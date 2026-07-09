Em clima de romance: Jennifer Lopez e Jim Caviezel se apaixonam em filme na Netflix

“Olhar de Anjo”, drama romântico dirigido por Luis Mandoki, acompanha uma policial de Chicago que se aproxima do homem misterioso responsável por salvar sua vida durante uma perseguição. Sharon Pogue, interpretada por Jennifer Lopez, trabalha nas ruas, lida com o perigo de frente e aprendeu a manter certa distância emocional para continuar de pé. Essa defesa começa a perder força quando Catch, vivido por Jim Caviezel, surge em sua vida sem pedir licença, sem oferecer muitas explicações e sem caber com facilidade em nenhuma categoria conhecida por ela.

A história começa em território de risco. Sharon Pogue persegue um suspeito pelas ruas de Chicago quando a ação sai do controle e ela quase vira vítima de uma emboscada. A intervenção de Catch impede que a situação termine em morte. Ele aparece, desarma o agressor e salva a policial antes que ela tenha tempo de entender quem é aquele homem.

Esse encontro inicial dá ao filme um ponto de partida simples, mas eficiente. Sharon não é uma personagem frágil esperando resgate. Ela é uma profissional treinada, acostumada a lidar com criminosos, ocorrências e tensão urbana. Por isso, a presença de Catch mexe tanto com ela. A ajuda que recebe não combina com sua rotina de comando. A policial sobrevive, mas sai dali com uma pergunta incômoda. Quem é aquele estranho que apareceu no momento exato e depois passou a ocupar espaço demais em sua cabeça?

Catch entra sem explicar tudo

Catch é apresentado como um homem gentil, reservado e difícil de decifrar. Jim Caviezel interpreta o personagem com poucas palavras, gestos contidos e uma calma que intriga Sharon. Ele não tenta parecer herói, nem se oferece como salvador oficial da história. Pelo contrário, parece alguém que fez o que precisava fazer e depois preferiu desaparecer antes que alguém pedisse detalhes.

Sharon, porém, não é do tipo que deixa perguntas soltas com facilidade. A personagem de Jennifer Lopez carrega a firmeza de quem aprendeu a sobreviver em ambientes duros, mas também revela uma solidão que o filme trata com cuidado. A aproximação entre ela e Catch nasce desse atrito. Ele se fecha quando a conversa toca em certas partes do passado. Ela avança porque precisa saber com quem está lidando. O romance cresce entre cuidado, desconfiança e aquela sensação desconfortável de que os dois escondem mais do que gostariam.

Luis Mandoki aposta em uma condução mais íntima do que grandiosa. “Olhar de Anjo” começa com uma cena de perigo, mas prefere seguir pelo caminho das relações feridas. O filme observa Sharon fora da função policial, quando a farda já não basta para organizar seus afetos. Também acompanha Catch longe da imagem do homem misterioso, aos poucos revelado como alguém marcado por uma dor antiga. O interesse da narrativa está nessa passagem do susto para a intimidade.

A família de Sharon pesa

A vida familiar de Sharon também interfere em suas escolhas. Larry Pogue, interpretado por Jeremy Sisto, faz parte desse núcleo de lembranças mal resolvidas, cobranças antigas e afetos atravessados. A relação entre os irmãos ajuda a explicar por que Sharon mantém tanta resistência quando alguém tenta se aproximar. Ela enfrenta suspeitos nas ruas, mas dentro de casa parece carregar feridas que nenhum treinamento policial consegue resolver.

Esse é um dos acertos do filme. Sharon não é tratada apenas como a mulher endurecida pelo trabalho. Ela tem história, culpa, raiva, humor seco e uma dificuldade enorme de baixar a guarda. Jennifer Lopez encontra bons momentos quando precisa misturar força e vulnerabilidade sem transformar a personagem em vítima. Sharon pode ser ríspida, teimosa e até injusta, mas essas reações nascem de um lugar compreensível. Ela tenta manter controle porque sabe o preço de perdê-lo.

Catch, por outro lado, também tem seus próprios fantasmas. O filme não despeja tudo de uma vez, o que ajuda a manter a curiosidade sem transformar o personagem em enigma artificial. Há um passado que o prende, uma ausência que pesa e uma dor que ele administra de maneira silenciosa. A relação com Sharon passa a ameaçar esse isolamento. Quando ela se aproxima, ele precisa decidir se continuará protegido atrás do silêncio ou se aceitará o risco de ser conhecido.

Romance sem açúcar em excesso

Apesar do título sugerir algo mais celestial ou sentimental, “Olhar de Anjo” trabalha melhor quando mantém os pés no chão. O romance entre Sharon e Catch não surge como uma cura milagrosa. Ele nasce com tropeços, pausas e desconfortos. Os dois se atraem porque percebem alguma verdade um no outro, mas também se assustam porque essa verdade cobra abertura.

Há espaço para leveza, especialmente nas cenas em que Sharon tenta preservar a pose durona diante de um homem que não reage aos seus mecanismos habituais. O filme encontra certa graça nesse descompasso. Ela quer respostas. Ele oferece presença, mas economiza explicações. Essa diferença rende momentos de ternura discreta e impede que a história caia em excesso de sofrimento.

A química entre Jennifer Lopez e Jim Caviezel sustenta boa parte do longa. Ela traz energia, irritação e uma humanidade palpável para Sharon. Ele trabalha em registro mais quieto, quase sempre preso ao que o personagem não consegue dizer. Quando os dois dividem a tela, o filme ganha força porque não depende apenas da pergunta sobre o passado de Catch. O que interessa é perceber até onde Sharon aceita ir para além da suspeita, e até onde Catch consegue permanecer quando alguém deixa de ser apenas companhia.

Um drama sobre permanecer

“Olhar de Anjo” pode parecer, à primeira vista, uma história sobre destino. Afinal, uma policial quase morre, um estranho aparece no instante certo e os dois descobrem que já estiveram ligados antes. Mas o filme seria melhor se deixasse essa ideia em segundo plano e se concentra nas escolhas menores. Atender uma ligação. Aceitar um encontro. Voltar para uma conversa difícil. Entrar em uma casa onde a mágoa ainda circula.

Luis Mandoki constrói um drama romântico de ritmo calmo, interessado em pessoas que precisam lidar com o passado antes de conseguir viver qualquer afeto no presente. Nem tudo tem a mesma força, e o filme por vezes parece mais delicado do que contundente. Ainda assim, há honestidade no modo como observa dois personagens tentando se aproximar sem saber bem o que fazer com a própria dor.

No centro de tudo está Sharon Pogue, uma mulher que conhece bem o perigo das ruas, mas descobre que certas ameaças chegam em forma de lembrança, família e amor. Catch salva sua vida em uma noite violenta, mas a relação entre os dois só ganha sentido quando ambos precisam encarar o que carregam em silêncio. “Olhar de Anjo” encontra seu melhor lugar nessa espera, quando ninguém tem controle total da situação e, mesmo assim, alguém decide ficar.