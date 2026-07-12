Drama sobre luto e reconstrução, com Jake Gyllenhaal e Naomi Watts, chega à Netflix

Davis Mitchell (Jake Gyllenhaal) é um executivo bem-sucedido de Nova York que perde a esposa em um acidente de carro e passa a reagir ao luto de maneira desconcertante. Lançado em 2015 e dirigido por Jean-Marc Vallée, “Demolição” acompanha esse homem enquanto ele abandona as convenções esperadas, escreve cartas para uma empresa de máquinas automáticas e tenta descobrir por que a morte de Julia não provoca a tristeza que todos esperam dele.

Davis vive cercado por conforto material, ternos caros e reuniões em uma empresa de investimentos comandada por Phil Eastwood (Chris Cooper), seu sogro. Pouco depois da morte de Julia, ele retorna ao trabalho e tenta seguir a rotina. Seu comportamento, porém, causa estranheza. Davis não chora, não demonstra desespero e parece mais interessado em observar detalhes banais do que em dividir a dor da família.

Phil interpreta essa postura como choque e acredita que o genro precisa de tempo para recuperar a estabilidade. Também espera que Davis participe de homenagens à filha e preserve a imagem de uma união feliz. O problema é que o viúvo começa a admitir que talvez não conhecesse Julia tão bem quanto imaginava. Pior ainda, suspeita que não a amava da maneira que deveria.

“Demolição” parte dessa confissão incômoda para tratar o luto sem transformá-lo numa experiência organizada. Davis não atravessa etapas previsíveis nem encontra conforto em frases gentis. Ele reage desmontando objetos, dizendo coisas inconvenientes e observando o próprio casamento com uma franqueza que machuca Phil. Jake Gyllenhaal interpreta o personagem sem buscar simpatia a qualquer custo. Seu Davis é egoísta, confuso, engraçado em situações erradas e, por vezes, difícil de suportar.

Uma carta muda a rotina

A ligação com Karen Moreno (Naomi Watts) começa depois de um episódio aparentemente banal. Ainda no hospital, Davis tenta comprar um produto numa máquina automática, mas o pacote fica preso. Irritado, ele envia uma carta de reclamação à empresa responsável. Em vez de limitar o texto ao dinheiro perdido, passa a contar detalhes sobre o acidente, o casamento e sua ausência de sofrimento.

As cartas chegam a Karen, funcionária do atendimento ao consumidor. Ela deveria responder apenas ao problema da máquina, mas fica intrigada com a sinceridade daquele desconhecido. Karen liga para Davis e os dois iniciam uma relação marcada por conversas fora de hora, silêncios constrangedores e uma curiosidade difícil de explicar.

Karen também enfrenta dificuldades pessoais. Ela cria o filho adolescente, Chris Moreno (Judah Lewis), administra problemas financeiros e mantém um relacionamento pouco satisfatório. Naomi Watts dá à personagem uma mistura convincente de cansaço e afeto. Karen não surge como alguém destinada a salvar Davis. Ela se aproxima porque também está perdida e reconhece, nas cartas, uma solidão parecida com a sua.

A relação entre os dois mantém certa distância do romance convencional. Há interesse, intimidade e cumplicidade, mas Vallée não transforma Karen numa recompensa para o viúvo. A personagem possui preocupações próprias, comete erros e sabe que a presença de Davis pode piorar uma casa que já enfrenta dificuldades.

Objetos quebrados e paredes abertas

Davis começa a desmontar tudo o que cruza seu caminho. Abre computadores, geladeiras, equipamentos do escritório e móveis domésticos. O gesto nasce de um conselho dado por Phil, que afirma ser preciso desmontar algo para descobrir o que está errado. Davis leva a frase ao pé da letra, com uma dedicação que mistura obsessão e irresponsabilidade.

Essas cenas oferecem parte da leveza de “Demolição”. O personagem trata eletrodomésticos e paredes com mais atenção do que dedicava à esposa, e o contraste provoca um riso desconfortável. Ele prefere lidar com parafusos, cabos e ferramentas porque esses elementos permitem ações concretas. Sentimentos não vêm acompanhados de manual, garantia ou peça de reposição.

Jean-Marc Vallée filma essa inquietação com energia, mas sem transformar cada gesto em espetáculo. A montagem acompanha a mente dispersa de Davis e aproxima lembranças, impulsos e atitudes destrutivas. A técnica permanece ligada ao estado do personagem, embora o roteiro insista algumas vezes na ideia de que demolir a casa representa desmontar uma vida. A metáfora fica evidente antes que o filme decida abandoná-la.

Ainda assim, existe algo honesto na maneira pela qual Davis se recusa a representar o viúvo que a família deseja ver. Ele não respeita cerimônias, fala em momentos inadequados e transforma reuniões profissionais em situações constrangedoras. Phil sofre com essas atitudes porque perdeu a filha e precisa conviver com um genro que questiona o casamento quando todos esperavam reverência.

Chris Cooper oferece ao sogro uma dor contida. Phil pode parecer rígido e controlador, mas seu esforço para preservar a memória de Julia nasce de uma perda real. Ele busca manter o escritório, a família e as homenagens sob controle porque essas tarefas ocupam o espaço deixado pela filha. O embate entre os dois homens ganha força quando nenhum deles consegue reconhecer a forma de sofrimento do outro.

Chris rompe a formalidade

A aproximação com Chris acrescenta uma camada importante à história. O adolescente recebe Davis com desconfiança e ironia. Aos poucos, os dois constroem uma amizade baseada em conversas francas e certa irresponsabilidade compartilhada. Davis fala com o garoto sem a postura protetora dos adultos, enquanto Chris lhe oferece uma sinceridade que não existe no ambiente corporativo.

Judah Lewis sustenta bem essa parceria. Chris enfrenta dúvidas sobre a própria identidade, dificuldades na escola e uma relação complicada com a mãe. Davis não possui preparo para orientá-lo, mas presta atenção ao que o garoto diz. Essa disponibilidade cria um vínculo curioso entre um adolescente que deseja ser ouvido e um adulto que passou anos ignorando a própria vida.

Algumas passagens entre os dois são divertidas porque dispensam delicadezas. Chris observa Davis com a impaciência de quem percebe que o homem rico e bem-vestido não faz ideia do que está fazendo. Davis, por sua vez, descobre que dinheiro e experiência profissional oferecem pouca ajuda diante das inseguranças do garoto.

Um luto sem comportamento exemplar

“Demolição” funciona melhor quando aceita que Davis pode sofrer sem demonstrar a dor de maneira reconhecível. O filme perde força quando sublinha demais a relação entre destruição física e reconstrução emocional. Nem toda parede derrubada precisava carregar tamanho significado. Em alguns trechos, a insistência torna o drama menos espontâneo do que seus personagens.

A atuação de Jake Gyllenhaal sustenta o interesse mesmo nessas passagens. O ator preserva o desconforto de Davis e não suaviza suas atitudes para conquistar o público. Há culpa, alívio, curiosidade e raiva misturados em sua apatia. O personagem começa a perceber aspectos do casamento que preferiu ignorar, enquanto as cartas, Karen e Chris o obrigam a olhar para uma vida montada mais por conveniência do que por escolha.

Naomi Watts traz humanidade a Karen sem apagar suas contradições. Chris Cooper representa um pai destruído que tenta manter alguma dignidade, e Judah Lewis impede que Chris vire apenas uma lição para o protagonista. O elenco mantém o filme próximo das pessoas mesmo quando o roteiro pesa a mão em seus símbolos.

“Demolição” fala sobre um homem que só consegue examinar a própria vida depois que ela sofre uma ruptura irreversível. Davis não busca uma cura elegante nem aprende tudo de uma hora para outra. Ele derruba paredes, perde vínculos, constrange familiares e permite que desconhecidos se aproximem. Algumas escolhas parecem absurdas, outras são dolorosamente humanas. Quando os destroços começam a ocupar espaço demais, Davis já não consegue fingir que sua vida anterior permanecia inteira.