Dalton conhece Ellie (Daniela Melchior), médica que trata seus ferimentos e questiona a chegada daquele grupo de criminosos machucados. A aproximação entre os dois oferece uma pausa nas pancadarias, mas também revela que as relações de poder da cidade são mais profundas do que parecem. Ellie conhece as autoridades locais e percebe que a presença de Dalton pode colocar outros moradores em perigo.

Dalton também cria amizade com Charlie (Hannah Lanier), uma adolescente que trabalha na livraria do pai, Stephen (Kevin Carroll). Esses encontros ajudam o ex-lutador a estabelecer vínculos fora do Road House. Pela primeira vez em muito tempo, ele passa a ter pessoas e lugares que deseja preservar. O problema é que Ben Brandt sabe usar qualquer ligação pessoal como instrumento de pressão.

Um empresário quer tomar o bar

Ben Brandt (Billy Magnussen) é o responsável pelos ataques ao Road House. Rico, arrogante e cercado por capangas, ele deseja controlar o terreno onde funciona o estabelecimento. Frankie se recusa a abandonar o negócio, enquanto Dalton impede que os motociclistas cumpram as ordens do empresário.

Billy Magnussen interpreta Brandt como um homem convencido de que dinheiro e sobrenome resolvem todos os problemas. Sua pose de grande chefe criminoso perde parte da força quando os capangas retornam machucados. A cada derrota, ele envia mais homens e aumenta a violência. O que começou como um emprego de segurança passa a envolver perseguições, ameaças armadas e policiais dispostos a proteger os interesses do empresário.

Doug Liman mantém a história em movimento e usa as lutas para revelar o estado emocional de Dalton. Quando o personagem controla os golpes, ainda consegue preservar a identidade que tenta reconstruir. Quando alguém menciona seu passado ou ameaça seus amigos, sua disciplina começa a ceder. Essa diferença dá algum peso dramático a uma produção interessada, acima de tudo, em corpos atravessando mesas, janelas e paredes.

As lutas são numerosas e possuem ritmo acelerado. Algumas pancadas digitais parecem leves demais, principalmente quando os movimentos dos atores recebem interferências perceptíveis dos efeitos. Ainda assim, Gyllenhaal transmite habilidade e preparo físico. O ator transforma Dalton num homem capaz de dominar vários adversários sem parecer satisfeito com isso.

Knox chega para destruir tudo

Após sucessivas derrotas, os criminosos recorrem a Knox (Conor McGregor), um brutamontes enviado para eliminar Dalton. Ele desembarca em Glass Key sem qualquer interesse por discrição. Ri durante as brigas, provoca desconhecidos e trata cada ambiente como uma arena disponível para demolição.

McGregor não procura esconder sua conhecida personalidade de lutador. Sua atuação é exagerada, barulhenta e por vezes caricata, mas combina com a proposta do personagem. Knox existe para representar aquilo que Dalton teme se tornar. Enquanto o segurança tenta controlar a própria força, o recém-chegado sente prazer em exibi-la. A presença dos dois prepara a disputa física mais importante da história.

“Matador de Aluguel” cresce quando coloca Gyllenhaal e McGregor em lados opostos. Dalton luta porque precisa proteger Frankie, os funcionários e os moradores que o acolheram. Knox luta porque gosta. Essa diferença é simples, porém suficiente para dar sentido às sequências de ação sem transformar o longa em uma sucessão vazia de golpes.

Uma releitura leve e violenta

A nova versão preserva a ideia central do filme de 1989, mas desloca a história para os Florida Keys e aproxima Dalton do universo das artes marciais mistas. O cenário ensolarado contrasta com a violência praticada nas estradas, no bar e nas embarcações. A região parece perfeita para férias, desde que o visitante ignore os criminosos, os policiais corruptos e a possibilidade de terminar a noite numa maca.

Jessica Williams concede firmeza a Frankie e deixa evidente por que a proprietária insiste em defender o Road House. Daniela Melchior oferece sensibilidade a Ellie, embora a relação com Dalton pudesse receber maior desenvolvimento. Billy Magnussen abraça a vaidade de Brandt, enquanto Conor McGregor transforma Knox numa ameaça ruidosa e imprevisível.

Doug Liman entrega um filme de ação despretensioso, consciente do absurdo de muitas situações e sustentado pelo carisma de Jake Gyllenhaal. Algumas cenas perdem força por causa dos efeitos digitais, e os criminosos possuem pouca complexidade. Nada disso impede que a história avance com energia e mantenha compreensível a disputa pelo bar.

“Matador de Aluguel” fala sobre um homem que sabe vencer uma briga, mas teme aquilo que pode fazer quando perde o controle. Dalton aceita proteger um pequeno estabelecimento e descobre que o trabalho exige muito mais do que retirar bêbados inconvenientes. Para ficar em Glass Key, ele precisa enfrentar Brandt, sobreviver a Knox e decidir até onde pode usar a violência sem voltar a ser o homem que tentou deixar no octógono.