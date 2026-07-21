Keanu Reeves entrega romance e ação em negociação clandestina na Netflix

Lançado em 2018 e dirigido por Matthew Ross, “Sibéria” acompanha Lucas Hill (Keanu Reeves), um comerciante americano que viaja à Rússia para vender diamantes azuis raros. O negócio deveria ser concluído em São Petersburgo, mas o desaparecimento de seu parceiro e das pedras empurra o estrangeiro até uma pequena cidade siberiana. Cercado por compradores perigosos e pressionado pelo prazo, Lucas ainda se envolve com Katya (Ana Ularu), dona de um café local, colocando a vida dos dois dentro de uma transação criminosa.

Lucas Hill trabalha com pedras preciosas e parece acostumado a circular por lugares onde confiança vale tanto quanto dinheiro. Ele chega à Rússia com a missão de entregar um lote de diamantes azuis a Boris Volkov (Pasha D. Lychnikoff), comprador influente que não demonstra paciência para atrasos. O problema surge antes mesmo de a venda começar. Pyotr, o parceiro russo responsável por guardar a mercadoria, desapareceu sem deixar uma explicação convincente.

Sem os diamantes, Lucas não tem produto para entregar, prova para apresentar ou argumento capaz de acalmar Boris. O comprador mantém a educação, mas deixa evidente que o americano precisa recuperar as pedras. A cordialidade entre os dois lembra uma reunião de negócios realizada sobre uma camada fina de gelo. Todos permanecem sentados e bem vestidos, embora qualquer palavra errada possa transformar o encontro em ameaça.

Lucas tenta localizar Pyotr por meio de endereços, telefonemas e contatos ligados ao comércio de pedras. A busca o leva de São Petersburgo a Mirny, cidade distante na região da Sibéria. Quanto mais se afasta do centro da negociação, menos domínio possui sobre o que está acontecendo. Ele desconhece o idioma, não sabe em quem confiar e começa a desconfiar de que seu parceiro participava de acordos que jamais lhe foram revelados.

Katya entra na história

Em Mirny, Lucas conhece Katya, interpretada por Ana Ularu. Ela administra um café e recebe o estrangeiro com uma mistura de curiosidade, firmeza e cautela. Katya percebe que aquele homem não chegou à cidade para fazer turismo, embora ele esconda boa parte do problema. O envolvimento entre os dois cresce durante a procura por Pyotr e oferece a Lucas um abrigo emocional que sua viagem não previa.

A relação, porém, não vive apenas de afeto. Lucas é casado com Gabby (Molly Ringwald), que permanece nos Estados Unidos e acompanha de longe as ausências do marido. Ele mantém contato com a esposa, mas evita revelar a extensão do perigo e também não menciona Katya. O comerciante tenta sustentar duas vidas enquanto perde o controle sobre ambas. Esse comportamento torna o romance menos idealizado e mais incômodo, pois a paixão surge em meio a mentiras que nenhum dos envolvidos consegue administrar por muito tempo.

Ana Ularu dá força a Katya sem transformá-la numa figura ingênua à espera do estrangeiro misterioso. A personagem possui vontade própria, conhece a cidade e sabe que Lucas carrega problemas maiores do que admite. Ainda assim, ela aceita permanecer ao lado dele. A aproximação aumenta a vulnerabilidade de Katya, porque os homens envolvidos na venda começam a enxergá-la como alguém capaz de atingir Lucas.

Keanu Reeves troca ação por silêncio

Quem associa Keanu Reeves apenas aos movimentos precisos de John Wick pode estranhar a composição de Lucas Hill. Em “Sibéria”, o ator interpreta um homem reservado, cansado e frequentemente acuado por situações que não consegue resolver com força física. Lucas fala pouco, observa muito e parece carregar uma tristeza antiga, mesmo antes de a negociação sair dos trilhos.

Essa contenção combina com a atmosfera fria da história, mas também provoca certa lentidão. Matthew Ross prefere alongar conversas, deslocamentos e momentos de intimidade. A escolha aproxima o filme do drama romântico e afasta parte da energia esperada de um suspense criminal. Há perigo, violência e homens armados, porém a produção dedica bastante espaço ao relacionamento entre Lucas e Katya.

O romance ganha tanta importância que, em alguns trechos, os diamantes quase parecem ter sido esquecidos numa gaveta. Depois, a ameaça retorna para lembrar que Boris continua esperando a mercadoria. Essa alternância nem sempre ocorre com equilíbrio. O espectador acompanha duas histórias que disputam atenção, uma sobre pedras desaparecidas e outra sobre um caso amoroso improvável, mas nem sempre elas caminham com a mesma intensidade.

Diamantes, mentiras e pouco tempo

Lucas continua procurando Pyotr porque sua sobrevivência depende da recuperação do lote. Aos poucos, ele percebe que as pedras podem ter origem duvidosa e que a venda envolve interesses maiores do que sua comissão. O comerciante também passa a ser observado por autoridades e criminosos, cada grupo interessado em descobrir o que ele sabe e onde a mercadoria está escondida.

Boris pressiona pela entrega, enquanto Lucas tenta verificar a autenticidade dos diamantes e descobrir até onde Pyotr o comprometeu. A tarefa seria difícil mesmo num ambiente conhecido. Na Rússia, sem aliados confiáveis e cercado por informações incompletas, ele perde tempo a cada deslocamento. A distância entre São Petersburgo e Mirny deixa de ser apenas geográfica. Ela separa Lucas do comprador, da esposa e da possibilidade de abandonar o negócio sem pagar algum preço.

Pasha D. Lychnikoff interpreta Boris com uma calma ameaçadora. O personagem não precisa transformar todas as conversas em gritaria. Sua presença basta para lembrar que Lucas assumiu uma dívida que não pode quitar. Molly Ringwald aparece menos, mas Gabby ajuda a revelar a vida que o protagonista deixou nos Estados Unidos. Enquanto Katya representa uma escolha impulsiva, a esposa expõe as omissões acumuladas por Lucas antes mesmo da viagem.

Um suspense de temperatura baixa

“Sibéria” mistura crime, romance, drama e suspense sem se entregar por inteiro a nenhum deles. A procura pelos diamantes oferece o fio principal, mas o relacionamento entre Lucas e Katya ocupa grande parte do tempo. Essa combinação pode agradar quem busca uma história criminal mais íntima, embora decepcione quem espera perseguições constantes, tiroteios frequentes ou o ritmo acelerado de outras produções estreladas por Keanu Reeves.

Matthew Ross constrói um ambiente em que quase todos escondem alguma informação. Lucas omite fatos de Katya, mente para Gabby e tenta convencer Boris de que ainda controla a venda. Pyotr permanece ausente, mas suas decisões orientam cada passo da investigação. Até os diamantes, objetos centrais da transação, mudam de valor conforme surgem dúvidas sobre procedência e autenticidade.

O filme cresce quando transforma a paixão em mais uma fonte de perigo. Lucas poderia tentar fugir sozinho, mas sua ligação com Katya impede uma saída simples. Ela também precisa decidir até onde aceita participar de uma história que começou antes de sua chegada. A relação oferece calor humano num cenário gelado, embora carregue a sensação de que ambos escolheram o pior momento possível para se apaixonar.

“Sibéria” tem boas atuações e uma atmosfera de ameaça constante, mas seu andamento paciente enfraquece algumas passagens. Keanu Reeves sustenta o protagonista com sobriedade, enquanto Ana Ularu entrega a personagem mais viva da trama. Entre negócios clandestinos, desejos mal administrados e diamantes que talvez não sejam aquilo que parecem, Lucas procura uma saída antes que Boris cobre a mercadoria e Katya pague por uma negociação da qual nunca deveria ter participado.