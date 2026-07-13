Proibido para cardíacos: acaba de chegar à Netflix o filme mais devastador do ano

Em 29 de janeiro de 2024, funcionários do Crescente Vermelho Palestino tentam salvar Hind Rajab, uma menina de seis anos presa dentro de um carro sob ataques em Gaza. Enquanto mantêm a criança ao telefone, os atendentes precisam conseguir autorização para enviar uma ambulância até o local. Dirigido pela tunisiana Kaouther Ben Hania, “A Voz de Hind Rajab” acompanha essa espera angustiante por meio dos profissionais que recebem o pedido de socorro e descobrem que conhecer a localização da vítima não basta para alcançá-la.

A história começa dentro de uma central do Crescente Vermelho Palestino, em Ramallah. Omar A. Alqam (Motaz Malhees) recebe uma ligação relacionada a um carro atingido em Gaza e tenta reunir as primeiras informações. Dentro do veículo estão membros de uma mesma família, entre eles Hind, que permanece presa e cercada por tiros.

Omar procura saber onde o automóvel está, quem ainda consegue falar e qual equipe poderia chegar à região. A distância impede qualquer intervenção pessoal, e o telefone passa a ser o único vínculo entre a central e a criança. Cada informação obtida ajuda a localizar o carro, mas também confirma que os atendentes dependem de decisões tomadas fora daquela sala.

Quando o peso emocional da conversa se torna difícil para Omar, Rana Hassan Faqih (Saja Kilani) assume o contato com Hind. A atendente fala com calma, faz perguntas simples e tenta manter a menina ocupada. Sua tarefa é impedir que a ligação seja interrompida enquanto os colegas procuram uma rota para o resgate.

Saja Kilani interpreta Rana com sensibilidade, sem exagerar gestos ou transformar sofrimento em espetáculo. A personagem sabe que precisa transmitir segurança, embora não tenha controle sobre a ambulância, o caminho ou o tempo necessário para chegar ao carro. Ela oferece companhia porque, naquele momento, é o único auxílio disponível.

A ambulância permanece parada

O coordenador Mahdi M. Aljamal (Amer Hlehel) precisa autorizar a saída dos socorristas e buscar garantias para que eles atravessem a área em segurança. A ambulância existe, a equipe está disponível e a localização foi identificada. Mesmo assim, ninguém pode partir enquanto não houver permissão para circular pela região controlada pelas forças israelenses.

Mahdi sofre pressão dos colegas, sobretudo de Omar, que se revolta com a demora. Motaz Malhees dá ao personagem uma energia inquieta. Ele anda pela central, cobra providências e reage mal às exigências administrativas porque escuta uma criança pedindo ajuda enquanto o veículo de resgate continua estacionado.

Amer Hlehel escolhe um caminho mais contido para Mahdi. O coordenador não trata a situação com frieza, mas precisa considerar que enviar uma ambulância sem qualquer garantia pode colocar outros profissionais sob ataque. A responsabilidade transforma cada decisão em risco. Se autoriza a partida sem proteção, expõe os socorristas. Se espera por uma liberação, Hind permanece sozinha no carro.

Essa tensão entre urgência e segurança sustenta boa parte do filme. Os funcionários sabem o que precisa ser feito, porém não possuem autoridade sobre o território. Eles podem localizar, telefonar, insistir e preparar uma equipe. Ainda assim, a saída da ambulância depende de pessoas que não estão na central e não escutam a voz da menina.

Uma sala cercada pela guerra

Kaouther Ben Hania mantém a maior parte da ação dentro do escritório. Gaza aparece por meio dos telefonemas, dos mapas, dos ruídos e das informações recebidas pelos atendentes. O carro não ocupa o centro da imagem, mas permanece presente em cada conversa e em cada tentativa de obter passagem.

A diretora utiliza a gravação real da voz de Hind Rajab, enquanto atores palestinos interpretam os profissionais envolvidos no atendimento. A opção cria uma relação delicada entre documento e encenação. Os intérpretes reagem a uma criança verdadeira, registrada durante uma situação real, e essa presença impede que a obra seja recebida apenas como ficção.

O som possui papel decisivo. Barulhos na ligação podem indicar movimento, perigo ou interrupção do contato. Rana presta atenção a cada mudança, pois um silêncio prolongado altera a situação dentro da sala. A espera deixa de ser um intervalo e passa a ocupar todo o espaço, consumindo o tempo da equipe e diminuindo as possibilidades de resgate.

Nisreen Jeries Qawas (Clara Khoury) auxilia os colegas e tenta preservar algum equilíbrio entre o atendimento, as cobranças e o desgaste emocional. Ela acompanha Rana, intervém quando Omar perde o controle e participa dos contatos necessários para liberar a ambulância. Clara Khoury oferece firmeza à personagem sem transformá-la em voz distante ou superior aos demais.

Profissionais sem poder sobre a rota

Um dos méritos de “A Voz de Hind Rajab” está na forma como apresenta o trabalho dos atendentes. Eles não ficam apenas ouvindo uma ligação. Precisam registrar dados, localizar o veículo, acionar responsáveis, preparar socorristas, confirmar caminhos e buscar autorização. Cada tarefa possui uma finalidade concreta, mas nenhuma garante que a criança será alcançada.

Omar quer acelerar a saída. Rana tenta preservar o contato. Nisreen apoia a equipe. Mahdi responde pela segurança da ambulância. Os quatro trabalham pelo mesmo objetivo, embora cada função imponha uma responsabilidade diferente. As discussões nascem dessas obrigações e da falta de controle sobre os acontecimentos do lado de fora.

Algumas cenas levam o desespero dos personagens a um grau intenso, sobretudo quando cobranças e telefonemas se acumulam. Ainda assim, o elenco mantém o foco na urgência daquele atendimento. A irritação de Omar, a contenção de Mahdi e o cuidado de Rana surgem de uma mesma constatação. Uma menina está pedindo socorro, mas as pessoas que a escutam não conseguem atravessar a distância até ela.

Ben Hania não usa imagens grandiosas da guerra. Mesas, celulares, computadores e portas de vidro ocupam o lugar de tanques e soldados. Essa escolha aproxima a violência da rotina de profissionais acostumados a lidar com emergências, mas que naquela noite esbarram numa barreira maior que sua capacidade de trabalho.

Permanecer falando ainda é agir

“A Voz de Hind Rajab” continua ao lado de Rana e dos colegas, acompanhando o esforço para transformar uma ligação em resgate. A diretora preserva Hind como criança, não apenas como símbolo de uma guerra. Ela sente medo, pede companhia e quer saber quando alguém chegará.

Rana continua falando porque desligar significaria abandonar o único contato disponível. Seus colegas insistem nos pedidos de autorização porque cada tentativa ainda pode liberar a ambulância. A equipe trabalha contra o relógio, embora não saiba quanto tempo resta nem quem possui poder suficiente para abrir a rota.

O drama é doloroso, construído com vozes, telefonemas e minutos perdidos. Kaouther Ben Hania dispensa adornos e concentra a atenção em pessoas que tentam cumprir seu trabalho enquanto decisões militares mantêm uma criança fora de alcance. Rana segura o telefone, Hind permanece na linha e a ambulância espera permissão para partir.