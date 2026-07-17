Terror com Brad Pitt arrecadou 2,5 bilhões no cinema e agora está na Netflix

Em 2013, o ex-investigador da ONU Gerry Lane, vivido por Brad Pitt, deixa a família nos Estados Unidos para buscar, em diferentes países, uma forma de conter uma infecção que transforma pessoas em criaturas violentas. Dirigido por Marc Forster, “Guerra Mundial Z” acompanha essa corrida contra o tempo por cidades tomadas pelo pânico, enquanto governos perdem território e a humanidade tenta descobrir quanto ainda resta antes de um colapso mundial.

Gerry Lane levava uma vida pacata ao lado da esposa, Karin Lane, interpretada por Mireille Enos, e das duas filhas. O passado como investigador das Nações Unidas parecia encerrado, até que um congestionamento na Filadélfia se transforma em caos. Pessoas abandonam carros, policiais perdem o controle das ruas e uma infecção desconhecida passa de um corpo para outro em poucos segundos.

Marc Forster coloca Gerry e sua família no meio dessa confusão sem oferecer ao público uma preparação confortável. O protagonista precisa observar o ambiente, escolher rotas e proteger as meninas enquanto ainda tenta compreender o que está acontecendo. A cena estabelece a personalidade do personagem sem recorrer a discursos heroicos. Gerry sobrevive porque presta atenção, conhece procedimentos de emergência e sabe que permanecer parado costuma ser uma péssima ideia quando uma multidão começa a correr na direção contrária.

A família consegue escapar e recebe ajuda de Thierry Umutoni, personagem de Fana Mokoena, antigo colega de Gerry na ONU. O abrigo, porém, vem acompanhado de uma exigência. A organização precisa que ele participe da investigação sobre a origem do surto. Gerry preferia ficar ao lado da mulher e das filhas, mas sabe que a permanência delas em segurança depende de sua colaboração. A escolha parece voluntária apenas no papel.

A busca atravessa continentes

A missão leva Gerry à Coreia do Sul, onde uma base militar pode guardar informações sobre os primeiros registros da contaminação. Ele viaja com uma equipe de soldados e com o jovem cientista Andrew Fassbach, interpretado por Elyes Gabel. A esperança é localizar o ponto inicial da doença e descobrir alguma fragilidade dos infectados.

O plano enfrenta problemas desde a chegada. O local está cercado, a chuva prejudica a visibilidade e qualquer barulho pode atrair uma quantidade enorme de criaturas. Gerry recolhe informações fragmentadas e percebe que ninguém possui uma versão completa dos fatos. Cada pessoa conhece uma pequena parte, enquanto o restante do mundo desmorona depressa demais para acompanhar relatórios, reuniões ou protocolos.

O roteiro transforma a investigação numa espécie de viagem internacional sem qualquer charme turístico. Gerry cruza fronteiras, entra em aviões militares e chega a lugares onde a comunicação já começou a falhar. Brad Pitt interpreta o personagem com serenidade, sem transformar cada decisão numa demonstração de força. Sua principal arma é a capacidade de olhar, comparar comportamentos e guardar detalhes que outras pessoas ignoram enquanto correm.

Jerusalém ganha alguns dias

Uma nova pista leva Gerry a Jerusalém, onde grandes muralhas foram erguidas antes que a infecção alcançasse a cidade. Ele procura Jurgen Warmbrunn, vivido por Ludi Boeken, responsável por levar a sério os sinais de uma ameaça internacional. Enquanto outros governos demoraram a reagir, as autoridades locais fecharam acessos e prepararam áreas de proteção.

A segurança, no entanto, está longe de ser definitiva. Milhares de pessoas se aglomeram dentro dos muros, soldados controlam passagens e o medo cresce a cada minuto. Gerry tenta compreender por que alguns sobreviventes parecem passar despercebidos pelos infectados. A observação ainda é apenas uma hipótese, mas oferece uma possibilidade onde antes havia somente fuga.

Durante essa etapa, ele recebe a ajuda da soldado Segen, interpretada por Daniella Kertesz. A personagem entra na história em meio a uma situação extrema e permanece ao lado de Gerry quando a missão perde homens, recursos e rotas. Segen possui poucas falas, mas sua presença ganha importância porque ela representa uma sobrevivente treinada que também precisa aceitar ajuda. A parceria entre os dois nasce da urgência, sem romance forçado ou longas confissões em corredores.

As sequências em Jerusalém revelam a escala que tornou “Guerra Mundial Z” uma produção tão comentada. Os infectados se movem em massa, sobem uns sobre os outros e formam ondas humanas difíceis de conter. O efeito assusta menos pela aparência individual das criaturas e mais pela velocidade coletiva. Uma pessoa isolada ainda pode ser observada. Dezenas de milhares correndo juntas dispensam qualquer análise cuidadosa.

A investigação volta aos detalhes

Depois de passar por cidades, bases militares e aeronaves, Gerry chega a uma instalação da Organização Mundial da Saúde. Ali, a história abandona por alguns instantes as multidões e se concentra em corredores, portas, câmeras e laboratórios. O espaço menor devolve ao protagonista aquilo que ele sabe fazer melhor, investigar sinais e tomar decisões com pouca informação disponível.

Os médicos presentes no local conhecem doenças, medicamentos e procedimentos, mas também estão presos numa área cercada por infectados. Gerry precisa chegar a uma ala restrita para verificar a teoria formada durante a viagem. O risco deixa de envolver uma cidade inteira e passa a depender de passos silenciosos, salas trancadas e poucos metros de distância. Marc Forster usa essa mudança de escala para recuperar a tensão que os grandes ataques, em certos trechos, quase transformam apenas em espetáculo.

“Guerra Mundial Z” funciona melhor quando acompanha Gerry observando comportamentos do que quando tenta impressionar pelo tamanho da destruição. O protagonista não é um guerreiro invencível nem um cientista capaz de resolver uma pandemia sozinho. Ele reúne pistas, comete escolhas arriscadas e conta com pessoas que conhecem partes do problema. Essa construção torna sua missão mais humana, mesmo dentro de uma produção milionária repleta de aviões, navios e cidades sitiadas.

Mireille Enos também oferece peso emocional às decisões do personagem. Karin permanece distante durante boa parte da busca, mas as ligações entre os dois lembram o que Gerry pode perder. A família não aparece apenas como decoração sentimental. Ela interfere em cada passo, já que o abrigo das meninas depende do trabalho do pai e da permanência de espaço nas estruturas da ONU.

Lançado numa época em que os zumbis estavam por toda parte no cinema e na televisão, “Guerra Mundial Z” encontrou uma forma própria de apresentar a ameaça. As criaturas não caminham lentamente nem aguardam a vítima dobrar uma esquina escura. Elas correm, atacam em grupo e derrubam barreiras com uma energia quase animal. O filme prefere o medo provocado por uma multidão incontrolável ao terror de um único monstro escondido.

Mesmo com problemas de ritmo e algumas soluções apressadas, a produção mantém o interesse ao transformar uma crise mundial numa investigação pessoal. Gerry inicia a história tentando tirar a família de uma avenida congestionada e acaba envolvido numa operação que cruza continentes. Cada parada fornece uma pista, fecha uma rota ou elimina uma possibilidade.

“Guerra Mundial Z” entrega ação em grande escala, mas preserva sua melhor ideia nos pequenos gestos. Gerry olha para quem é atacado, para quem é ignorado e para aquilo que acontece segundos antes da violência. Em meio a governos assustados e soldados cercados, sua atenção aos detalhes abre uma chance de continuar a busca e, talvez, devolver alguma segurança à família que ficou esperando por ele.