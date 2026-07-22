Sissy Spacek e Whoopi Goldberg estrelam obra-prima escondida sobre os direitos civis, no Prime Video

Em 1955, durante o boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama, a empregada doméstica Odessa Cotter (Whoopi Goldberg) decide caminhar diariamente até o trabalho para apoiar a mobilização contra a segregação racial. O esforço muda sua rotina, desgasta seu corpo e também força Miriam Thompson (Sissy Spacek), sua patroa branca, a encarar as injustiças que sustentavam a vida confortável de sua família.

Dirigido por Richard Pearce e lançado em 1990, “Uma História Americana” acompanha um episódio histórico pelos olhos de duas mulheres separadas pela cor da pele, pela renda e pela liberdade de escolha. Odessa sofre as consequências concretas de uma cidade que reserva aos negros os piores assentos dos ônibus e ainda exige que cedam seus lugares aos passageiros brancos. Miriam, por sua vez, começa protegida por esse sistema, sem precisar pensar muito sobre quem paga pela ordem mantida ao seu redor.

Uma caminhada que cobra caro

Odessa trabalha há anos na casa dos Thompson. Ela limpa, cozinha e cuida da família enquanto mantém sua própria casa ao lado do marido, Herbert Cotter (Ving Rhames), e dos filhos. A rotina já exige esforço antes mesmo do boicote. Quando a população negra deixa de usar o transporte público, o caminho até o emprego passa a ser feito a pé, sob sol, cansaço e risco de atraso.

A decisão de Odessa não nasce de um gesto grandioso ou de uma vontade de aparecer. Ela caminha porque continuar pagando a passagem significaria aceitar a humilhação imposta diariamente. Também precisa conservar o emprego, já que o salário ajuda no sustento da família. O problema é que a resistência coletiva pesa sobre um corpo individual. A cada dia, Odessa chega mais cansada, tem menos tempo em casa e precisa explicar por que aquele sacrifício continua necessário.

Whoopi Goldberg oferece à personagem uma firmeza contida. Odessa não fala para ensinar lições a quem está ao redor. Ela observa, escolhe e suporta. A atriz trabalha com pequenos gestos, pausas e olhares que revelam cansaço sem transformar a mulher numa figura passiva. Há força em sua decisão, mas também medo, irritação e exaustão. O filme ganha humanidade porque permite que ela seja corajosa sem parecer invulnerável.

A patroa deixa de olhar para o lado

Miriam percebe o desgaste da funcionária e começa a oferecer caronas em alguns dias. O gesto parece simples para quem possui um automóvel, mas logo provoca desconforto dentro de casa. Norman Thompson (Dwight Schultz), marido de Miriam, considera a ajuda uma afronta à ordem social de Montgomery. Para ele, Odessa pode trabalhar para a família, desde que permaneça no lugar que os brancos reservaram para ela.

Sissy Spacek interpreta Miriam sem apressar sua mudança. A personagem não acorda transformada nem se torna uma ativista de uma hora para outra. Primeiro, ela ajuda Odessa por preocupação pessoal. Depois, passa a perceber que a distância entre a casa e o trabalho faz parte de uma estrutura criada para punir quem participa do boicote. O automóvel, até então usado sem reflexão, ganha outra função. Ele pode poupar horas de caminhada, garantir que uma trabalhadora receba seu salário e também despertar a hostilidade dos vizinhos.

Essa transformação é importante porque “Uma História Americana” não coloca Miriam no centro da luta. Odessa e os demais moradores negros já estavam organizados antes que a patroa começasse a questionar o marido. Miriam apenas deixa de fingir que a questão pertence a outra família. Seu despertar tem valor, mas não apaga a diferença entre quem pode perder prestígio e quem pode perder emprego, segurança ou a própria vida.

Duas casas sob pressão

A mobilização também afeta o casamento de Odessa e Herbert. Ele teme pela esposa e acompanha o desgaste causado pelos longos percursos. Sua preocupação não diminui o compromisso dela, mas revela que uma decisão política atravessa contas, horários, refeições e responsabilidades familiares. Ving Rhames dá a Herbert uma presença cuidadosa, marcada pelo receio de que a coragem de Odessa seja punida por homens dispostos a defender a segregação.

Na residência dos Thompson, Norman tenta recuperar o controle por meio da autoridade de marido e provedor. Dwight Schultz interpreta o personagem com uma rigidez incômoda, mas reconhecível. Norman não se vê como vilão. Ele acredita proteger a família, os negócios e a reputação social. Essa convicção torna seu comportamento ainda mais perturbador, pois revela como a violência pode ser preservada por pessoas que chamam covardia de prudência e preconceito de costume.

O roteiro aproxima essas duas famílias sem fingir que elas enfrentam perigos equivalentes. Miriam sofre pressão dentro do casamento e pode ser rejeitada por conhecidos. Odessa enfrenta consequências maiores, pois depende do salário e vive numa cidade onde pessoas negras são vigiadas, ameaçadas e tratadas como inferiores pela lei e pelos hábitos locais. A amizade entre as duas nasce nesse terreno desigual e nunca fica inteiramente confortável.

Montgomery transforma caronas em ameaça

À medida que o boicote cresce, as caronas passam a ter papel essencial. Trabalhadores dividem veículos, motoristas organizam percursos e famílias tentam manter seus empregos sem voltar aos ônibus segregados. As autoridades percebem que a população negra criou uma alternativa eficiente e começam a pressionar quem participa da rede de transporte.

Richard Pearce trabalha a tensão por meio de ações cotidianas. Uma chave de carro pode garantir que Odessa chegue ao emprego. Um atraso pode comprometer seu salário. Uma placa anotada por alguém na rua pode colocar um motorista sob suspeita. O diretor mantém o foco nessas consequências, aproximando a história do público sem transformar o episódio num resumo escolar sobre direitos civis.

A encenação também preserva certo equilíbrio entre o drama histórico e a intimidade das personagens. O boicote permanece presente, mas ganha peso por meio do cansaço de Odessa, das discussões entre Miriam e Norman e da crescente vigilância nas ruas. A cidade deixa de ser apenas cenário. Ela participa da opressão por meio dos ônibus vazios, das calçadas percorridas por trabalhadores e das casas onde muitos brancos preferem defender a própria tranquilidade.

Uma história feita de escolhas comuns

“Uma História Americana” mostra que grandes mudanças também dependem de decisões tomadas em cozinhas, carros e salas de estar. Odessa participa de uma mobilização coletiva ao colocar os pés na rua todos os dias. Miriam precisa escolher entre obedecer ao marido ou usar os recursos que possui para apoiar uma mulher que conhece há anos. Nenhuma das duas age sem medo, e essa fragilidade torna seus gestos mais críveis.

O filme possui uma abordagem acessível e, em alguns trechos, suaviza a complexidade daquele período. Norman concentra boa parte da intolerância branca, o que pode deixar outros personagens protegidos de um exame mais severo. Ainda assim, a atuação de Sissy Spacek impede que Miriam seja tratada como salvadora, enquanto Whoopi Goldberg mantém Odessa no centro emocional da história.

“Uma História Americana” observa o racismo nos detalhes que organizam a vida diária. Ele aparece no banco de um ônibus, na distância entre bairros, na cobrança por pontualidade e na liberdade de uma patroa que pode dirigir enquanto sua funcionária precisa caminhar. Odessa segue em frente porque cada passo ajuda a manter o boicote, e Miriam gira a chave do carro sabendo que uma simples carona agora possui um preço social.