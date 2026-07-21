Christian Bale em uma de suas atuações mais geniais e sombrias, na Netflix

No fim dos anos 1980, em uma Manhattan dominada por dinheiro e aparência, o executivo Patrick Bateman esconde impulsos violentos sob uma vida impecável.

Em “Psicopata Americano”, Patrick Bateman (Christian Bale) tem 27 anos, trabalha em Wall Street e pertence a um grupo de jovens executivos ricos que frequentam os mesmos restaurantes, vestem ternos parecidos e raramente demonstram interesse por algo além de si próprios. Bateman mantém um apartamento sofisticado, um corpo treinado e uma rotina minuciosa de cuidados pessoais. Tudo nele parece planejado para causar admiração. Por baixo dessa embalagem, porém, existe um homem dominado por inveja, desprezo e fantasias de violência.

Dirigido por Mary Harron e baseado no romance de Bret Easton Ellis, “Psicopata Americano” acompanha esse personagem sem transformá-lo em um criminoso misterioso à espera de uma revelação. Desde o começo, o espectador sabe que há algo profundamente perturbador em Bateman. A tensão surge da diferença entre aquilo que ele pensa, aquilo que faz e a imagem respeitável que apresenta aos colegas.

Um homem feito de aparência

A rotina matinal de Bateman resume sua relação com o mundo. Ele faz exercícios, aplica produtos no rosto, escolhe roupas caras e observa o próprio corpo com uma dedicação quase religiosa. Seu esforço não nasce apenas de vaidade. Ele precisa acreditar que ocupa uma posição superior à dos homens que circulam ao seu redor.

Christian Bale interpreta Bateman com uma combinação inquietante de disciplina, entusiasmo artificial e irritação infantil. O personagem sorri demais, fala com educação excessiva e parece ensaiar cada gesto antes de entrar em uma sala. Sua aparência impecável não oferece segurança. Ela funciona como um uniforme que lhe permite permanecer entre pessoas tão vazias quanto ele, embora menos perigosas.

Bateman está noivo de Evelyn Williams (Reese Witherspoon), uma jovem rica preocupada com casamento, restaurantes e compromissos sociais. A relação dos dois existe mais por conveniência do que por afeto. Evelyn deseja preservar o casal admirado pelos amigos. Bateman aceita o vínculo porque uma noiva adequada completa a identidade que ele construiu.

Também fazem parte desse círculo Timothy Bryce (Justin Theroux), Craig McDermott (Josh Lucas) e David Van Patten (Bill Sage). Os colegas conversam sobre roupas, mulheres, dinheiro e reservas em locais disputados. Quase todos possuem a mesma aparência, o mesmo corte de cabelo e o mesmo comportamento arrogante. Eles se confundem com frequência, trocam nomes e mal prestam atenção uns nos outros.

A guerra dos cartões

Uma das passagens mais conhecidas de “Psicopata Americano” ocorre quando os executivos exibem seus cartões de visita. Para qualquer pessoa fora daquele grupo, as diferenças entre os modelos seriam insignificantes. Para Bateman, cada detalhe representa uma ameaça ao seu prestígio.

Quando Paul Allen (Jared Leto) apresenta um cartão considerado mais elegante, Bateman reage com ciúme e humilhação. A cena é engraçada pela seriedade desproporcional com que os homens analisam espessura, tonalidade e tipo de letra. Também revela o tamanho da fragilidade de Bateman. Um simples pedaço de papel basta para abalar a identidade de alguém que depende da aprovação alheia para acreditar na própria importância.

Paul ainda comete uma ofensa imperdoável aos olhos de Bateman. Ele o confunde com outro executivo. O erro reforça uma ironia central da história. Bateman dedica a vida a ser reconhecido, mas vive em um ambiente onde ninguém observa ninguém com atenção. Todos estão ocupados demais tentando exibir dinheiro, influência e bom gosto.

Essa confusão entre os executivos ajuda Bateman a esconder comportamentos cada vez mais graves. Os homens usam roupas semelhantes, frequentam os mesmos ambientes e repetem as mesmas opiniões. A elite retratada por Mary Harron protege seus integrantes não por solidariedade, mas por indiferença. Ninguém faz perguntas suficientes porque ninguém deseja abandonar a própria mesa para investigar o que ocorre ao lado.

Violência entre música e jantar

Bateman tenta apresentar suas preferências musicais como prova de inteligência e sensibilidade. Ele fala sobre discos populares com a empolgação de um crítico preparado para uma palestra, embora suas análises pareçam decoradas. O personagem usa música, roupas e conhecimento gastronômico para demonstrar superioridade. Até uma conversa sobre uma banda vira uma disputa por prestígio.

A violência surge misturada a esse comportamento educado e performático. Bateman pode comentar um álbum, preparar uma bebida e falar sobre carreira enquanto seus pensamentos seguem por caminhos assustadores. Mary Harron cria desconforto ao aproximar o cotidiano luxuoso do perigo sem mudar totalmente o tom da cena. O absurdo permanece ao lado do medo.

As vítimas de Bateman costumam ser pessoas que ele considera inferiores, inconvenientes ou ameaçadoras. Seu desprezo alcança moradores de rua, mulheres, colegas e qualquer indivíduo que fira sua vaidade. Ele não demonstra culpa verdadeira. Sua preocupação maior está na possibilidade de perder o emprego, o apartamento, o prestígio e o acesso aos lugares que sustentam sua imagem.

O terror de “Psicopata Americano” nasce dessa frieza. Bateman não vive afastado da cidade ou escondido em um porão. Ele ocupa restaurantes caros, escritórios bem iluminados e apartamentos luxuosos. Sua posição social permite que atitudes estranhas sejam tratadas como excentricidades de um homem rico.

Um detetive faz perguntas

O desaparecimento de Paul Allen leva o detetive Donald Kimball (Willem Dafoe) ao escritório de Bateman. Kimball pergunta sobre jantares, horários e relações profissionais. Bateman tenta manter a compostura, mas não consegue descobrir quanto o investigador sabe.

Willem Dafoe interpreta Kimball de maneira discreta e ambígua. Em alguns instantes, o detetive parece apenas cumprir uma tarefa. Em outros, suas perguntas deixam Bateman desconfortável. A presença dele cria uma pressão que o executivo não consegue controlar com dinheiro, roupas ou reservas em restaurantes.

Bateman também mantém uma relação complicada com Jean (Chloë Sevigny), sua secretária. Ela organiza compromissos, atende telefonemas e convive diariamente com mudanças de comportamento que os colegas ignoram. Jean demonstra uma humanidade ausente no restante daquele círculo, o que torna sua proximidade com o chefe especialmente inquietante.

Chloë Sevigny oferece delicadeza a uma personagem que poderia ser apenas mais uma peça na rotina do protagonista. Jean observa Bateman com interesse, mas também percebe sinais que não combinam com a imagem segura do executivo. A diferença de poder entre os dois aumenta o desconforto, pois ele controla o ambiente profissional onde ela trabalha.

A identidade começa a falhar

Quanto mais Bateman tenta preservar sua vida organizada, mais difícil fica separar fato, lembrança e fantasia. Mary Harron mantém o espectador perto da mente do personagem, mas não confirma tudo o que ele acredita ter vivido. Essa incerteza não apaga seus atos nem transforma sua crueldade em brincadeira. Ela revela o quanto aquele ambiente aceita versões convenientes desde que ninguém atrapalhe negócios, festas ou compromissos sociais.

Christian Bale sustenta o filme porque nunca interpreta Bateman de maneira simples. Há algo ridículo em sua necessidade de aprovação, mas também existe perigo real em sua incapacidade de enxergar outras pessoas. Ele pode parecer confiante por alguns segundos e, logo depois, reagir como uma criança ofendida porque outro homem conseguiu uma mesa melhor.

“Psicopata Americano” mistura crime, drama, terror e sátira para retratar um homem que construiu uma identidade inteira com objetos, marcas e opiniões emprestadas. Patrick Bateman deseja ser admirado, temido e invejado, mas seus próprios colegas mal conseguem lembrar seu nome. Essa indiferença traz proteção por algum tempo, enquanto sua máscara permanece cada vez mais difícil de sustentar.