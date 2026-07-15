O filme brasileiro que é uma verdadeira aula de história, na Netflix

Em março de 1985, às vésperas da posse em Brasília, Tancredo Neves (Othon Bastos) é internado com fortes dores abdominais, enquanto médicos, familiares e aliados tentam proteger sua vida e impedir que a doença agrave a instabilidade política do país.

Baseado no livro homônimo do historiador Luís Mir, “O Paciente: O Caso Tancredo Neves” acompanha os últimos dias do presidente eleito e recupera um episódio que marcou a redemocratização brasileira. Dirigido por Sergio Rezende, o drama transforma hospitais, consultórios e corredores em espaços de tensão, onde diagnósticos, boletins médicos e interesses políticos passam a dividir a mesma sala.

A doença às vésperas da posse

Tancredo Neves havia sido escolhido pelo Colégio Eleitoral para assumir a Presidência da República após mais de duas décadas de regime militar. O país esperava sua posse com enorme ansiedade, mas o presidente eleito começou a sentir dores intensas pouco antes da cerimônia marcada para 15 de março de 1985.

Othon Bastos interpreta Tancredo como um homem debilitado, porém ainda preocupado com o que sua ausência poderia provocar. A internação não envolve apenas a saúde de um paciente. Ela coloca em risco uma transição política aguardada por milhões de brasileiros, além de levantar dúvidas sobre quem assumiria o governo caso o presidente eleito não pudesse tomar posse.

Tancredo tenta permanecer no controle, mas seu corpo deixa cada vez menos espaço para escolhas. A dor cresce, os exames se acumulam e os médicos precisam agir sob uma pressão que ultrapassa o ambiente hospitalar. Qualquer decisão pode comprometer o tratamento, alimentar boatos ou mudar os rumos da sucessão presidencial.

O roteiro trabalha bem essa mistura de fragilidade física e responsabilidade pública. Tancredo está cercado por pessoas, mas vive uma solidão particular. Todos falam sobre seu estado, enquanto ele perde força para participar das decisões que definem seu próprio tratamento.

Risoleta acompanha cada decisão

Risoleta Neves (Esther Góes) ocupa um lugar importante na história. A esposa acompanha o agravamento do quadro, cobra informações e tenta proteger o marido num ambiente dominado por termos médicos, ordens e portas fechadas. Ela conhece Tancredo longe das formalidades da política e percebe mudanças que os profissionais nem sempre valorizam.

Esther Góes interpreta Risoleta com firmeza e sensibilidade. A personagem não permanece sentada à espera de notícias. Ela questiona procedimentos, procura saber quem está cuidando do marido e demonstra desconforto diante das incertezas apresentadas pela equipe. Sua presença dá ao filme uma dimensão familiar que aproxima o episódio histórico de uma experiência dolorosamente comum.

Ao lado dela, os parentes enfrentam a dificuldade de acompanhar um tratamento cercado por sigilo e pressa. A família quer informações precisas, enquanto médicos e assessores precisam considerar as consequências públicas de cada notícia. Essa disputa cria uma tensão constante, porque o estado de Tancredo pertence à família, mas também interessa ao país inteiro.

Há algo cruel nessa situação. Risoleta precisa cuidar do marido enquanto sabe que qualquer piora será discutida por políticos, jornalistas e autoridades. A intimidade do casal desaparece diante de relatórios, telefonemas e decisões tomadas por profissionais que controlam o acesso ao quarto.

Os médicos sob pressão política

Leonardo Medeiros interpreta o doutor Francisco Pinheiro Rocha, um dos profissionais envolvidos no atendimento de Tancredo. O médico precisa avaliar os sintomas e decidir quais procedimentos serão adotados, mas trabalha num ambiente em que cada escolha recebe atenção muito maior do que teria numa internação comum.

Outros especialistas entram no caso à medida que a saúde do presidente eleito piora. Henrique Walter Pinotti (Paulo Betti) e Renault Mattos Ribeiro (Otávio Müller) fazem parte dessa rede de médicos chamada para analisar diagnósticos, exames e possibilidades de tratamento. O longa expõe divergências e hesitações sem transformar todos os profissionais em figuras perversas.

O problema nasce da combinação entre urgência, hierarquia e confiança excessiva em determinadas avaliações. Cada médico chega com conhecimento e autoridade, mas também precisa lidar com informações anteriores, decisões já tomadas e pouco tempo para rever o caminho escolhido. A medicina aparece cercada por limites humanos, vaidades e receios profissionais.

Sergio Rezende não transforma o hospital num cenário de conspiração espalhafatosa. A inquietação cresce por meio de conversas reservadas, dúvidas clínicas e ordens que nem sempre chegam a todos. O público acompanha a perda gradual de autonomia de Tancredo, que passa de presidente eleito a paciente dependente de médicos, aparelhos e boletins.

A informação vira assunto de Estado

Antônio Britto (Emílio Dantas) assume uma das tarefas mais delicadas daquele período. Responsável pela comunicação, ele precisa informar a imprensa sem provocar pânico nem expor todas as dúvidas da equipe médica. Cada boletim exige cuidado, porque uma palavra mal escolhida pode alimentar rumores sobre a posse e a continuidade do governo.

A situação cria um jogo incômodo entre verdade, prudência e interesse político. O país quer saber o que acontece, mas recebe notícias selecionadas por pessoas preocupadas com a estabilidade institucional. O filme acompanha esse controle sem transformar Antônio Britto num simples porta-voz obediente. Ele também carrega o peso de falar por um homem que já não consegue aparecer diante do público.

A comunicação oficial tenta manter a esperança, enquanto os corredores revelam um quadro bem mais grave. Essa diferença entre o que se sabe dentro do hospital e o que chega à população sustenta boa parte do suspense. Não há perseguições nem grandes cenas de ação. A tensão está num exame, numa porta fechada, num telefonema interrompido ou na demora de uma nova informação.

Um episódio político visto pelo quarto

“O Paciente: O Caso Tancredo Neves” acerta ao contar a redemocratização brasileira pelo ponto de vista de um homem preso a uma cama. O país atravessa uma mudança histórica, mas o presidente escolhido para representar esse novo período luta para permanecer consciente e participar das decisões sobre sua saúde.

Othon Bastos oferece uma interpretação contida e dolorosa. Seu Tancredo demonstra medo, cansaço e irritação, sem perder a consciência de que sua vida está ligada ao futuro político brasileiro. Esther Góes sustenta o lado afetivo da história, enquanto Leonardo Medeiros, Paulo Betti, Otávio Müller e Emílio Dantas representam profissionais obrigados a agir num ambiente em que nenhum erro permanece apenas no campo pessoal.

O filme apresenta muitos personagens e informações médicas, o que pode deixar alguns trechos mais carregados. Ainda assim, a narrativa mantém o foco na internação e nas escolhas feitas em torno do paciente. Sergio Rezende procura mostrar que a história do país também foi escrita entre diagnósticos incertos, disputas de autoridade e notícias cuidadosamente preparadas.

Ao recuperar o caso três décadas depois, “O Paciente: O Caso Tancredo Neves” oferece um drama político acessível, humano e inquietante. A produção lembra que, durante aqueles dias de março de 1985, o futuro da Presidência dependeu de decisões tomadas em quartos hospitalares, enquanto uma família tentava permanecer perto de Tancredo e o Brasil esperava do lado de fora.