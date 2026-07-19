O Prime Video esconde o romance mais amado dos últimos 30 anos

Lançado em 1999, “Um Lugar Chamado Notting Hill” acompanha, no conhecido bairro londrino, o romance entre um livreiro britânico e uma estrela de Hollywood que tenta preservar alguma intimidade longe da imprensa. Dirigida por Roger Michell e protagonizada por Hugh Grant e Julia Roberts, a comédia romântica parte de uma fantasia quase inacreditável para observar um problema bastante humano. Duas pessoas podem gostar uma da outra e, ainda assim, viver em mundos difíceis de conciliar.

William Thacker (Hugh Grant) é dono de uma pequena livraria especializada em guias de viagem. Separado e pouco confiante na vida amorosa, ele mora com Spike (Rhys Ifans), um galês espalhafatoso que circula pela casa usando roupas duvidosas e tratando qualquer constrangimento como parte normal do dia. A rotina de William muda quando Anna Scott (Julia Roberts), uma das atrizes mais famosas do mundo, entra na loja e compra um livro.

A visita poderia terminar ali, guardada como uma história improvável para contar aos amigos. Pouco depois, porém, William esbarra em Anna na rua e derrama suco de laranja sobre sua roupa. Envergonhado, ele oferece o apartamento para que ela possa se limpar e trocar de blusa. Anna aceita o convite, entra naquele ambiente modesto e, antes de partir, surpreende William com um beijo.

Um livreiro diante de Hollywood

O roteiro de Richard Curtis trabalha com duas realidades bastante diferentes. William vive entre livros, contas atrasadas, jantares com amigos e as indiscrições de Spike. Anna passa os dias cercada por hotéis, entrevistas, assessores, contratos e pessoas interessadas em cada movimento seu. Ela pode entrar numa livraria sozinha, mas dificilmente consegue permanecer anônima por muito tempo.

Quando Anna convida William para visitá-la em um hotel, ele acaba no meio de uma rodada de entrevistas. Sem pertencer à imprensa, improvisa que escreve para uma revista sobre cavalos. A mentira rende perguntas desajeitadas aos integrantes do elenco do novo filme da atriz e expõe o despreparo de William, embora também permita que ele converse alguns minutos com Anna. Hugh Grant faz desse desconforto uma marca do personagem, sempre tentando parecer educado enquanto procura alguma frase que não piore a situação.

A relação avança quando William leva Anna ao aniversário de sua irmã, Honey (Emma Chambers). Ela conhece Max (Tim McInnerny), Bella (Gina McKee), Bernie (Hugh Bonneville) e o restante do grupo, formado por pessoas comuns que não sabem muito bem como receber uma celebridade dentro de casa. Bernie demora a reconhecê-la e pergunta quanto ela ganha, uma gafe capaz de fazer qualquer convidado desejar desaparecer embaixo da mesa.

A cena também aproxima Anna de uma convivência que sua profissão raramente permite. Naquela mesa, ela deixa de ser apenas o rosto estampado em cartazes e revistas. Participa das brincadeiras, escuta os problemas dos outros e disputa uma sobremesa reservada à pessoa mais infeliz do grupo. A fama permanece ali, mas perde espaço diante de separações, dificuldades financeiras, frustrações amorosas e pequenas derrotas domésticas.

A intimidade cercada por câmeras

William se apaixona, porém percebe que gostar de Anna envolve lidar com ausências, compromissos profissionais e informações que chegam tarde. A atriz viaja, muda de hotel e precisa proteger detalhes de sua vida pessoal. Ele, por outro lado, continua atrás do balcão da livraria, tentando descobrir se aquele romance possui alguma continuidade ou foi apenas um intervalo na agenda de uma estrela.

A imprensa torna essa diferença ainda mais pesada. Anna sabe que uma fotografia pode percorrer o mundo em poucas horas e transformar um encontro privado em assunto público. William não possui experiência com esse tipo de vigilância. Seu apartamento, seus amigos e sua rua podem virar cenário para repórteres e fotógrafos interessados em qualquer detalhe.

Roger Michell mantém a história próxima de William, embora também permita que o espectador perceba o cansaço de Anna. Ela dispõe de dinheiro, sucesso e reconhecimento, mas quase nunca controla o modo como será observada. Julia Roberts usa a própria imagem de grande estrela para dar força à personagem. Anna sabe sorrir diante das câmeras, mas revela outra postura quando consegue ficar longe delas.

O filme preserva a leveza sem fingir que a fama é apenas um detalhe charmoso. Para William, a relação significa insegurança e exposição. Para Anna, qualquer aproximação exige cautela, pois sua vida sentimental pertence também a empresários, jornais e desconhecidos. O romance depende de encontros breves, telefonemas e oportunidades que podem desaparecer por causa de uma viagem ou de uma manchete.

Amigos que complicam e acolhem

Os personagens secundários impedem que “Um Lugar Chamado Notting Hill” fique restrito ao casal. Spike, interpretado por Rhys Ifans, transforma o apartamento de William numa área sem privacidade e sem bom senso. Ele atende telefonemas, fornece informações demais e escolhe roupas com uma confiança que sua aparência não sustenta.

Honey, vivida por Emma Chambers, também oferece energia ao grupo. Ela trata Anna com entusiasmo e não esconde o encantamento por conhecer alguém famoso. Bernie, de Hugh Bonneville, representa o amigo bem-intencionado que consegue dizer a frase errada na hora menos favorável. Bella e Max, interpretados por Gina McKee e Tim McInnerny, dão ao círculo de William uma ternura menos espalhafatosa.

Tony (Richard McCabe), dono de um restaurante e amigo do protagonista, completa esse ambiente de convivência. Esses personagens não existem apenas para comentar o romance. Eles mostram o tipo de vida ao qual William pertence, feita de intimidade, lealdade, contas divididas e encontros sem assessores controlando o relógio.

Um romance sustentado pelo elenco

Hugh Grant interpreta William com timidez, ironia e uma permanente impressão de que chegou ao lugar errado. O ator transforma pausas, tropeços verbais e olhares desconfortáveis em parte da personalidade do livreiro. William não é apresentado como um sedutor experiente. Seu encanto nasce da gentileza, da vulnerabilidade e da tentativa de agir com dignidade mesmo quando tudo ao redor parece absurdo.

Julia Roberts oferece a Anna uma mistura de segurança pública e desgaste privado. A atriz pode dominar um ambiente com um sorriso, mas também demonstra o peso de viver sob observação. Essa combinação impede que Anna seja apenas uma celebridade idealizada. Ela erra, se protege, sente medo e toma decisões que nem sempre facilitam a vida de William.

“Um Lugar Chamado Notting Hill” está entre as comédias românticas mais lembradas porque transforma uma fantasia em uma relação cheia de problemas reconhecíveis. O filme fala sobre confiança, diferença social, exposição e medo de sofrer, mas nunca abandona a leveza. Entre uma livraria pequena, um apartamento desorganizado e as ruas movimentadas de Londres, William e Anna tentam descobrir quanto espaço ainda existe para uma vida comum quando o mundo inteiro deseja participar dela.