Com Kevin Costner, filme premiado fez uma geração inteira se apaixonar: no Prime Video

Em 1992, o diretor Mick Jackson levou aos cinemas “O Guarda-Costas”, drama romântico ambientado no mundo da música e do entretenimento. A história acompanha Rachel Marron (Whitney Houston), uma cantora famosa que começa a receber ameaças anônimas e passa a viver sob a proteção de Frank Farmer (Kevin Costner), ex-agente do Serviço Secreto contratado por seu empresário. A presença dele muda a rotina da artista, incomoda sua equipe e cria uma convivência marcada por desconfiança, atração e medo.

Rachel Marron está no auge da carreira. Ela grava músicas, participa de ensaios, recebe convidados e mantém uma agenda cheia de compromissos públicos. Sua imagem sustenta shows, contratos e o trabalho de várias pessoas ao redor. O problema surge quando cartas ameaçadoras começam a chegar, indicando que alguém acompanha seus passos com uma atenção perigosa.

Bill Devaney (Bill Cobbs), empresário da cantora, decide contratar Frank Farmer. Rachel, porém, não conhece toda a gravidade da situação. Parte das informações é escondida para que ela continue trabalhando sem entrar em pânico. Essa escolha mantém a agenda em movimento, mas também deixa a artista sem saber por que um desconhecido passou a controlar entradas, horários e deslocamentos.

Frank examina a casa, observa os funcionários, verifica portões e identifica falhas na segurança. Tony Scibelli (Mike Starr), responsável pela proteção cotidiana, recebe o novo profissional com pouca simpatia. Sy Spector (Gary Kemp), assessor de Rachel, também demonstra preocupação com as mudanças, pois qualquer restrição pode prejudicar compromissos e aparições públicas.

A chegada de Frank provoca um desconforto compreensível. Ele fala pouco, sorri menos ainda e age com a delicadeza de quem considera uma porta destrancada quase uma ofensa pessoal. Para Rachel, suas regras parecem excessivas. Para ele, cada visita inesperada representa uma oportunidade oferecida ao perseguidor.

A segurança invade a rotina

Rachel não aceita facilmente as ordens do guarda-costas. Acostumada a comandar a própria carreira, ela se irrita quando Frank interfere em festas, apresentações e encontros profissionais. O trabalho da cantora depende da proximidade com fãs, músicos, produtores e convidados. Já o trabalho dele exige distância, controle e previsibilidade.

Esse choque sustenta boa parte de “O Guarda-Costas”. Rachel quer preservar a vida que construiu, enquanto Frank tenta impedir que essa mesma rotina facilite um ataque. Os dois possuem motivos legítimos, mas enxergam o perigo de maneiras opostas. Ela teme perder autonomia. Ele teme deixar passar uma ameaça real.

A pressão aumenta quando o perseguidor deixa de parecer apenas alguém escondido atrás de cartas. Frank intensifica a vigilância e passa a acompanhar Rachel em ambientes movimentados, onde qualquer pessoa pode se aproximar. A cantora começa a perceber que as precauções não nasceram de paranoia profissional. A ameaça já alcançou espaços próximos demais de sua família e de sua equipe.

Fletcher Marron (DeVaughn Nixon), filho de Rachel, também precisa ser protegido. A presença da criança aumenta a responsabilidade de Frank e torna a situação mais delicada. Ele não pode cuidar apenas da artista nos palcos. Precisa observar a casa, os empregados, os convidados e os deslocamentos do menino.

O romance complica o trabalho

A convivência entre Rachel e Frank muda quando a irritação abre espaço para interesse. A cantora percebe que o guarda-costas não está impressionado com sua fama, enquanto ele começa a enxergar a mulher por trás da celebridade. Essa aproximação dá calor ao filme, mas cria um problema profissional bastante evidente.

Frank precisa manter autoridade para tomar decisões que Rachel pode detestar. Quando os dois se envolvem, essa distância fica comprometida. Ele passa a carregar o peso de protegê-la e, ao mesmo tempo, lidar com sentimentos que prejudicam sua concentração. Rachel também se vê dividida entre o desejo de aproximação e a frustração diante das regras impostas por ele.

Kevin Costner interpreta Frank com contenção. O personagem raramente diz mais do que considera necessário e parece analisar cada ambiente antes de se permitir respirar. Whitney Houston oferece a Rachel uma mistura de segurança, orgulho e vulnerabilidade. Sua personagem não permanece passiva diante do perigo. Ela questiona, desafia e tenta preservar o comando sobre a própria vida.

A química entre os dois nasce dessa diferença. Rachel ocupa espaços com música, movimento e presença. Frank prefere corredores discretos, saídas alternativas e conversas curtas. Um vive de ser visto. O outro trabalha melhor quando ninguém percebe que ele está ali.

Uma casa cheia de suspeitas

Nicki Marron (Michele Lamar Richards), irmã de Rachel, participa da rotina familiar e revela outra camada dessa vida cercada por fama. A casa reúne parentes, funcionários, seguranças e profissionais ligados à carreira da cantora. Quanto maior o grupo, mais difícil fica identificar quem possui acesso a informações, horários e áreas privadas.

Frank precisa observar pessoas próximas sem destruir a confiança entre elas. Também precisa lidar com Greg Portman (Tomas Arana), profissional experiente e antigo conhecido de seu período no Serviço Secreto. A presença dele reforça o vínculo de Frank com um passado que ainda pesa sobre suas decisões.

O guarda-costas trabalhava na proteção presidencial, mas não estava de serviço quando Ronald Reagan sofreu o atentado cometido por John Hinckley Jr., em 1981. A ausência alimenta sua culpa e explica parte de seu rigor. Frank não deseja repetir uma falha que, embora não tenha sido responsabilidade dele, permaneceu associada à sua memória.

Essa informação dá maior espessura ao personagem sem transformar sua seriedade em pose. Frank sabe que um erro pode custar uma vida. Por isso, prefere parecer antipático a permitir uma brecha. A postura incomoda Rachel, mas também preserva sua segurança quando a ameaça se torna mais próxima.

Whitney Houston domina a cena

“O Guarda-Costas” marcou a estreia de Whitney Houston como atriz e aproveitou sua presença musical sem transformar Rachel numa simples extensão da cantora real. As apresentações fazem parte do trabalho da personagem e ajudam a explicar por que protegê-la é tão complicado. Rachel precisa subir ao palco, circular entre pessoas e manter contato com o público, mesmo quando alguém deseja alcançá-la por motivos violentos.

A trilha sonora ocupa um lugar central, sobretudo pela interpretação de Whitney Houston para “I Will Always Love You”. A canção se tornou inseparável do filme, mas a história também se sustenta pela relação entre duas pessoas que tentam conciliar afeto, responsabilidade e liberdade.

Mick Jackson coloca o suspense ligado à rotina da cantora. Portas, carros, corredores e bastidores deixam de ser espaços comuns quando Frank precisa calcular quem pode entrar e quanto tempo existe para sair. A direção alterna apresentações grandiosas com períodos de espera, nos quais a ausência do perseguidor provoca mais inquietação do que sua aparição.

“O Guarda-Costas” possui excessos típicos dos romances populares dos anos 1990, mas conserva uma combinação eficiente de perigo, música e paixão. Whitney Houston oferece carisma e emoção, enquanto Kevin Costner transforma o silêncio em parte do trabalho de Frank. A cantora deseja continuar vivendo sob os holofotes. O guarda-costas precisa mantê-la viva em lugares onde todos conseguem vê-la.