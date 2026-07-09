Comédia romântica perfeita para as férias está no Prime Video

Dirigido por Kay Cannon, “Cinderela” revisita o conto clássico em um reino de fantasia onde bailes, carruagens e vestidos ainda importam, mas não tanto quanto a vontade de uma jovem de ganhar o próprio dinheiro. A protagonista Ella, vivida por Camila Cabello, sonha em abrir uma loja de roupas chamada Vestidos da Ella. O problema é que sua casa, sua madrasta e até as regras sociais do reino parecem empenhadas em convencer a moça de que ambição feminina dá mais trabalho do que casamento arranjado.

A nova versão aposta em comédia, romance, fantasia e musical para contar uma história bastante conhecida, mas com outra prioridade. Aqui, Ella não passa o tempo esperando que alguém a escolha. Ela quer ser vista como costureira, quer vender suas criações e quer circular em espaços onde seu talento possa render alguma oportunidade. O príncipe existe, o baile também, o sapatinho de cristal está lá, mas o coração da trama pulsa em outro lugar. “Cinderela” quer falar de amor, sim, mas sem transformar o casamento em única saída possível para uma mulher talentosa, pobre e presa a uma família que tenta decidir tudo por ela.

Ella quer vender seus vestidos

Ella vive sob a autoridade de Vivian, interpretada por Idina Menzel, uma madrasta amarga, rígida e bastante convencida de que a vida cobra obediência das mulheres. Na casa, Ella divide espaço com as meias-irmãs Malvolia (Maddie Baillio) e Narissa (Charlotte Spencer), que seguem o figurino tradicional das irmãs invejosas, embora o filme prefira tratá-las com uma dose de caricatura musical. O cotidiano da protagonista é feito de tarefas domésticas, costuras escondidas e tentativas de manter acesa uma ideia que parece grande demais para o porão onde ela trabalha.

O sonho de Ella é simples de explicar e difícil de realizar. Ela quer abrir a própria loja e vender vestidos feitos por ela. Em vez de esperar por uma chance nobre, vai ao mercado local oferecer suas peças entre comerciantes, curiosos e compradores que nem sempre levam uma jovem costureira a sério. É nesse ambiente mais barulhento e terreno que o Príncipe Robert, interpretado por Nicholas Galitzine, cruza seu caminho. Ele aparece disfarçado de plebeu, compra um vestido por um valor bem maior que o preço pedido e percebe que aquela moça tem mais interesse em trabalho do que em reverência palaciana.

Essa primeira aproximação é importante porque coloca os dois personagens em posições menos previsíveis. Robert, herdeiro pressionado pelo Rei Rowan (Pierce Brosnan), também vive preso a expectativas. Seu pai quer que ele assuma responsabilidades reais, case bem e mantenha a imagem da coroa intacta. Ella, por sua vez, não quer entrar no palácio apenas para ser admirada. Ela enxerga no baile uma possibilidade de contato com pessoas ricas, influentes e talvez interessadas em suas criações. O convite, portanto, não chega só como promessa romântica, mas como uma porta para negócios.

O baile vira chance profissional

Quando Robert convida Ella para o baile, o filme mexe numa das peças mais famosas do conto. A festa não surge apenas como lugar de encantamento. Ela vira uma espécie de vitrine social, cheia de convidados estrangeiros, figuras da corte e possíveis compradores. Para Ella, ir ao baile significa mostrar seu trabalho fora do mercado e sair, ainda que por algumas horas, do controle de Vivian. A protagonista não quer apenas dançar com um príncipe. Ela quer que alguém veja seus vestidos como algo vendável, desejável e capaz de lhe dar independência.

Vivian, porém, corta essa possibilidade antes que a jovem chegue à porta. A madrasta decide que Ella não deve comparecer, porque já estaria prometida a Thomas, o comerciante de vegetais. A escolha de Thomas como pretendente tem uma graça cruel, pois transforma o futuro da protagonista em uma transação quase doméstica, sem encanto, sem escuta e com cheiro de feira. Para garantir que apenas Malvolia e Narissa sigam para a festa, Vivian estraga o vestido de Ella com tinta. A cena preserva o exagero típico da fábula, mas também deixa evidente o quanto a madrasta usa casamento e aparência como ferramentas de controle.

É nesse momento que entra Fab G, o padrinho mágico vivido por Billy Porter. Sua chegada é uma das escolhas mais marcantes desta versão. Com presença exuberante, ele transforma a roupa destruída em um vestido novo, dá a Ella sapatos de cristal e providencia uma carruagem com ajuda de ratos transformados em lacaios. A magia cumpre o papel clássico, mas com outro tempero. Fab G não aparece para fabricar uma princesa obediente. Ele ajuda uma jovem criativa a chegar a um lugar onde seu trabalho pode ser notado.

O palácio nem sempre liberta

No baile, Ella chama atenção não só de Robert, mas também de figuras que podem mudar seu destino profissional. A Rainha Tatiana, interpretada por Beverley Knight, surge como uma possível benfeitora, interessada no talento da jovem costureira. Já a princesa Gwen, vivida por Tallulah Greive, aparece usando um vestido feito por Ella, prova de que a criação da protagonista já circula dentro do palácio antes mesmo de sua autora ser reconhecida. Esse detalhe é dos mais interessantes da trama, porque mostra que o trabalho de Ella chega mais longe que sua posição social.

A relação entre Ella e Robert cresce nesse ambiente de música, luxo e expectativas. Os dois se gostam, mas o filme não trata esse sentimento como solução automática. Robert é gentil, apaixonado e menos arrogante do que se esperaria de um príncipe acostumado a ordens. Ainda assim, ele carrega consigo o peso do trono, da família e de uma vida já planejada. Quando o romance começa a se misturar à ideia de casamento, Ella percebe que aceitar uma coroa pode significar abrir mão da loja que sempre quis. O conflito fica mais interessante porque ninguém precisa virar vilão para que a escolha doa.

Kay Cannon trabalha essa tensão com linguagem leve, músicas pop e situações que aproximam o conto de um público contemporâneo. O resultado tem energia de musical assumidamente colorido, às vezes tão empenhado em parecer moderno que quase tropeça na própria empolgação. Ainda assim, “Cinderela” ganha pontos quando deixa a protagonista agir a partir de desejos concretos. Ella costura, vende, insiste, perde uma roupa, aceita ajuda, entra no palácio e precisa decidir quanto de si mesma está disposta a ceder para caber no papel que os outros imaginam para ela.

Uma fantasia com espírito empreendedor

A comédia aparece principalmente no choque entre solenidade real e comportamento cotidiano. O Rei Rowan tenta preservar a pompa da monarquia, Robert circula com inseguranças pouco majestosas, Fab G entra em cena com brilho suficiente para iluminar meio reino e Vivian trata casamento como planilha familiar. São escolhas que deixam a narrativa mais leve, embora nem todas as piadas tenham o mesmo alcance. Quando o filme acerta, ele usa o riso para tirar poeira do conto, sem debochar da força sentimental que tornou a história tão popular.

O elenco ajuda a sustentar essa mistura. Camila Cabello interpreta Ella com uma energia ansiosa, compatível com uma jovem que fala de vestidos como quem fala de sobrevivência. Nicholas Galitzine dá a Robert um ar mais vulnerável, menos príncipe inalcançável e mais rapaz perdido dentro de uma função pública. Billy Porter rouba atenção como Fab G, justamente por não pedir licença à tradição. Idina Menzel também acrescenta camadas a Vivian, especialmente quando a madrasta deixa escapar que sua dureza nasceu de frustrações antigas, não apenas de maldade decorativa.

“Cinderela” não abandona os elementos conhecidos do conto, mas muda a ordem de importância. O sapatinho de cristal continua presente, o baile ainda tem encanto e o romance segue como eixo forte. Porém, a graça desta versão está em ver Ella tentando transformar talento em trabalho antes de transformar amor em destino. O filme pode soar apressado em algumas atualizações e nem sempre dosa bem fantasia, música e comentário social. Mesmo assim, encontra uma maneira simpática de perguntar se o felizes para sempre precisa mesmo caber dentro de um castelo.

A história caminha para uma decisão em que amor e futuro profissional precisam ocupar a mesma conversa. Ella não quer ser salva de sua vida apenas para perder aquilo que a move. Robert também precisa olhar para além da própria herança e perceber que amar alguém exige mais do que oferecer um lugar ao lado do trono. Nesse ponto, “Cinderela” aceita sua vocação de fábula pop, com vestido brilhante, canções conhecidas e uma protagonista que prefere uma tesoura de costura a uma espera eterna na janela.