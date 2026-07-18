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Eu Antes de MimDivulgação / Netflix
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Filme de rara delicadeza na Netflix é uma ótima escolha para ver no fim de semana

Tornar-se quem se é sempre leva tempo. Vencer as cruentas batalhas que a vida nos impõe logo no princípio de nossa jornada requer de cada um doses maiores ou menores de sacrifício, renúncias e privações, empreitada que nem todos temos fibra moral para bancar. Os anos passam e impingem-nos a lucidez e a necessidade de encontrar no mundo um cantinho que seja só nosso e de mais ninguém, tendo claro que esse lugar não é um feudo, hereditário e eterno, e nem a própria vida é feliz e plácida — é, muitas vezes, o oposto disso.

Personalidades ainda por se consolidarem, aliadas ao ímpeto a toda prova, força física em pleno vigor e a propensão natural da pouca idade não raro degringolam em isolamento social, crime e, por fim, a tragédia do confinamento compulsório em instituições mantidas pelo Estado, um dos recortes da indonésia Gina S. Noer em “Eu Antes de Mim”. A diretora narra uma história sobre alguém que experimenta alguns golpes do destino, permite-se enredar nas teias do infortúnio, mas evita a queda, porque verdadeiramente sábio.

Um garoto-prodígio

Noer combina um humor leve a um olhar quase pessimista sobre as relações, mirando os vários desencontros da existência. As inquietações, lembranças desditosas, aquela sensação de estar à deriva, indo para lugar nenhum, vulnerável, materializam-se em Jati, um estudante da nona série que vira uma celebridade por ganhar todos os simulados e concursos de conhecimentos gerais da escola.

Numa dessas circunstâncias, um trabalho sobre a história de sua família leva-o a mergulhar em seu passado, e o que parecia a iminência de um novo troféu vira uma descoberta que a diretora-roteirista elabora de forma intensa, mas natural, contando com a atuação de Bima Sena, na qual nada falta ou sobra.

Filme: Eu Antes de Mim Aku Sebelum Aku
Diretor: Gina S. Noer
Ano: 2026
Gênero: Comédia/Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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