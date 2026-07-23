Audrey Tautou em história real sobre a mulher que revolucionou a estética da moda no século 20, na Netflix

Gabrielle Chanel cresce sem dinheiro, herança ou sobrenome capaz de lhe garantir posição na França provinciana. “Coco Antes de Chanel”, dirigido por Anne Fontaine, acompanha Gabrielle (Audrey Tautou), Étienne Balsan (Benoît Poelvoorde) e Arthur Capel (Alessandro Nivola) enquanto a futura estilista tenta transformar habilidade manual em independência, embora cada oportunidade dependa de um homem com recursos. O orfanato estabelece a primeira perda, e o bar onde ela costura figurinos e canta oferece salário, mas nenhum caminho seguro até Paris.
Do orfanato ao cabaré
Já adulta, Gabrielle divide o trabalho entre agulhas, tecidos e apresentações noturnas, ocupações que pagam suas despesas sem alterar sua posição. O apelido Coco nasce nesse ambiente, ligado à canção que interpreta diante de oficiais e frequentadores pouco interessados em reconhecer uma artista. Ela procura uma saída profissional, porém encontra uma plateia disposta a paquerar, beber e prometer mais do que cumprir. Fontaine mantém o palco sem glamour excessivo, prolongando a espera até Gabrielle perceber que talento isolado não compra passagem para círculos influentes.
Étienne Balsan aparece entre esses homens e oferece uma entrada provisória em sua propriedade rural, onde cavalos, criados e convidados substituem a precariedade do bar. Gabrielle aceita a hospedagem porque precisa de tempo, contatos e algum espaço para trabalhar, embora Balsan espere dela a discrição reservada às amantes. A convivência produz uma negociação desigual, por vezes engraçada pela franqueza com que ela desmonta cerimônias sociais, mas o anfitrião conserva a autoridade sobre a casa. Coco ganha acesso à elite francesa sem conquistar ainda um endereço próprio.
Chapéus abrem a primeira porta
Dentro da propriedade, Gabrielle observa vestidos carregados, chapéus ornamentados e hábitos que mantêm mulheres elegantes quase imóveis. Ela corta excessos, adapta peças masculinas e prepara modelos mais simples para si e para mulheres próximas daquele círculo. O gesto nasce de uma necessidade concreta, pois suas próprias roupas precisam permitir movimento sem exigir o dinheiro gasto pelas convidadas. Os chapéus despertam interesse e começam a circular, dando a Coco uma clientela potencial, embora encomendas ocasionais ainda não sustentem uma loja.
Audrey Tautou controla a personagem por meio de olhares desconfiados, respostas secas e uma postura que raramente solicita aprovação. Essa contenção ajuda quando Gabrielle precisa suportar comentários condescendentes para manter acesso às compradoras, mas também limita certas mudanças emocionais. Fontaine aposta na observação e retarda grandes declarações, ou melhor, acompanha Coco enquanto ela examina roupas, altera formas e calcula quem poderá pagar por suas criações, sempre dependente de salões cuja entrada Balsan ainda autoriza. Cada novo chapéu aumenta seu prestígio, sem transferir para ela os recursos que financiam aquela vida.
Capel altera os acordos
Arthur Capel entra nesse ambiente como empresário inglês e reconhece em Gabrielle uma capacidade que Balsan trata parcialmente como passatempo. A aproximação amorosa oferece afeto e também uma conversa mais séria sobre negócios, algo raro entre os convidados da propriedade. Coco se envolve porque Capel leva seus planos a sério, mas o vínculo mistura desejo, dinheiro e decisões que ele pode tomar com liberdade maior. Alessandro Nivola concede calor ao personagem sem apagar a vantagem econômica que lhe permite abrir portas fechadas para ela.
A relação entre os três dá ao drama sua parte mais viva, pois Balsan hesita entre ciúme, afeição e conveniência, enquanto Capel aposta no futuro profissional de Coco. Benoît Poelvoorde encontra humor na vaidade ferida do aristocrata, sobretudo quando sua posição deixa de garantir obediência. Gabrielle não dispõe de patrimônio para abandonar ambos com segurança, então negocia permanência, apoio e margem para produzir. O romance expande seus contatos, porém cobra escolhas pessoais sempre ligadas ao aluguel, aos materiais e à possibilidade de trabalhar em Paris.
Paris exige dinheiro e autoria
Quando a perspectiva de abrir um negócio ganha forma, Coco precisa aceitar recursos masculinos sem entregar a autoria de seu trabalho. Eis a contradição que Fontaine organiza com maior precisão. Gabrielle rejeita a moda oferecida às mulheres, mas depende de homens inseridos na mesma sociedade para comprar tecidos, alcançar clientes e manter uma oficina. A direção mostra essa disputa através de reuniões, provas de roupa e conversas interrompidas, encurtando a distância entre uma ideia de chapéu e sua transformação em mercadoria. Paris deixa de ser fantasia quando surgem financiamento, endereço e compradoras.
O figurino acompanha esse avanço sem converter cada roupa em anúncio de importância histórica. Coco troca volumes, enfeites e espartilhos por linhas mais sóbrias porque precisa trabalhar, cavalgar e circular com liberdade física. Essa escolha distingue sua presença nos salões e oferece às clientes algo reconhecível, embora o roteiro por vezes trate a revolução futura com solenidade excessiva. Anne Fontaine concentra a história nos anos anteriores à fama e acerta ao preservar a jovem ambiciosa, áspera e vulnerável por trás da marca. Gabrielle reúne encomendas, assegura apoio e ocupa o espaço profissional que antes lhe era interditado.