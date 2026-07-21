O Prime Video guarda uma obra-prima de Stanley Kubrick

Durante a Primeira Guerra Mundial, em meio às trincheiras ocupadas pelo Exército francês, o coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas, recebe a missão de liderar seus homens em um ataque praticamente suicida. A ordem parte de generais interessados em prestígio e promoção, embora o terreno esteja protegido por soldados alemães e ofereça poucas chances de avanço. Dirigido por Stanley Kubrick e lançado em 1957, “Glória Feita de Sangue” acompanha o que acontece quando uma derrota previsível ameaça a reputação dos oficiais que a planejaram.

O general George Broulard, vivido por Adolphe Menjou, visita o general Paul Mireau, interpretado por George Macready, com uma proposta tentadora. Mireau poderá subir na carreira caso seu regimento tome uma posição alemã conhecida como Formigueiro. O problema é que o local está fortemente protegido, e qualquer tentativa exige que centenas de homens atravessem uma área aberta sob tiros de metralhadora e artilharia.

Mireau hesita por alguns instantes, cita o desgaste da tropa e menciona as perdas prováveis. A resistência dura pouco. A possibilidade de promoção pesa mais do que a situação dos soldados, e o general aceita a missão. A ordem chega ao coronel Dax, responsável pelo regimento que deverá sair das trincheiras e avançar sobre o campo.

Dax conhece seus homens e sabe que a operação tem poucas chances de sucesso. Ele expõe as dificuldades a Mireau, mas a hierarquia militar oferece pouco espaço para discordância. O coronel pode argumentar, porém não pode impedir o ataque. Resta liderar a tropa e tentar manter vivos soldados enviados para cumprir uma decisão tomada longe da lama.

A distância entre os generais e a tropa

Kubrick apresenta dois ambientes que parecem pertencer a países diferentes. Os generais ocupam um castelo espaçoso, com paredes ornamentadas, móveis elegantes e corredores silenciosos. Os soldados vivem amontoados nas trincheiras, cercados por terra, barulho, feridos e medo.

Essa diferença interfere em cada decisão. Mireau observa mapas em salas confortáveis, enquanto Dax percorre corredores estreitos e vê o estado físico de seus homens. Quando o general visita a linha de frente, trata sinais de trauma e exaustão como falta de coragem. Sua preocupação está em demonstrar que possui uma tropa obediente, mesmo quando alguns soldados mal conseguem permanecer de pé.

Dax, por outro lado, precisa transformar a ordem recebida em ação. Kirk Douglas interpreta o coronel com firmeza, mas sem fazer dele um comandante invulnerável. Dax sabe que sua patente lhe garante alguma autoridade, embora não lhe dê poder suficiente para cancelar a ofensiva. Ele está acima dos soldados e abaixo dos homens que controlam sua carreira.

Quando o ataque começa, Dax sai da trincheira e atravessa o campo com a tropa. A resistência alemã impede boa parte dos homens de avançar. Alguns sequer conseguem deixar suas posições. Outros caem antes de percorrer uma distância significativa. A derrota, anunciada pelas condições do terreno, torna-se uma realidade diante dos oficiais.

O fracasso precisa de culpados

Mireau reage com fúria ao perceber que parte do regimento continua nas trincheiras. Em vez de admitir que a missão era inviável, ele pede que a artilharia francesa dispare contra os próprios soldados. O capitão responsável pelos canhões exige uma ordem escrita antes de obedecer, pois sabe que atacar integrantes do mesmo exército poderá resultar em punição.

Sem conseguir forçar o avanço por meio da artilharia, Mireau busca outra maneira de proteger sua reputação. Ele acusa o regimento de covardia e exige que vários soldados sejam julgados. Broulard interfere apenas para diminuir a quantidade de acusados. Três homens acabam escolhidos para representar o fracasso de toda a operação.

O cabo Philippe Paris, interpretado por Ralph Meeker, o soldado Maurice Ferol, vivido por Timothy Carey, e o soldado Pierre Arnaud, papel de Joe Turkel, são levados a uma corte marcial. Cada um pertence a uma companhia diferente. A seleção pouco tem a ver com uma investigação cuidadosa sobre o comportamento durante o ataque. Os escolhidos precisam servir de exemplo para os demais.

Paris carrega ainda um problema anterior com o tenente Roget, interpretado por Wayne Morris. Durante uma patrulha, Roget tomou uma decisão desastrosa e depois tentou esconder sua responsabilidade. Como Paris presenciou o episódio, sua escolha para o julgamento também favorece o superior interessado em afastar uma testemunha incômoda.

Dax assume a defesa

Antes de se tornar militar, Dax trabalhou como advogado. Ele assume a defesa dos três soldados e tenta demonstrar que o ataque fracassou por causa das condições do campo, da força alemã e da própria ordem recebida. O coronel conhece a batalha e esteve exposto ao mesmo fogo que seus homens, o que torna sua argumentação difícil de ignorar.

Ainda assim, o julgamento ocorre sob regras que favorecem a acusação. Dax enfrenta juízes pouco interessados em examinar o planejamento da missão. Testemunhos são limitados, documentos importantes ficam fora da discussão e a responsabilidade dos generais permanece protegida pela patente.

Kubrick não transforma a corte em uma sequência repleta de grandes surpresas. O desconforto nasce da frieza com que o procedimento avança. Homens que estavam nas trincheiras precisam provar que não são covardes diante de oficiais que acompanharam o ataque a distância. A formalidade dos uniformes quase esconde o absurdo, mas não o bastante.

Kirk Douglas oferece a Dax uma indignação crescente. O personagem ainda respeita as regras do Exército, embora perceba que elas estão sendo usadas para punir soldados e preservar comandantes. Sua defesa depende de fatos, enquanto a acusação depende da autoridade de quem decidiu a missão.

Uma guerra travada dentro do quartel

“Glória Feita de Sangue” possui cenas de batalha, mas sua parte mais inquietante acontece depois dos tiros. A derrota militar abre espaço para uma disputa interna em que cada oficial tenta preservar sua carreira. O inimigo alemão permanece do outro lado do campo, enquanto os soldados franceses passam a temer os próprios superiores.

Adolphe Menjou interpreta Broulard com uma cordialidade perturbadora. O general fala de punições, promoções e mortes com a serenidade de quem organiza um jantar. George Macready torna Mireau vaidoso e autoritário, sempre preocupado com a aparência de controle. Ralph Meeker, Timothy Carey e Joe Turkel apresentam reações diferentes diante do julgamento, dando aos acusados personalidades que vão além da condição de vítimas.

Stanley Kubrick mantém a câmera próxima de corredores, trincheiras e salões para revelar quem possui liberdade de movimento. Os generais circulam pelo castelo e tomam decisões sem enfrentar o campo. Os soldados recebem ordens, aguardam sentenças e dependem de permissões até para falar. A distância física entre esses grupos resume boa parte da desigualdade militar retratada.

Lançado quando Kubrick ainda estava no início da carreira, “Glória Feita de Sangue” ainda é vigoroso porque mostra a guerra por meio de pessoas, documentos e decisões reconhecíveis. O diretor não precisa transformar todos os oficiais em caricaturas nem todos os soldados em santos. Basta acompanhar quem ordena o ataque, quem atravessa o campo e quem precisa pagar quando o plano fracassa.

Dax tenta proteger seus homens usando a experiência jurídica, o conhecimento da ofensiva e a autoridade que ainda possui. O coronel, porém, enfrenta uma instituição preocupada em manter intacta a imagem de seus comandantes. A cada porta fechada, o espaço disponível para a defesa diminui, enquanto os três soldados permanecem sob custódia aguardando a decisão de homens que jamais estiveram ao lado deles no campo.