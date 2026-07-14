Baseado em história real, drama com Brad Pitt, Michael Fassbender e Chiwetel Ejiofor está no Prime Video

Em 1841, o músico Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), um homem negro livre que vive com a família no estado de Nova York, aceita uma proposta de trabalho em Washington. O serviço deveria durar poucas semanas, mas termina em sequestro, cárcere e venda ilegal para fazendas do sul dos Estados Unidos. Dirigido por Steve McQueen, “12 Anos de Escravidão” acompanha a luta de Solomon para sobreviver, preservar a identidade e buscar uma forma segura de provar que sua liberdade foi roubada.

Solomon leva uma vida respeitável em Saratoga Springs. É casado, pai de duas crianças e conhecido por sua habilidade com o violino. Durante uma ausência da família, ele recebe o convite de dois homens que dizem trabalhar com espetáculos itinerantes. A oferta parece legítima, inclui pagamento e aproveita um talento que já garante parte de sua renda.

A viagem, porém, leva Solomon para muito longe da rotina que conhece. Após uma noite em Washington, ele acorda acorrentado, sem documentos e cercado por homens que se recusam a ouvir sua história. Quando afirma que nasceu livre, recebe agressões e ameaças. Seus sequestradores sabem que uma vítima sem contato com a família, num território onde a escravidão é aceita pela lei, terá poucas chances de ser ouvida.

A partir desse momento, Solomon é obrigado a esconder a própria formação. Ler, escrever ou falar demais pode despertar suspeitas e aumentar a violência. Para continuar vivo, ele precisa responder pelo nome de Platt, identidade criada pelos responsáveis por sua venda. O desaparecimento não apaga apenas seu endereço. Também tenta apagar sua história, seu trabalho e os vínculos familiares construídos antes do sequestro.

Corpos expostos para venda

Solomon é transportado com outras pessoas negras para o sul do país. Durante a viagem e nos espaços de comercialização, famílias são separadas diante de compradores que avaliam força física, idade e capacidade de trabalho. O negociante Theophilus Freeman (Paul Giamatti) apresenta homens, mulheres e crianças como mercadorias, ignorando pedidos para que parentes permaneçam juntos.

A frieza dessas passagens nasce da normalidade com que os participantes cumprem suas tarefas. Ninguém precisa gritar o tempo todo. Bastam listas, preços, correntes e compradores dispostos a tratar seres humanos como patrimônio. Steve McQueen observa esse comércio sem oferecer alívio ao espectador, mantendo a atenção nos rostos de quem perde nome, casa e parentes em poucas horas.

Solomon é comprado por William Ford (Benedict Cumberbatch), proprietário de terras que demonstra certa cordialidade, mas continua integrado ao regime escravista. Ford reconhece a inteligência do músico e aceita algumas de suas sugestões para melhorar o transporte de madeira. Essa consideração, contudo, possui um limite evidente. Solomon pode ser elogiado por uma boa ideia, mas continua pertencendo legalmente a outro homem.

A inteligência também traz perigo

Na propriedade de Ford, Solomon entra em atrito com o carpinteiro John Tibeats (Paul Dano), funcionário ressentido com sua competência e com a atenção concedida pelo patrão. Tibeats usa a autoridade disponível para humilhá-lo, provocar brigas e reafirmar uma hierarquia baseada na cor da pele. Qualquer reação pode ser usada como justificativa para castigos ainda mais severos.

Chiwetel Ejiofor interpreta Solomon com contenção. O personagem precisa observar antes de falar, esconder conhecimentos e demonstrar submissão mesmo quando percebe a ignorância de quem lhe dá ordens. Seu rosto registra raiva, medo e cálculo, sem transformar cada emoção em discurso. Há momentos em que um olhar diz mais do que uma página inteira de diálogo, sobretudo quando protestar significaria colocar a vida em risco.

Ford oferece proteção limitada porque também depende de dívidas, acordos comerciais e relações com outros homens brancos. A bondade pessoal, quando existe, não desfaz a estrutura que autoriza a compra de pessoas. Solomon percebe que ser tratado com menos crueldade não significa recuperar direitos. O proprietário pode lhe dar um violino e, ainda assim, mantê-lo preso a uma vida que jamais escolheu.

A fazenda de Edwin Epps

A situação se torna ainda mais brutal quando Solomon passa para o domínio de Edwin Epps (Michael Fassbender), dono de uma plantação de algodão na Louisiana. Epps controla os trabalhadores por meio de metas diárias, vigilância e punições. O algodão colhido por cada pessoa é pesado, e resultados considerados baixos costumam trazer castigos físicos.

Michael Fassbender interpreta Epps como um homem instável, autoritário e protegido por uma sociedade que aceita seus atos. Ele usa passagens religiosas para justificar o domínio sobre os escravizados, enquanto transforma ciúme e frustração em violência. A religião, em suas mãos, deixa de oferecer consolo e passa a sustentar uma autoridade que ninguém ao redor se dispõe a enfrentar.

Entre os trabalhadores está Patsey (Lupita Nyong’o), jovem que colhe grandes quantidades de algodão e, mesmo assim, vive sob ameaça constante. Seu desempenho desperta a obsessão de Epps e a hostilidade de Mary Epps (Sarah Paulson), esposa do fazendeiro. Patsey sofre por ser eficiente, por chamar atenção e por não possuir qualquer espaço seguro dentro da propriedade.

Lupita Nyong’o oferece à personagem uma combinação dolorosa de firmeza e esgotamento. Patsey tenta cumprir as ordens, procura pequenos instantes de descanso e suporta agressões provocadas por conflitos que não criou. Sua presença impede que a história fique restrita ao sofrimento de Solomon. Há outras vidas aprisionadas naquele campo, cada uma submetida a formas particulares de abuso.

Sobreviver sem esquecer o próprio nome

Solomon sabe que fugir sem planejamento pode levar à morte. Também percebe que confiar na pessoa errada pode revelar sua origem e provocar novas punições. Por isso, procura oportunidades discretas de contato com o mundo exterior, preservando na memória os nomes da esposa, dos filhos e da cidade onde vivia. A lembrança da família deixa de ser apenas afeto. Torna-se prova de que Platt é uma invenção.

A direção de Steve McQueen usa o tempo para aproximar o público da espera enfrentada pelo personagem. Algumas cenas permanecem por mais tempo do que seria confortável, obrigando o espectador a acompanhar o cansaço, a solidão e a insegurança. A câmera não transforma a violência em espetáculo. Ela registra o que acontece e o que os demais personagens escolhem não interromper.

O violino também muda de sentido ao longo da história. Em Nova York, ele representa profissão, reconhecimento e autonomia. Nas fazendas, passa a ser usado conforme a vontade dos proprietários, que decidem quando Solomon pode tocar e para quem. Até sua habilidade artística, antes associada à liberdade, acaba submetida às ordens de homens que controlam seu trabalho.

“12 Anos de Escravidão” é duro porque apresenta a escravidão por meio de rotinas, documentos, dívidas, colheitas e relações de autoridade. Solomon não enfrenta apenas um sequestrador ou um fazendeiro cruel. Ele está preso a uma rede de compradores, empregados, capatazes e autoridades que prefere aceitar registros falsos a ouvir a vítima.

A atuação de Chiwetel Ejiofor mantém a história próxima de um homem que precisa sobreviver sem permitir que o cativeiro defina toda a sua existência. Steve McQueen filma essa resistência com sensibilidade e rigor, sem buscar conforto artificial. Cada dia vivido sob o nome de Platt aumenta a distância de casa, mas Solomon continua guardando a informação mais perigosa para seus proprietários. Ele sabe quem é.