Thriller de ação com Keanu Reeves e Forest Withaker, na Netflix

Em Los Angeles, no fim dos anos 2000, o detetive Tom Ludlow, vivido por Keanu Reeves, tenta sobreviver ao luto, à rotina brutal do LAPD e à suspeita que passa a cercá-lo após a morte de um antigo parceiro. Dirigido por David Ayer, “Os Reis da Rua” acompanha um policial acostumado a agir fora do manual, mas que descobre o quanto a própria corporação pode ser perigosa quando decide cobrar a conta.

Tom Ludlow não é apresentado como herói de vitrine. Ele bebe demais, trabalha demais e parece carregar a morte da esposa no bolso do casaco. Keanu Reeves interpreta esse homem com um cansaço que aparece antes mesmo de qualquer perseguição. Ludlow conhece as ruas de Los Angeles, sabe reconhecer uma ameaça e tem pouca paciência para formalidades. O problema é que seu jeito de trabalhar já não encontra a mesma tolerância dentro da polícia.

No início, ele ainda conta com a proteção do capitão Jack Wander, vivido por Forest Whitaker. Wander é o chefe que sabe mais do que diz e fala menos do que deveria. Ele mantém Ludlow por perto porque conhece sua eficiência, mas também porque percebe que o detetive está perto de se tornar um problema difícil de esconder. Entre os dois existe uma lealdade antiga, daquelas que costumam parecer sólidas até a primeira porta se fechar.

“Os Reis da Rua” não perde tempo apresentando um policial perfeito ou uma equipe com espírito de família. A delegacia surge como um ambiente cheio de corredores, salas fechadas e conversas interrompidas. Todo mundo parece guardar uma versão diferente dos fatos, o que torna até uma pergunta simples uma operação de risco. Ludlow ainda tem um distintivo, mas já começa a perceber que o metal não garante proteção.

A morte de Washington

A situação muda quando Terrence Washington, interpretado por Terry Crews, antigo parceiro de Ludlow, é morto durante um assalto. Ludlow presencia o crime e passa a carregar uma combinação complicada de culpa, desconfiança e raiva. Washington havia se afastado dele e se aproximado de setores mais rigorosos da polícia, o que transforma sua morte em um assunto ainda mais delicado para quem prefere manter certos arquivos bem guardados.

O caso ganha outra dimensão porque a Corregedoria decide entrar em cena. O capitão James Biggs, vivido por Hugh Laurie, olha para Ludlow com a calma desconfortável de quem já leu um relatório antes de entrar na sala. Laurie troca o sarcasmo britânico de papéis mais conhecidos por uma presença seca e quase administrativa. Biggs não precisa levantar a voz para deixar evidente que Ludlow está sob observação.

A partir desse ponto, o detetive percebe que investigar Washington também significa investigar a si próprio. Cada pessoa ouvida pode ajudar a montar o quebra-cabeça, mas também pode reforçar a versão que o coloca perto demais do crime. A história ganha força porque Ludlow não consegue separar o trabalho da própria reputação. Ele corre atrás de pistas enquanto tenta impedir que a polícia o transforme em suspeito oficial.

Uma parceria pouco confortável

Sem muita margem dentro da corporação, Ludlow passa a trabalhar com Paul Diskant, interpretado por Chris Evans. Diskant é mais jovem, mais cuidadoso e não compartilha do método agressivo do colega. A dupla não nasce de amizade, nem de confiança. Eles se unem porque precisam seguir rastros que outros policiais preferem deixar enterrados.

Chris Evans cria um contraste eficiente com Keanu Reeves. Enquanto Ludlow age por impulso e costuma chegar armado até numa conversa, Diskant observa antes de se comprometer. Essa diferença dá ao filme alguns momentos de ironia, porque os dois parecem condenados a dividir o mesmo carro sem concordar nem sobre o rádio. Ainda assim, a parceria permite que a investigação avance por lugares onde Ludlow sozinho já não teria entrada.

David Ayer usa Los Angeles como uma cidade cansada, cheia de becos, lojas vazias, viaturas e bairros onde a polícia aparece mais como ameaça do que como socorro. O diretor não tenta suavizar esse cenário. As ruas têm peso, os apartamentos parecem apertados e os depoimentos sempre deixam algo pendurado no ar. A cidade não oferece descanso, apenas mais uma esquina para dobrar.

O preço da lealdade

O maior interesse de “Os Reis da Rua” está na forma como Ludlow percebe que lealdade pode ser uma palavra bastante cara. Jack Wander protege o detetive em alguns momentos, mas essa proteção nunca vem sem cobrança. James Biggs aperta o cerco porque quer respostas sobre a morte de Washington, mas também porque enxerga em Ludlow uma chance de alcançar nomes maiores dentro do departamento.

Forest Whitaker dá a Wander uma presença ambígua. Ele parece paternal em uma cena e ameaçador na seguinte, sempre com a impressão de que conhece uma parte da história que ainda não foi dividida com ninguém. Hugh Laurie trabalha no extremo oposto. Biggs parece menos interessado em amizade e mais em documentos, depoimentos e registros. Entre os dois capitães, Ludlow fica preso numa disputa que não controla.

O roteiro mantém o suspense porque a investigação avança por etapas e cada descoberta muda a importância de uma conversa anterior. Nada fica muito confortável. Um colega pode oferecer ajuda e, minutos depois, virar parte do problema. Uma pista pode levar a uma testemunha, mas também pode colocar Ludlow diante de um novo risco. A polícia, aqui, funciona como uma casa onde todos conhecem a planta, mas poucos sabem quem trancou cada porta.

Keanu Reeves em terreno áspero

Keanu Reeves faz de Tom Ludlow um homem pouco interessado em simpatia. Ele não tenta tornar o personagem agradável e isso ajuda bastante. Ludlow fala pouco, perde a paciência cedo e parece sempre pronto para transformar uma conversa ruim em algo pior. É uma atuação mais áspera do que a de muitos protagonistas policiais, porque o detetive não pede desculpas por ser difícil.

A direção de David Ayer mantém o ritmo alto sem transformar cada cena numa demonstração vazia de violência. Há tiros, perseguições e ameaças, mas o que sustenta “Os Reis da Rua” é a sensação de que Ludlow está ficando cada vez mais sozinho. Ele procura os responsáveis pela morte de Washington, mas também tenta descobrir quem ainda está disposto a tratá-lo como policial, e não como um problema a ser removido.

“Os Reis da Rua” desenvolve mais quando deixa seus personagens presos entre dever, medo e vaidade. Tom Ludlow segue adiante porque parar significaria aceitar uma versão dos fatos escrita por outros homens. E, em uma cidade onde todo mundo parece proteger alguém, ele descobre que continuar investigando pode custar o único lugar onde ainda imaginava estar seguro.