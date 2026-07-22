Você não vai nem ter tempo para respirar durante esse thriller de ação, com Alan Ritchson, na Netflix

Lançado em 2026 na Netflix, “Máquina de Guerra” acompanha candidatos aos Rangers que, durante um treinamento exaustivo, enfrentam uma ameaça alienígena muito superior ao armamento humano.

O Recruta 81 (Alan Ritchson) participa da fase mais difícil do processo de seleção dos Rangers do Exército dos Estados Unidos. Ele é um engenheiro de combate experiente, fisicamente preparado e pouco disposto a dividir suas dores. A morte do irmão, o Líder de Esquadrão (Jai Courtney), ainda pesa sobre suas escolhas. Concluir o treinamento representa uma maneira de honrar essa perda, mesmo que o corpo e a mente já demonstrem sinais de desgaste.

Dirigido por Patrick Hughes, “Máquina de Guerra” começa próximo de um drama militar tradicional. Homens identificados por números atravessam rios, escalam terrenos íngremes, carregam equipamentos pesados e obedecem a instrutores que parecem ter prazer em transformar sofrimento em método pedagógico. O objetivo é selecionar soldados capazes de continuar quando o cansaço já venceu o bom senso.

Essa primeira parte apresenta 81 como o sujeito mais forte do grupo, mas também como o menos acessível. Ele suporta dor, fome e pressão sem pedir ajuda, comportamento que impressiona os superiores e irrita os colegas. Sua capacidade física garante respeito, embora sua recusa em criar vínculos coloque toda a unidade em risco quando decisões coletivas passam a ser necessárias.

Uma seleção feita para quebrar homens

Entre os candidatos estão 7 (Stephan James), 15 (Blake Richardson), 60 (Keiynan Lonsdale) e 57 (Daniel Webber). Cada um enfrenta o treinamento de maneira diferente. Alguns tentam seguir as regras com precisão, enquanto outros dependem da camaradagem para não abandonar a missão. 81 prefere carregar tudo sozinho, inclusive responsabilidades que ninguém lhe pediu.

Os instrutores Sheridan (Dennis Quaid) e Torres (Esai Morales) observam os candidatos e procuram falhas que possam comprometer uma operação verdadeira. Eles não querem apenas força bruta. Um Ranger precisa avaliar o terreno, proteger companheiros e agir com pouco tempo disponível. 81 possui preparo técnico, porém sua dificuldade em ouvir os demais ameaça sua permanência.

Patrick Hughes usa essa rotina para estabelecer a hierarquia antes de destruí-la. Os recrutas sabem quem dá as ordens, onde devem chegar e quais punições receberão caso fracassem. Há algo quase confortável nessa brutalidade organizada. Pelo menos todos conhecem as regras, mesmo quando as regras parecem escritas por alguém que considera uma caminhada de cinquenta quilômetros uma atividade recreativa.

A etapa decisiva leva o grupo a uma missão simulada em uma região isolada. Os candidatos estão cansados, carregam recursos limitados e acreditam que enfrentarão apenas os instrutores. O treinamento muda quando uma enorme estrutura alienígena surge no local e começa a caçá-los. As armas disponíveis pouco ajudam, a comunicação falha e a autoridade militar perde valor diante de uma tecnologia desconhecida.

O exercício vira uma caçada

A criatura mecânica não demonstra interesse em diálogo, rendição ou etiqueta militar. Ela localiza movimentos, resiste aos disparos e transforma cada tentativa de fuga em outra oportunidade de ataque. Os candidatos, treinados para enfrentar seres humanos, precisam sobreviver a algo que não respeita os mesmos limites físicos.

O suspense cresce porque os soldados sabem pouco sobre o inimigo. Eles desconhecem sua origem, suas capacidades e o motivo de sua presença. Cada contato oferece alguma informação, mas também custa tempo, munição e vidas. A mata, que antes servia apenas de cenário para o treinamento, passa a esconder tanto os recrutas quanto a máquina que os persegue.

Hughes mantém boa parte da ameaça fora do quadro durante os primeiros ataques. Árvores, água, neblina e terrenos estreitos dificultam a visão dos personagens e do público. Essa escolha preserva o mistério e dá peso ao tamanho do adversário. Quando a criatura aparece por inteiro, sua força já foi demonstrada pelos danos deixados no caminho.

A ação permanece compreensível mesmo nas passagens mais agitadas. Os personagens correm, procuram cobertura, dividem tarefas e tentam localizar pontos vulneráveis na estrutura alienígena. O diretor não transforma a mata em uma sucessão confusa de cortes. O espectador sabe quem está em perigo, qual saída ainda existe e quanto tempo o grupo possui antes de ser localizado outra vez.

Alan Ritchson carrega o pelotão

Alan Ritchson tem a presença física exigida pelo papel. Seu tamanho torna convincente a resistência de 81 durante a seleção e permite que o ator execute sequências de grande esforço corporal sem parecer protegido pela montagem. Ele corre, mergulha, escala e enfrenta obstáculos que fariam muita gente pedir baixa antes mesmo do almoço.

O desempenho, porém, ganha mais interesse quando 81 precisa abandonar a postura de homem indestrutível. A ameaça alienígena torna sua força insuficiente, obrigando-o a ouvir os colegas e usar seus conhecimentos de engenharia. A mudança ocorre aos poucos e preserva o temperamento fechado do personagem. Ritchson não transforma o recruta em um líder carismático de uma hora para outra. Ele continua ríspido, teimoso e pouco sociável, apenas passa a reconhecer que músculos não resolvem todos os problemas.

Stephan James oferece equilíbrio como 7, um soldado capaz de questionar 81 sem enfraquecer a unidade. Blake Richardson também se destaca como 15, principalmente quando a irritação dos candidatos deixa de ser um simples conflito de personalidade. Eles dependem uns dos outros para manter a formação, escolher caminhos e impedir que o medo desmonte o grupo.

Dennis Quaid e Esai Morales ocupam posições de autoridade, embora tenham menos espaço do que o elenco jovem. Sheridan e Torres representam uma estrutura militar preparada para controlar homens, horários e equipamentos. A chegada da máquina alienígena retira esse controle e coloca instrutores e recrutas diante da mesma fragilidade.

Ficção científica sem cerimônia

“Máquina de Guerra” reúne elementos conhecidos de produções militares e aventuras alienígenas. A criatura lembra outras ameaças mecânicas do cinema, enquanto o grupo cercado em uma região selvagem remete a histórias de sobrevivência bastante familiares. Patrick Hughes não esconde essas influências e aposta mais na energia da execução do que em uma ideia inédita.

Essa familiaridade deixa algumas passagens previsíveis. O soldado traumatizado, os companheiros rivais, o instrutor severo e a missão que sai do controle pertencem a um repertório usado muitas vezes. Ainda assim, o longa mantém o interesse porque apresenta seus objetivos sem rodeios. Os personagens precisam atravessar o terreno, proteger os feridos e descobrir uma maneira de enfrentar algo que aprende com os ataques recebidos.

A mistura entre ação, suspense e ficção científica também ajuda o filme a mudar de ritmo sem abandonar o enredo. O drama pessoal de 81 sustenta a primeira parte, enquanto a caçada ocupa o restante. A dor pelo irmão oferece uma razão para sua presença naquele treinamento, mas não transforma cada conversa em uma sessão de terapia no meio da floresta.

“Máquina de Guerra” entrega uma aventura robusta, movimentada e consciente de sua vocação popular. Patrick Hughes trabalha com uma premissa simples, um astro fisicamente adequado e uma criatura grande o bastante para interromper qualquer discussão sobre regulamentos. O filme traz uma história fácil de acompanhar, personagens bem posicionados e ação construída com espaço, risco e propósito.