Tom Hanks, Kevin Bacon e Ed Harris em um dos maiores clássicos dos anos 1990, na Netflix

Em “Apollo 13”, dirigido por Ron Howard, os astronautas Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) e Jack Swigert (Kevin Bacon) deixam a Terra com destino à Lua, mas uma falha grave na nave transforma a missão em uma corrida para sobreviver e conseguir retornar.

O início mostra uma operação bem coordenada. Lovell comanda a missão com segurança, Haise segue protocolos técnicos e Swigert assume a vaga de última hora, precisando se integrar rapidamente. Dentro da nave, tudo funciona com base em procedimentos precisos e comunicação constante com o centro de controle. Cada tarefa tem hora certa, cada comando depende de outro, e o ritmo transmite confiança.

Essa estabilidade começa a ruir quando um procedimento aparentemente simples provoca uma falha séria. A cabine perde energia, o oxigênio entra em risco e os instrumentos deixam de oferecer segurança. A viagem à Lua, então, deixa de importar. A prioridade passa a ser voltar para casa, e o tempo começa a pesar de verdade.

Cabine improvisada, risco constante

Sem energia suficiente no módulo principal, os astronautas precisam usar o módulo lunar como abrigo. O problema é que ele não foi projetado para três pessoas por tanto tempo. O espaço fica mais apertado, a temperatura cai e os recursos passam a ser contados quase como se fossem moedas.

Lovell mantém o controle emocional do grupo, Haise monitora as condições físicas e Swigert executa comandos com atenção redobrada. Eles desligam sistemas, economizam energia e tentam manter o mínimo necessário para continuar operando. Cada escolha interfere no que ainda resta de oxigênio e água. O que antes era uma viagem planejada vira um exercício constante de contenção.

A Terra tenta puxar de volta

Enquanto isso, no centro de controle, engenheiros e técnicos trabalham sem parar. Eles não podem cometer erros e precisam pensar com o que a nave ainda tem disponível. Simulam situações, tentam alternativas e enviam instruções que precisam ser seguidas com precisão pelos astronautas.

Um dos momentos mais tensos envolve o acúmulo de dióxido de carbono dentro da cabine. Os filtros disponíveis não encaixam corretamente, e a solução exige criatividade com peças improvisadas. A tripulação monta um dispositivo com orientação da equipe na Terra, conseguindo reduzir o risco. É o tipo de problema que parece pequeno, mas que define quanto tempo ainda existe.

Há um detalhe que o filme não precisa explicar em voz alta, mas deixa evidente: ninguém ali trabalha sozinho. Cada decisão tomada no espaço depende de alguém em solo que calcula, testa e orienta. Essa ligação constante é o que mantém viva a chance de retorno.

Cálculos, silêncio e espera

Com a nave em rota de retorno, o desafio passa a ser manter o controle até a reentrada na atmosfera. Pequenas mudanças fazem diferença, e qualquer desvio pode comprometer tudo. Swigert cuida dos comandos, Lovell avalia o momento certo de agir e Haise acompanha os sinais da nave e do próprio corpo, já afetado pelo desgaste.

A tensão cresce porque nem tudo depende deles. Há um momento em que a comunicação com a Terra é interrompida, algo esperado, mas que gera apreensão. Do lado de fora, a equipe aguarda sinais. Do lado de dentro, só resta confiar que os cálculos feitos antes estavam corretos.

O filme sustenta esse trecho com silêncio e expectativa, sem exagerar no drama. Ele não diz, mas mostra com precisão: ali, cada segundo conta, e ninguém tem como intervir enquanto a nave atravessa a fase mais delicada do retorno.

Sobrevivência que depende de precisão

“Apollo 13” se apoia menos em grandes discursos e mais em decisões práticas. O roteiro acompanha o que cada personagem faz para manter a situação sob controle, seja dentro da cabine ou no centro de comando. Não há heroísmo exagerado, mas um esforço coletivo que se constrói passo a passo.

Ron Howard conduz a narrativa com clareza, sem complicar o entendimento técnico, mas sem simplificar demais o que está em jogo. O resultado é um filme que prende pela lógica dos acontecimentos e pela maneira como transforma procedimentos técnicos em algo compreensível e envolvente.

Ao acompanhar Lovell, Haise e Swigert, fica evidente que sobreviver ali não depende de sorte, mas de disciplina, comunicação e capacidade de adaptação. Cada escolha interfere no resultado, e o filme mantém essa sensação até os últimos momentos, quando o retorno deixa de ser uma hipótese distante e passa a ser uma possibilidade concreta.