Fora de O Diabo Veste Prada 2, Adrian Grenier reaparece em comédia romântica na Netflix

Amizades muito antigas desenvolvem uma burocracia própria. Há assuntos proibidos, gestos incorporados à rotina e sentimentos arquivados em alguma repartição secreta, onde permanecem por anos porque ninguém deseja preencher o formulário capaz de alterar tudo. Jen e Ethan são amigos desde o ensino médio, conhecem os fracassos conjugais um do outro e vivem no norte tropical de Queensland, ela trabalhando como médica, ele dedicado ao salvamento marítimo. O vínculo parece sólido porque nunca foi submetido a risco verdadeiro, até que Patrick, escritor de romances e objeto da admiração de Jen, aparece para mostrar que a intimidade dos dois talvez tenha sido apenas uma longa espera. Christine Luby dirige “Você, Para Sempre” confiando na velha equação de amigos que descobrem tarde demais o que todos ao redor já haviam entendido.

Jessica De Gouw oferece a Jen uma firmeza compatível com quem precisa tomar decisões rápidas no consultório e criar a filha enquanto administra um ex-marido ausente. Adrian Grenier transforma Ethan num homem de temperamento litorâneo, confortável demais na casa de praia herdada do pai e na função de presença masculina confiável na vida da amiga. A convivência tem ternura, piadas privadas e pouca combustão. Quando Patrick entra em cena com o rosto de Desmond Chiam e a aura conveniente de autor sensível, a diretora precisa informar ao espectador que Ethan está com ciúme, pois o corpo de Grenier raramente abandona a placidez. De Gouw trabalha melhor nos pequenos desconfortos, sobretudo quando Jen começa a notar que o homem idealizado em seus livros talvez seja interessante justamente por ainda não ter participado da rotina.

O mar tenta fabricar a química

Luby aproveita praias, mata tropical, embarcações e o azul agressivo do litoral para construir uma comédia romântica que muitas vezes se comporta como propaganda de viagem. O cenário foi filmado integralmente em Queensland, inclusive nos estúdios de Cairns, e a beleza da região ocupa cada intervalo deixado pelos diálogos. O problema surge quando o mar recebe a incumbência de fornecer a emoção que falta aos personagens. Transições vistosas, pores do sol e passeios à beira d’água adornam conversas expositivas nas quais Jen e Ethan recordam ao público o que já sabem um sobre o outro. A primeira sequência, aberta por um paciente com as nádegas expostas no consultório, promete uma irreverência australiana que logo é trocada por uma delicadeza excessivamente higienizada.

Patrick deveria ameaçar a parceria central, contudo Chiam oferece-lhe civilidade e charme suficientes para que a escolha de Jen se torne menos evidente do que o roteiro gostaria. O mesmo ocorre com Matilda, vivida por Yasmin Kassim, mulher alegre, direta e muito mais disponível para Ethan do que ele parece merecer. O quadrilátero amoroso revela uma falha comum dessas histórias: os parceiros temporários são convocados para provar que os protagonistas pertencem um ao outro, mesmo quando parecem relações mais saudáveis. Kassim entra tarde, recebe poucas cenas e imprime ao filme uma energia que Grenier e De Gouw, presos à respeitabilidade dos bons amigos, não alcançam juntos.

O conflito também sofre de uma modéstia quase constrangedora. Jen teme que Ethan não tenha ambição; ele traz do divórcio um receio de compromisso cuja gravidade nunca se vê. Nenhum dos dois precisa romper uma estrutura real, mudar de cidade, enfrentar uma família ou renunciar a um projeto decisivo. Basta que reconheçam aquilo que a trilha, a filha de Jen e a montagem anunciam desde os primeiros minutos. “Você, Para Sempre” atravessa seus 94 minutos sem provocar aversão, entusiasmo ou surpresa. É como a casa de praia de Ethan, limpa, luminosa e arrumada para receber visitas, sem um objeto fora do lugar que revele quem de fato mora ali.