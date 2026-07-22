O melhor filme de ação da última década está na Netflix

Em “Magnatas do Crime”, lançado em 2019 e ambientado na Londres contemporânea, Guy Ritchie acompanha um traficante americano que pretende vender seu império de maconha para abandonar o crime e viver ao lado da esposa. Mickey Pearson (Matthew McConaughey), porém, descobre que anunciar a aposentadoria equivale a deixar a porta aberta para compradores desonestos, rivais ambiciosos, investigadores particulares e jovens criminosos interessados em fama. A desejada saída transforma uma venda milionária em uma disputa na qual informação, lealdade e violência possuem preço.

Mickey construiu sua fortuna explorando uma oportunidade bastante britânica. Aristocratas com enormes propriedades rurais, títulos respeitáveis e contas atrasadas alugam discretamente parte de suas terras para plantações subterrâneas de maconha. Eles recebem dinheiro para conservar mansões e patrimônios familiares, enquanto o traficante mantém a produção longe dos olhos da polícia. O acordo beneficia os dois lados, desde que ninguém faça perguntas demais e os locais permaneçam escondidos.

Depois de enriquecer, Mickey decide abandonar esse mercado. Ele deseja passar mais tempo com Rosalind Pearson (Michelle Dockery), dona de uma oficina de carros de luxo e uma das poucas pessoas capazes de interromper suas certezas sem levantar a voz. Para comprar a operação, surge Matthew Berger (Jeremy Strong), bilionário americano disposto a examinar plantações, contas e propriedades antes de apresentar uma proposta.

A venda parece bem encaminhada, mas o simples rumor sobre a aposentadoria desperta uma longa fila de oportunistas.

Uma chantagem contada na sala

Boa parte da história chega por meio de Fletcher (Hugh Grant), investigador particular contratado pelo editor Big Dave (Eddie Marsan). O jornalista guarda ressentimento contra Mickey e procura material capaz de derrubá-lo publicamente. Fletcher reúne fotografias, encontros suspeitos e informações sobre os envolvidos, depois procura Raymond (Charlie Hunnam), braço direito do traficante, para cobrar uma fortuna por seu silêncio.

Sentado na casa de Raymond, Fletcher transforma a chantagem em uma apresentação cheia de suspense, vaidade e insinuações. Ele narra os acontecimentos com o entusiasmo de alguém que gostaria de vender o caso para o cinema. Raymond escuta, serve bebida, corrige detalhes e procura descobrir quanto daquele relato possui provas verdadeiras. A conversa ganha graça pela diferença entre os dois. Fletcher saboreia cada palavra, enquanto Raymond parece mais preocupado com manchas no carpete e copos fora do lugar.

Esse formato permite que Guy Ritchie avance e volte no tempo sem perder o fio principal. Cada lembrança apresentada pelo investigador acrescenta uma peça à disputa pelo negócio de Mickey. Algumas informações são verdadeiras, outras surgem contaminadas pela imaginação e pelo interesse financeiro de Fletcher. O espectador precisa acompanhar nomes, alianças e favores, mas o roteiro oferece referências suficientes para manter a história compreensível.

A invasão que ameaça a venda

Enquanto Mickey apresenta sua operação a Berger, um grupo de jovens invade uma das plantações escondidas. Os rapazes roubam mercadoria, enfrentam os funcionários e gravam tudo para divulgar nas redes sociais. Eles pertencem à academia de Coach (Colin Farrell), treinador de luta que tenta afastá-los de problemas, embora seus alunos demonstrem grande talento para escolher inimigos perigosos.

A gravação compromete o sigilo das fazendas e diminui a segurança do acordo. Berger passa a ter razões para questionar o valor pedido por Mickey, enquanto Raymond precisa localizar os invasores antes que outras propriedades sejam descobertas. Coach, constrangido com a façanha de seus alunos, oferece ajuda para reparar o prejuízo. Sua presença acrescenta leveza porque ele fala e se veste com elegância, mas vive cercado por rapazes que tratam crimes graves como conteúdo para ganhar seguidores.

O episódio também revela uma fragilidade importante. Mickey construiu um império dependente de discrição, confiança e controle territorial. Basta um vídeo mal planejado para ameaçar anos de trabalho. A tecnologia usada pelos jovens não torna o crime mais sofisticado. Apenas oferece ao erro uma plateia maior.

Um rival quer assumir o negócio

Dry Eye (Henry Golding), integrante jovem e ambicioso de uma organização criminosa chinesa, também descobre que Mickey pretende se aposentar. Ele procura o traficante e demonstra interesse pela operação, embora não possua autorização de seus superiores para agir. Mickey rejeita a abordagem e procura deixar evidente quem ainda controla o mercado.

Dry Eye, porém, interpreta a venda como sinal de vulnerabilidade. Se o proprietário deseja partir, alguém poderá ocupar o espaço deixado por ele. Essa percepção alimenta novas ameaças e prejudica o acordo com Berger. O comprador acompanha cada falha, conhece os riscos e sabe que uma operação pressionada por rivais vale menos do que Mickey deseja receber.

O americano passa a lutar em duas frentes. Precisa preservar o valor do patrimônio e demonstrar que ainda possui autoridade suficiente para vendê-lo. O problema está na contradição da tarefa. Quanto mais força ele usa para proteger o império, mais distante fica da aposentadoria tranquila que motivou a venda.

Rosalind não aceita proteção decorativa

Rosalind ocupa um lugar importante nessa disputa. Michelle Dockery interpreta a personagem com firmeza e ironia, sem transformá-la em simples companheira do protagonista. Ela administra a própria empresa, lidera funcionárias e conhece os riscos da vida de Mickey. Também deixa evidente que o casamento depende da promessa de afastamento do crime.

Quando adversários percebem a importância de Rosalind, a venda deixa de envolver apenas plantações e dinheiro. A segurança dela passa a influenciar as escolhas de Mickey. Essa mudança oferece ao personagem uma razão pessoal para agir, mas Rosalind não permanece esperando socorro. Ela conhece armas, reconhece ameaças e protege seu espaço com uma competência que muitos homens da história gostariam de possuir.

A relação entre os dois também expõe uma diferença curiosa. Mickey controla criminosos, propriedades e milhões de libras, mas mede as palavras diante da esposa. Rosalind sabe que seu marido é perigoso. O que ela exige é que ele cumpra o acordo doméstico e pare de levar o trabalho para casa, sobretudo quando o trabalho inclui traficantes armados.

Guy Ritchie volta ao crime britânico

“Magnatas do Crime” recupera o ambiente pelo qual Guy Ritchie ficou conhecido. Há criminosos bem vestidos, salões elegantes, becos, oficinas, mansões decadentes e conversas educadas que escondem ameaças. O diretor combina ação, comédia e crime sem abandonar a história principal. Cada invasão, chantagem ou dívida interfere na tentativa de Mickey de vender a operação.

Matthew McConaughey interpreta o protagonista com segurança contida. Mickey raramente precisa gritar para impor medo, pois sua reputação costuma chegar antes dele. Charlie Hunnam oferece equilíbrio ao viver Raymond, homem organizado que resolve problemas sem perder a paciência, ao menos enquanto Fletcher respeita sua casa. Hugh Grant aproveita o papel mais divertido, adotando gestos, voz e vaidade suficientes para transformar um chantagista em mestre de cerimônias.

O longa perde alguma força quando acumula personagens e revelações em pouco tempo. Certas provocações também soam gratuitas e envelheceram pior do que a alfaiataria do elenco. Ainda assim, a história permanece envolvente porque mantém o objetivo de Mickey sempre visível. Ele quer vender o império, proteger Rosalind e deixar o crime com dinheiro suficiente para nunca precisar voltar.

O problema é que todos ao redor sabem quanto vale sua pressa. Berger deseja pagar menos, Dry Eye pretende tomar espaço, Fletcher cobra pelo silêncio e os jovens invasores transformam uma fazenda secreta em espetáculo. Mickey começa a história acreditando que possui um negócio para vender. Logo percebe que também colocou sua autoridade, sua segurança e sua liberdade em disputa.