O filme da Netflix que é tão bonito que até parece um sonho

No início do século 20, nas florestas do noroeste dos Estados Unidos, Robert Grainier (Joel Edgerton) trabalha para sustentar a família que sonha manter por perto.

Dirigido por Clint Bentley, “Sonhos de Trem” acompanha um homem comum durante décadas de mudanças profundas na paisagem, no trabalho e na vida familiar. Robert ajuda a construir ferrovias e derruba árvores em regiões afastadas, sempre dependente de empregos pesados e temporários. Quando conhece Gladys (Felicity Jones), ele passa a desejar algo que até então parecia distante. Uma casa, uma filha e uma renda obtida perto do próprio terreno. O problema está na conta. Para financiar esse futuro, Robert precisa continuar partindo.

Uma casa perto do rio

Robert cresceu sem guardar lembranças dos pais e aprendeu cedo a sobreviver com o que surgia. Seu corpo se torna a principal ferramenta de trabalho. Ele carrega madeira, acompanha equipes ferroviárias e passa temporadas em acampamentos onde homens dividem comida, cansaço e histórias nem sempre confiáveis. A vida segue por turnos, sem garantias e sem muita delicadeza.

A chegada de Gladys muda esse ritmo. Felicity Jones interpreta uma mulher afetuosa, firme e envolvida na construção do cotidiano. Ela não fica restrita à espera do marido. Gladys participa dos planos, cuida da terra e transforma o espaço isolado ao lado do riacho em um lar. Com o nascimento da filha, a cabana ganha uma rotina que Robert jamais conheceu durante a infância. Pela primeira vez, ele possui um lugar ao qual deseja voltar.

O casal sonha em abrir uma pequena serraria na propriedade. A ideia permitiria que Robert ganhasse dinheiro sem desaparecer durante semanas. Ainda faltam ferramentas, estrutura e capital, por isso ele aceita novos serviços longe de casa. A contradição é dolorosa e bastante humana. Robert trabalha para ficar com a família, mas o próprio salário o mantém afastado dela. Esse emprego jamais permite prometer jantar às sete.

O salário cobra distância

Nos acampamentos, Robert convive com trabalhadores marcados pelo esforço e pelo risco. Arn Peeples (William H. Macy), especialista em explosivos, acrescenta experiência e uma conversa peculiar à rotina. Boomer (Clifton Collins Jr.) também cruza o caminho do protagonista, ligado a uma lembrança antiga que Robert nunca conseguiu colocar inteiramente em ordem. Esses homens ajudam a preencher os dias, embora nenhum deles resolva a falta que a casa provoca.

Clint Bentley trata o trabalho manual sem transformá-lo em espetáculo heroico. Cortar árvores e abrir passagem para trilhos exige força, atenção e alguma sorte. Um erro pode custar um membro, um companheiro ou a própria vida. Robert observa mais do que fala, e Joel Edgerton constrói o personagem por meio dessa contenção. Seu rosto registra exaustão, receio e afeto antes que qualquer palavra seja dita.

As ferrovias prometem aproximar cidades, mercadorias e pessoas, mas Robert vive o lado menos elegante dessa modernização. Ele participa da construção de caminhos que encurtam o mapa enquanto passa meses separado de Gladys e da filha. Outros homens decidem o destino dos trilhos. A ele cabe levantar peso, seguir ordens e esperar o pagamento. O progresso avança pela floresta, porém sua família continua dependente de uma data incerta de retorno.

A ausência muda tudo

Uma tragédia ocorrida durante uma dessas viagens rompe a vida que Robert e Gladys tentavam erguer. O filme não transforma o acontecimento em espetáculo e também não entrega alívio fácil. Robert volta a um território marcado pela perda e procura sinais daquilo que o fazia sentir inteiro. A busca atravessa sua relação com a casa, a mata e as lembranças que permanecem incompletas.

Depois da perda, “Sonhos de Trem” acompanha um homem tentando seguir sem possuir respostas suficientes. Robert procura vestígios, escuta relatos e se apega à possibilidade de recuperar algum vínculo com o passado. A solidão pesa, mas ele continua trabalhando porque as necessidades materiais não desaparecem quando alguém sofre. Há contas, comida, abrigo e um corpo que precisa atravessar os dias.

Claire Thompson (Kerry Condon), funcionária do serviço florestal, surge em outra etapa da vida de Robert. Sua presença oferece conversa e companhia a um homem acostumado ao silêncio. Bentley preserva a individualidade dela e não a usa apenas para preencher uma ausência. Claire também conhece a floresta, o isolamento e a dificuldade de criar vínculos em lugares onde as pessoas chegam, trabalham e partem.

Uma vida atravessada pelo tempo

A narração de Will Patton ajuda a percorrer os anos sem transformar a história numa lista de acontecimentos. Sua voz preenche intervalos, situa mudanças e acompanha aquilo que Robert não consegue expressar. A fotografia de Adolpho Veloso mantém árvores, rios e trilhos ligados às escolhas do protagonista. A paisagem oferece trabalho e abrigo, mas também separa famílias, prolonga viagens e guarda perigos que ninguém controla.

Bentley adota um ritmo paciente, por vezes lento demais para quem espera grandes viradas a cada sequência. Essa escolha combina com Robert, homem que passa boa parte da existência aguardando pagamentos, retornos e notícias. Há cenas em que o silêncio se estende além do necessário, embora Joel Edgerton sustente a atenção pela maneira discreta com que reage a cada mudança. Um olhar demora, uma mão hesita e um gesto doméstico ganha importância sem pedir aplausos.

Felicity Jones oferece calor a Gladys sem transformar a personagem numa lembrança idealizada. William H. Macy acrescenta energia aos trechos de trabalho, enquanto Kerry Condon cria uma presença serena e independente. O elenco se ajusta ao tom contido de “Sonhos de Trem”, que prefere observar pessoas ocupadas em sobreviver a fabricar declarações grandiosas sobre elas.

“Sonhos de Trem” narra a vida de alguém que dificilmente ganharia uma estátua ou entraria nos livros de história. Robert ajudou a derrubar florestas, levantar pontes e abrir ferrovias, mas sua maior ambição cabia num terreno pequeno, perto da mulher e da filha. Clint Bentley filma essa existência com sensibilidade, sem embelezar o sofrimento e sem transformar pobreza em lição edificante. Quando Robert volta a pegar suas ferramentas, o gesto revela o que ainda lhe resta. Trabalhar, lembrar e procurar um caminho de volta para casa.