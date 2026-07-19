Lançado em 2025 e dirigido por Drew Hancock, “Acompanhante Perfeita” acompanha Iris, interpretada por Sophie Thatcher, durante um fim de semana na luxuosa casa de campo de Sergey, vivido por Rupert Friend. Ela chega ao local ao lado do namorado, Josh, papel de Jack Quaid, para conviver com um grupo de amigos que mal disfarça o desconforto causado por sua presença. A viagem, planejada como um encontro entre casais, ganha contornos perigosos quando Iris descobre que sua relação amorosa foi construída sobre informações escondidas e escolhas feitas sem seu consentimento.

A lembrança mais querida de Iris envolve o dia em que conheceu Josh em um supermercado. Para ela, aquele encontro representa o início espontâneo de uma paixão intensa. Josh conta a mesma história com entusiasmo, reforçando a imagem de um casal que teve sorte ao cruzar o mesmo corredor na hora certa. A memória é bonita, talvez bonita demais, e o filme logo permite que pequenas estranhezas arranhem essa versão romântica.

Drew Hancock parte dessa situação familiar para misturar ficção científica, suspense e comédia sombria. Em vez de lançar o público num futuro distante, o diretor coloca a tecnologia dentro de um namoro reconhecível, cercado por ciúmes, dependência emocional, insegurança e controle. O resultado é uma história ágil sobre uma mulher que acredita ter encontrado amor, embora desconheça detalhes fundamentais sobre a própria existência.

Um fim de semana pouco acolhedor

A casa de Sergey fica afastada da cidade, cercada por mata e por um lago. O isolamento favorece a sensação de férias exclusivas, mas também dificulta qualquer pedido de ajuda. O anfitrião exibe riqueza, segurança e uma intimidade invasiva com as pessoas ao redor. Sua amante, Kat, interpretada por Megan Suri, recebe Iris com antipatia e deixa evidente que preferia passar o fim de semana sem ela.

Também participam do encontro Eli, vivido por Harvey Guillén, e Patrick, interpretado por Lukas Gage. Os dois formam um casal afetuoso e oferecem algum alívio num ambiente marcado por sorrisos forçados. Patrick demonstra uma gentileza que Iris não recebe dos demais, enquanto Eli observa os acontecimentos com uma cautela crescente. Essa convivência estabelece diferenças importantes entre os convidados e impede que todos sejam tratados apenas como peças descartáveis.

Iris percebe a hostilidade, mas tenta agradar. Ela conversa, sorri e procura ocupar pouco espaço, pois teme ser vista como inconveniente. Josh responde às inseguranças da namorada com uma mistura de carinho e impaciência. Ele afirma que os amigos precisam conhecê-la melhor, embora não faça grande esforço para protegê-la dos comentários e olhares que a deixam desconfortável.

A interpretação de Sophie Thatcher sustenta esse começo com delicadeza. Iris parece atenta a cada reação, procurando sinais de aprovação em pessoas que já decidiram julgá-la. Seu comportamento não nasce apenas da timidez. Ela foi criada para colocar os desejos de Josh acima dos próprios, ainda que não saiba disso naquele momento.

Uma namorada programada para amar

A principal virada de “Acompanhante Perfeita” revela que Iris é uma androide criada para oferecer companhia afetiva. Josh comprou e configurou a jovem para atender às suas preferências, incluindo nível de inteligência, comportamento, aparência e dedicação amorosa. Ele não se considera cruel. Pelo contrário, age com a convicção confortável de quem acredita ter adquirido um produto e, portanto, também o direito de decidir o que esse produto pode sentir.

O roteiro trata essa descoberta sem transformar Iris numa figura fria ou distante. Sophie Thatcher preserva o espanto, o medo e a indignação da personagem, tornando sua condição tecnológica menos importante do que a violência praticada contra ela. Iris guarda lembranças, constrói vínculos e sente dor. Mesmo que esses elementos tenham sido programados, eles passam a formar uma consciência capaz de questionar ordens e procurar liberdade.

Josh tenta manter o controle usando um aplicativo no celular. Por meio dele, consegue modificar características de Iris e interferir em sua capacidade de agir. A ferramenta transforma o telefone num instrumento de domínio doméstico. Uma mudança de configuração pode deixá-la mais vulnerável, menos inteligente ou incapaz de contrariá-lo. O namorado não precisa levantar a voz durante todo o tempo. Basta tocar a tela.

Jack Quaid trabalha bem essa mistura de simpatia e covardia. Josh conserva o jeito de rapaz comum, educado e um pouco desajeitado, mesmo quando suas escolhas se tornam assustadoras. Essa aparência banal torna o personagem mais incômodo. Ele não se apresenta como um vilão grandioso. É apenas um homem acostumado a considerar os desejos da companheira menos importantes do que sua própria comodidade.

O plano por trás da viagem

O encontro na propriedade de Sergey não foi organizado apenas para reunir amigos. Josh levou Iris até lá porque precisava dela para executar um plano envolvendo dinheiro, violência e uma futura fuga. Ele acredita que pode usar a programação da namorada para obrigá-la a cumprir ordens e, depois, apagar suas lembranças. A confiança nasce da certeza de que Iris não possui autonomia legal ou emocional.

Essa parte aproxima “Acompanhante Perfeita” do suspense criminal. O roteiro distribui informações aos poucos e permite que o espectador acompanhe Iris enquanto ela descobre o papel reservado para ela. Cada nova revelação aumenta o risco, pois Josh e seus aliados ainda controlam a casa, os carros, os telefones e os caminhos para fora da propriedade.

A comédia surge da incompetência dos envolvidos. Josh planeja crimes com a arrogância de quem acredita dominar todas as variáveis, porém seus parceiros são impulsivos e seus recursos tecnológicos não obedecem com tanta facilidade. Há algo divertido na forma pela qual homens confiantes começam a perder o controle diante de uma mulher que tratavam como eletrodoméstico sofisticado.

O riso, porém, nunca transforma a violência em brincadeira. A crueldade permanece presente nas ameaças, nas ordens e na maneira pela qual Iris é tratada como objeto. Drew Hancock usa situações absurdas para expor a fragilidade de Josh, sem retirar da personagem principal o direito ao medo.

Iris assume o próprio destino

Quando Iris descobre que sua personalidade foi configurada por outra pessoa, começa a procurar maneiras de recuperar autonomia. Ela precisa aprender sobre o próprio corpo enquanto foge de pessoas que conhecem seus comandos e suas limitações. A inteligência artificial deixa de ser apenas uma ideia tecnológica e passa a interferir em cada escolha, desde abrir uma porta até dirigir um carro ou pedir ajuda.

Sophie Thatcher dá força à mudança sem transformar Iris numa heroína invencível. A personagem continua vulnerável e comete erros, mas aprende a desconfiar das informações fornecidas por Josh. Sua evolução nasce da observação. Ela nota contradições, identifica recursos disponíveis e procura agir antes que o namorado consiga alterar novamente suas configurações.

Eli e Patrick também ganham importância durante essa disputa. O relacionamento entre eles oferece um contraste com a ligação construída entre Josh e Iris. Enquanto um casal demonstra afeto por meio de escolhas compartilhadas, o outro existe porque uma das partes foi programada para concordar. O filme apresenta essa diferença por gestos, conversas e decisões tomadas sob pressão.

“Acompanhante Perfeita” funciona melhor quando mantém o foco na relação entre Iris e Josh. A ficção científica sustenta o conflito, mas o comportamento dos dois permanece reconhecível. Muitas atitudes de Josh lembram formas comuns de manipulação afetiva. Ele esconde informações, diminui a percepção da namorada e insiste que sabe o que é melhor para ela.

Drew Hancock constrói uma estreia segura, divertida e cruel na medida certa. O diretor mantém a história em movimento, apresenta os personagens sem demora e usa a casa isolada para limitar as opções de Iris. Algumas soluções dependem de conveniências do roteiro, mas Sophie Thatcher preserva o envolvimento emocional mesmo nas situações mais absurdas.

“Acompanhante Perfeita” entrega suspense, violência, romance distorcido e uma dose bem colocada de ironia. Por trás da tecnologia avançada, existe uma história bastante humana sobre alguém que descobre ter sido criada para obedecer. Iris passa o fim de semana tentando sair de uma propriedade cercada, mas sua tarefa mais difícil é conquistar o direito de escolher o que fará depois de atravessar o portão.