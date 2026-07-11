O julgamento mais importante do século 20 virou filme no Prime Video com Russell Crowe e Rami Malek

Em 1945, na Alemanha derrotada, o psiquiatra militar Douglas Kelley (Rami Malek) recebe a tarefa de avaliar líderes nazistas presos pelos Aliados antes do Tribunal de Nuremberg. Entre eles está Hermann Göring (Russell Crowe), antigo braço direito de Adolf Hitler e um dos homens mais poderosos do regime. Enquanto o promotor norte-americano Robert H. Jackson (Michael Shannon) tenta viabilizar uma corte internacional inédita, Kelley se aproxima do prisioneiro para descobrir se ele possui condições mentais de responder pelos crimes cometidos durante a guerra.

Dirigido por James Vanderbilt, “Nuremberg” acompanha dois trabalhos que avançam lado a lado. De um lado, juristas aliados precisam estabelecer regras para julgar homens acusados de crimes de proporções até então desconhecidas. De outro, médicos e militares procuram impedir que os prisioneiros escapem da Justiça por suicídio, colapso psicológico ou alegações de incapacidade. O filme encontra sua maior força quando une essas duas frentes e revela que uma conversa dentro de uma cela pode interferir no que será dito diante de juízes, promotores e testemunhas.

Um médico diante do nazismo

Douglas Kelley chega à prisão interessado em estudar a mente dos homens que comandaram parte da máquina nazista. Seu trabalho exige entrevistas, exames, relatórios e observação constante. Ele precisa avaliar a saúde mental dos detentos, identificar riscos e entregar informações úteis aos responsáveis pelo julgamento. A missão também desperta nele uma curiosidade difícil de controlar. Kelley quer saber se aqueles homens possuem alguma característica psicológica incomum ou se são pessoas comuns capazes de cometer atrocidades quando recebem poder e proteção.

Hermann Göring percebe que o médico não deseja apenas preencher formulários. Vaidoso, culto e acostumado a ocupar o centro de qualquer sala, o prisioneiro transforma as entrevistas em uma disputa de inteligência. Russell Crowe interpreta Göring com uma cordialidade perturbadora. Ele sorri, conta histórias, fala da família e tenta preservar a imagem de estadista, mesmo atrás das grades. A simpatia calculada nunca apaga o passado do personagem, mas ajuda a explicar por que ele conseguiu exercer tanta influência dentro do regime.

Kelley acredita que pode manter distância profissional, embora sua curiosidade o leve a prolongar conversas e observar Göring com atenção crescente. Rami Malek trabalha o psiquiatra como um homem dividido entre dever militar, ambição intelectual e fascínio pelo objeto de estudo. O médico não demonstra admiração pelo nazismo, mas se sente atraído pela possibilidade de decifrar um de seus principais representantes. Essa proximidade cria desconforto porque Göring também estuda Kelley, identifica suas inseguranças e usa cada encontro para recuperar uma parcela da autoridade perdida.

A difícil criação do tribunal

Enquanto Kelley visita as celas, Robert H. Jackson enfrenta outro problema. Michael Shannon interpreta o promotor norte-americano encarregado de ajudar a criar um tribunal internacional capaz de responsabilizar os líderes nazistas. A guerra terminou, porém ainda não existe um modelo plenamente estabelecido para julgar crimes cometidos por um governo contra populações inteiras. Jackson precisa reunir provas, conciliar interesses entre os países aliados e formular acusações que resistam ao escrutínio jurídico.

A tarefa carrega uma contradição incômoda. Os vencedores desejam punir os derrotados, mas precisam demonstrar que o julgamento será diferente de uma vingança organizada. Jackson procura garantir que os réus tenham defesa e sejam julgados por documentos, testemunhos e decisões tomadas durante o regime. Qualquer falha pode transformar o tribunal em propaganda e oferecer aos acusados a oportunidade de posar como vítimas políticas.

“Nuremberg” apresenta essa preparação sem abandonar a dimensão humana do caso. O tribunal depende de salas, arquivos, traduções, laudos e acordos entre governos que nem sempre compartilham os mesmos interesses. A grandiosidade histórica nasce de tarefas burocráticas pouco glamourosas. Alguém precisa localizar documentos, organizar depoimentos e definir quais acusações podem ser sustentadas. É um trabalho lento, cercado por desconfianças, enquanto os prisioneiros observam tudo e preparam suas próprias versões da história.

Göring tenta dominar o ambiente

Göring sabe que será julgado, mas se recusa a agir como um homem derrotado. Dentro da prisão, ele busca influência sobre os demais detentos e tenta preservar o prestígio de antigo comandante. Sua principal arma é a fala. Ele conhece os rituais do poder, domina referências políticas e sabe transformar perguntas simples em longas defesas de si mesmo. Crowe oferece ao personagem uma presença imponente, porém deixa aparecer o esforço envolvido naquela performance.

Essa escolha fortalece o suspense psicológico. Göring não precisa levantar a voz para ameaçar o equilíbrio de Kelley. Basta demonstrar que acompanha cada reação do médico e reconhece suas fragilidades. O psiquiatra, por sua vez, registra comportamentos e tenta separar observação científica de envolvimento pessoal. Quanto mais informação obtém, maior fica o risco de perder a distância necessária para avaliá-la.

A relação entre os dois homens sustenta boa parte de “Nuremberg”. Vanderbilt não transforma Kelley em herói infalível nem Göring em vilão de gestos espalhafatosos. O interesse surge da diferença entre suas funções. Um homem possui as chaves da cela e representa o Exército vencedor. O outro está preso, aguarda julgamento e ainda encontra maneiras de controlar o ritmo das conversas. Essa aparente desigualdade torna cada entrevista mais tensa.

A Justiça precisa de provas

Michael Shannon atua com sobriedade e impede que Robert H. Jackson vire apenas a figura responsável por explicar o contexto histórico. O promotor tem objetivos concretos e pouco tempo para alcançá-los. Ele precisa abrir o tribunal, apresentar acusações compreensíveis e impedir que os nazistas usem as audiências como palanque. Seu trabalho também reforça a diferença entre conhecer um crime e prová-lo dentro de uma corte.

O filme mantém essa ligação entre o trabalho de Jackson e os relatórios de Kelley. A condição mental dos prisioneiros interfere na realização do julgamento, enquanto a organização da corte determina quanto tempo o médico terá para concluir as avaliações. Cada atraso favorece os acusados. Cada documento recuperado fortalece a promotoria. Cada erro pode oferecer uma saída jurídica para homens que participaram de uma estrutura responsável por milhões de mortes.

A direção também acerta ao conter os excessos. As salas fechadas, os corredores da prisão e os gabinetes carregados de papéis mantêm a história próxima dos personagens. O peso da guerra permanece presente, embora muitas cenas dependam apenas de palavras, silêncios e pequenas disputas de autoridade. Em alguns trechos, a solenidade histórica torna os diálogos mais pesados do que deveriam, mas o elenco devolve humanidade ao material.

“Nuremberg” é interessante pela maneira como Russell Crowe e Rami Malek tratam a relação entre Göring e Kelley. Crowe entrega um homem sedutor, arrogante e atento à própria imagem. Malek apresenta um médico inteligente, porém vulnerável ao desejo de produzir uma descoberta importante. Michael Shannon completa o trio ao representar a urgência jurídica que existe fora da cela.

A produção acompanha uma pergunta desconfortável sem transformá-la em discurso moral. Como julgar homens que usaram leis, cargos e instituições para legitimar crimes? A resposta exige provas, regras e um tribunal capaz de sobreviver às pressões políticas. Enquanto Jackson prepara as acusações e Kelley termina seus relatórios, Göring usa o tempo restante para conservar influência sobre quem ainda aceita ouvi-lo.