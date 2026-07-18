Baseado em best-seller de Stephen King, suspense com Thomas Jane está no Prime Video

Em uma pequena cidade do Maine, na manhã seguinte a uma tempestade devastadora, David Drayton (Thomas Jane) leva o filho Billy (Nathan Gamble) ao supermercado para comprar mantimentos e reparar os estragos em casa. A tarefa doméstica muda de natureza quando uma névoa espessa cobre as ruas, interrompe a circulação e prende dezenas de moradores dentro da loja. Sem saber o que existe lá fora, David precisa proteger a criança enquanto o medo transforma vizinhos comuns em adversários perigosos.

Dirigido por Frank Darabont e lançado no Brasil em 2008, “O Nevoeiro” adapta uma história de Stephen King com criaturas assustadoras, confinamento e tensão crescente. O terror externo assusta, mas o roteiro reserva sua observação mais incômoda ao comportamento humano. Quando ninguém possui informações confiáveis, qualquer voz segura ganha valor. Algumas oferecem cautela. Outras vendem fanatismo com a desenvoltura de quem distribui panfletos na porta de um templo.

Uma tempestade muda a rotina

David mora com a esposa, Stephanie Drayton (Kelly Collins Lintz), e o pequeno Billy em uma propriedade cercada por árvores. Durante a noite, uma forte tempestade derruba parte da vegetação, danifica a casa e deixa a família sem condições de resolver tudo sozinha. Pela manhã, David decide ir à cidade. Billy o acompanha, assim como o vizinho Brent Norton (Andre Braugher), um advogado com quem o ilustrador mantém uma convivência pouco amistosa.

A ida ao supermercado reúne moradores que ainda tentam descobrir a dimensão dos estragos. As compras seguem por poucos minutos, até um homem ferido entrar correndo e alertar sobre algo escondido na névoa. Logo depois, as portas são fechadas. O estacionamento desaparece atrás da camada branca e qualquer tentativa de sair passa a envolver um risco que ninguém consegue calcular.

David desconfia que a ameaça seja real antes de boa parte dos presentes. Ele observa movimentos estranhos perto da área de carga e tenta convencer outros homens a verificar o local. Entre eles está o funcionário Ollie Weeks (Toby Jones), sujeito discreto que demonstra mais equilíbrio do que sua aparência sugere. A situação ganha peso quando pequenos sinais deixam de parecer fruto do pânico e passam a exigir medidas de proteção dentro do prédio.

O perigo ocupa o estacionamento

A névoa esconde criaturas capazes de atacar quem abandona o abrigo. Frank Darabont apresenta esses seres aos poucos, sem transformar o supermercado em simples palco para sustos sucessivos. Cada aparição muda a rotina dos sobreviventes. Portas precisam ser vigiadas, janelas viram pontos frágeis e qualquer ruído desperta uma discussão. A loja oferece comida e alguma iluminação, mas perde valor quando seus ocupantes percebem que podem permanecer ali por tempo indeterminado.

Amanda Dumfries (Laurie Holden), uma professora recém-chegada à região, aproxima-se de David e ajuda nos cuidados com Billy. Ela funciona como uma presença sensata em meio ao nervosismo coletivo. A relação entre os três não ganha contornos sentimentais forçados. Amanda vê uma criança assustada e oferece apoio, enquanto David tenta manter o filho distante das imagens mais violentas e das conversas que tomam conta dos corredores.

Billy representa a preocupação que impede David de agir por impulso. O pai precisa avaliar cada saída, escolher em quem confiar e esconder do menino a extensão do perigo. Thomas Jane interpreta o personagem com desgaste crescente. David não possui treinamento militar, autoridade pública nem conhecimento sobre as criaturas. Ele apenas tem um filho ao lado e uma esposa esperando em casa, combinação suficiente para transformar qualquer decisão equivocada em perda irreparável.

A fé vira instrumento de poder

Enquanto David busca uma forma de preservar o grupo, a senhora Carmody (Marcia Gay Harden) encontra espaço para suas previsões religiosas. No começo, quase todos tratam suas falas como delírios de uma mulher inconveniente. Ela anuncia castigos, procura culpados e interpreta a névoa como punição divina. Parece apenas mais uma presença desagradável entre carrinhos de compras e prateleiras, o tipo de pessoa que transforma uma fila de mercado em sermão.

A situação muda conforme as horas passam e novas ameaças cercam o prédio. Pessoas assustadas começam a ouvir Carmody porque ela oferece uma explicação fechada para acontecimentos que ninguém consegue compreender. Marcia Gay Harden cria uma figura perturbadora sem depender de gritos constantes. A personagem sabe observar fraquezas, escolher palavras e usar cada perda para aumentar sua influência.

O supermercado logo se divide entre aqueles que seguem David e os que aceitam a autoridade de Carmody. Brent Norton também cria seu próprio grupo, formado por pessoas que rejeitam os relatos sobre criaturas. Andre Braugher dá ao advogado uma firmeza orgulhosa. Norton considera que David e os moradores locais tentam enganá-lo, portanto prefere confiar em sua própria leitura dos fatos. O problema é que a névoa não respeita reputações profissionais nem orgulho ferido.

O medo rompe a convivência

“O Nevoeiro” trabalha o suspense por meio da falta de informações. As personagens não sabem até onde a névoa se espalhou, se existe ajuda a caminho ou se a cidade inteira foi destruída. Também desconhecem a origem das criaturas e o número de ameaças escondidas do lado de fora. Essa ausência de dados prolonga a espera e abre espaço para boatos, acusações e decisões tomadas sob forte pressão.

Darabont mantém boa parte da história dentro do supermercado, aproveitando cada setor da loja. O depósito, a entrada, as vitrines e os corredores ganham funções diferentes conforme o perigo se aproxima. A câmera acompanha David e limita o conhecimento do público ao que ele consegue observar. O espectador descobre os riscos ao lado dele e raramente recebe qualquer vantagem sobre os sobreviventes.

A ficção científica aparece ligada à possível origem da névoa, enquanto o terror nasce daquilo que permanece escondido. O suspense, por sua vez, cresce nas tentativas de sair, buscar recursos ou verificar áreas próximas. Nenhuma dessas ações surge apenas para movimentar a história. Os personagens precisam de remédios, comunicação, proteção e informações. Quando alguém atravessa uma porta, existe uma razão concreta para assumir o perigo.

Criaturas fora e fanáticos dentro

O aspecto mais forte de “O Nevoeiro” está na disputa entre o horror visível e a violência criada pelo grupo. As criaturas possuem formas repulsivas e habilidades letais, porém agem de acordo com sua natureza. Os seres humanos fazem escolhas. Alguns ajudam desconhecidos, dividem tarefas e protegem crianças. Outros procuram inimigos dentro da loja, aceitam acusações sem provas e entregam sua autonomia a quem promete segurança.

David, Amanda e Ollie tentam manter alguma ordem, mas perdem espaço conforme Carmody conquista seguidores. A tensão cresce porque o prédio deixa de ser apenas um refúgio. Permanecer ali também oferece riscos. O pai passa a enfrentar duas ameaças igualmente imprevisíveis. Uma se move escondida pela névoa. A outra ocupa os corredores, escolhe culpados e acredita possuir autorização divina.

Frank Darabont mantém a história acessível mesmo quando discute medo, fé e comportamento coletivo. O roteiro não interrompe o enredo para dar lições. Cada ideia nasce de uma escolha feita sob pressão. David tenta proteger Billy, Carmody deseja comandar os sobreviventes, Norton defende sua própria versão dos acontecimentos e Amanda preserva vínculos entre pessoas que mal se conheciam.

“O Nevoeiro” coloca personagens comuns diante de um perigo sem nome e retira deles quase todas as referências conhecidas. Polícia, governo, imprensa e serviços de emergência permanecem ausentes. Restam prateleiras, portas frágeis e pessoas obrigadas a decidir em quem acreditar. David segura o filho, observa a entrada e procura uma saída antes que o supermercado se torne mais mortal do que aquilo que espera lá fora.