Cate Blanchett enfrenta Keanu Reeves num dos filmes mais inquietantes de Sam Raimi no Prime Video

Há um sem fim de maneiras de se contar as tantas histórias de inadequação, de desajuste, de inconformidade com o vasto mundo que nos cerca, com a austera vida que nos devasta. Cada um tem uma capacidade muito sua no que diz respeito a torcer representações imagéticas e pensar a realidade a seu gosto, surgindo daí narrativas que não condizem com o que se observa no plano da realidade e, por extensão, são usadas para validar expedientes que dão no exato oposto do que se queria.

A humanidade se divide entre os céticos, que acreditam que milagres não acontecem nunca, e os cínicos, aqueles que atribuem aura de sobrenaturalidade a tudo que aparece na Terra, e Annabelle Wilson move-se nos dois universos. A protagonista de “O Dom da Premonição” sustenta os três filhos com a habilidade de enxergar para além do que se deixa ver, e sendo a figura central de um filme de Sam Raimi, guarda alguns segredos e muitas epifanias.

Sempre refinadamente excêntrico, o diretor vai urdindo suas considerações acerca de tópicos como possessão demoníaca e mediunidade, levando o público por um nebuloso labirinto de sensações.

Força estranha

Depois que perdeu o marido num acidente, Annie tira cartas para uma clientela fiel e, contrariando expectativas e preconceitos, encara seu lado místico sem glamour. Cuidadoso e estimulante, o texto de Tom Epperson e Billy Bob Thornton mira a mulher delicada, mas forte por trás da feiticeira para chegar às outras peças que movimentam a história, esposas que apanham de maridos caipiras; senhoras entediadas que tapeiam os cônjuges; marmanjos inseguros; e xerifes que honram suas estrelas, tudo isso em meio às alamedas de salgueiros-chorões de Broxton, noroeste da Geórgia.

Embalada pela excelente fase após a indicação ao Oscar de Melhor Atriz por “Elizabeth” (1998), de Shekhar Kapur, Cate Blanchett lidera um elenco afinado, e poucas intérpretes sabem encarnar a potência rebelde da alma feminina como ela.