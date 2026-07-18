Discover
Filmes
O Dom da PremoniçãoDivulgação / Paramount Pictures
Filmes
por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Cate Blanchett enfrenta Keanu Reeves num dos filmes mais inquietantes de Sam Raimi no Prime Video

Há um sem fim de maneiras de se contar as tantas histórias de inadequação, de desajuste, de inconformidade com o vasto mundo que nos cerca, com a austera vida que nos devasta. Cada um tem uma capacidade muito sua no que diz respeito a torcer representações imagéticas e pensar a realidade a seu gosto, surgindo daí narrativas que não condizem com o que se observa no plano da realidade e, por extensão, são usadas para validar expedientes que dão no exato oposto do que se queria.

A humanidade se divide entre os céticos, que acreditam que milagres não acontecem nunca, e os cínicos, aqueles que atribuem aura de sobrenaturalidade a tudo que aparece na Terra, e Annabelle Wilson move-se nos dois universos. A protagonista de “O Dom da Premonição” sustenta os três filhos com a habilidade de enxergar para além do que se deixa ver, e sendo a figura central de um filme de Sam Raimi, guarda alguns segredos e muitas epifanias.

Sempre refinadamente excêntrico, o diretor vai urdindo suas considerações acerca de tópicos como possessão demoníaca e mediunidade, levando o público por um nebuloso labirinto de sensações.

Força estranha

Depois que perdeu o marido num acidente, Annie tira cartas para uma clientela fiel e, contrariando expectativas e preconceitos, encara seu lado místico sem glamour. Cuidadoso e estimulante, o texto de Tom Epperson e Billy Bob Thornton mira a mulher delicada, mas forte por trás da feiticeira para chegar às outras peças que movimentam a história, esposas que apanham de maridos caipiras; senhoras entediadas que tapeiam os cônjuges; marmanjos inseguros; e xerifes que honram suas estrelas, tudo isso em meio às alamedas de salgueiros-chorões de Broxton, noroeste da Geórgia.

Embalada pela excelente fase após a indicação ao Oscar de Melhor Atriz por “Elizabeth” (1998), de Shekhar Kapur, Cate Blanchett lidera um elenco afinado, e poucas intérpretes sabem encarnar a potência rebelde da alma feminina como ela.

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

Leia Também
23.000 Vidas

Astro de Dark revive na Netflix a extraordinária missão que retirou 23 mil pessoas do Mediterrâneo

Eu Antes de Mim

Filme de rara delicadeza na Netflix é uma ótima escolha para ver no fim de semana

Missão Refúgio

Seu fim de semana tem programação fechada: novo thriller de ação com Jason Statham, no Prime Video